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29 апреля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: госдолг вырос до 6 трлн, прогноз курса валют в неделю

Госдолг Украины вырос почти до 6 триллионов гривен

В марте 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 434,31 млрд грн или на $7,36 млрд — до 5,924 трлн грн. Резкий рост государственного долга произошел в результате $9 млрд новых заимствований в марте от иностранных партнеров.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
29 апреля 2024, 21:01
#
Добре що я не завів дітей і перервав свій рід, хоч віддавати не будуть.
+
0
bonv
bonv
29 апреля 2024, 22:10
#
То не зі сцени з листка читати.
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