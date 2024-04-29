Главное за понедельник: госдолг вырос до 6 трлн, прогноз курса валют в неделю

В марте 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 434,31 млрд грн или на $7,36 млрд — до 5,924 трлн грн. Резкий рост государственного долга произошел в результате $9 млрд новых заимствований в марте от иностранных партнеров.

Банки, оставшиеся в россии, в прошлом году получили в три раза больше доходов, чем в довоенные годы

Крупнейшие западные банки, оставшиеся в россии, уплатили кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем до полномасштабного вторжения.

Германия против конфискации активов россии, потому что боится исков за Вторую мировую — WSJ

Германия выступает категорически против планов конфисковать замороженные активы кремля для восстановления и военной поддержки Украины.

Доллар понемногу дешевеет: укрепит ли этот тренд американская помощь