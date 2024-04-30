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30 апреля 2024, 9:48 Читати українською

Еврокомиссия предлагает продлить «транспортный безвиз» с Украиной минимум на год

Мининфраструктуры Украины и Еврокомиссия смогут официально начать переговоры по продлению Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Соответствующий мандат на переговоры утвердил Совет Е С на заседании 29 апреля, сообщает Мининфраструктуры.

Мининфраструктуры Украины и Еврокомиссия смогут официально начать переговоры по продлению Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС.

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Что известно

В настоящее время Еврокомиссия предлагает продлить соглашение, то есть «транспортный безвиз», по меньшей мере, на 12 месяцев с возможностью пролонгировать впоследствии еще на полгода. Речь идет о возможности производить безразрешительные двусторонние перевозки минимум до июня 2025 года включительно, пояснили в министерстве.

«Мы приветствуем решение ЕС начать официальные переговоры по продлению соглашения. Нам важно сохранить возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений, ведь это прямо влияет на возможность экспортировать украинские товары, а значит поддерживать нашу экономику и импортировать необходимое нашему государству».

Со своей стороны последние пол года мы работали и продолжаем работать с Еврокомиссией над тем, чтобы решение о продлении соглашения было принято вовремя — до конца июня. Важно, чтобы все изменения в пролонгированное соглашение были четкими, прозрачными, и не ограничивали украинских перевозчиков в праве свободно перевозить товары в Украину и из Украины", — заявил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Официальный текст к обсуждению будет направлен Украине в ближайшее время, добавили в министерстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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innapcholko
innapcholko
30 апреля 2024, 11:29
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Https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/29/7453445/
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