Забудьте об Ethereum: куда незаметно перетекают миллиарды криптоинвесторов

Пока инвесторы ждали массового и равномерного альтсезона, на рынке происходило незаметное перераспределение капитала. Больше всего внимания досталось не привычным гигантам вроде Ethereum, Solana или XRP, а активам, которые еще недавно оставались в их тени. Разбираемся, какие монеты вышли вперед, почему инвесторы сделали ставку на них и стоит ли запрыгивать в поезд, который уже набрал скорость.

Кто возглавляет рейтинги?

После роста биткоина и резких скачков отдельных монет на рынке снова заговорили об альтсезоне. Хотя биткоин по-прежнему доминирует, а индекс CoinMarketCap показывает лишь 50 пунктов при пороге в 75, восстановление уже вышло за пределы единичных проектов. Аналитики Glassnode отмечают, что сентябрьский подъем охватил значительно больше активов, чем августовский. По оценке Darkfost, около 70% альткоинов на Binance торгуются выше своих 200-дневных средних.

При этом Ethereum, Solana, XRP и BNB давно входят в число крупнейших криптовалют и постоянно остаются в центре внимания, хотя в последнее время показывают умеренную динамику. На вершине 90-дневного рейтинга, напротив, оказался запущенный лишь этим летом PONS с приростом более 6700%. Мы сосредоточились на других крупных монетах, которые заметно выросли за последние месяцы и одновременно привлекли внимание благодаря событиям в своих проектах. Их результаты за 90 дней и последнюю неделю приведены в таблице.

Актив Место Капитализация Изменение за 7 дней Объем торгов за 24 часа Изменение за 90 дней Zcash (ZEC) 9 $26,5 млрд +27,2% $2,4 млрд +280,48% Hyperliquid (HYPE) 10 $23,6 млрд +20,4% $1,2 млрд +47,49% Uniswap (UNI) 18 $5,7 млрд +55,3% $2,3 млрд +222,22% NEAR Protocol (NEAR) 19 $5,6 млрд +72,2% $2,9 млрд +132,13% Avalanche (AVAX) 23 $4,5 млрд +43,5% $754 млн +64,76% Arbitrum (ARB) 52 $1,5 млрд +40,8% $621 млн +207,29%

Место, капитализация и недельное изменение приведены по единому срезу рынка согласно CoinMarketCap на 23 сентября 2026 года. Капитализация и суточный объем округлены; показатели меняются в течение дня.

Zcash вернулся в топ-10 на волне интереса к приватности

В начале июля ZEC стоил около $417, а к 23 сентября его цена превысила $1 500. Почти четырехкратный рост менее чем за три месяца вернул выпущенную в 2016 году монету в десятку крупнейших криптовалют мира по капитализации. Такой скачок сложно объяснить только общим оживлением рынка, ведь Zcash опередил большинство конкурентов по темпам восстановления.

Главным фоном для этого ралли стало очередное усиление контроля за криптовалютными транзакциями со стороны мировых регуляторов. На этом фоне инвесторы вновь обратили внимание на ключевую технологию Zcash, которая позволяет проводить полностью анонимные переводы. По данным ZecStats, в защищенных пулах сети сосредоточено около 29% всех выпущенных монет, что свидетельствует о реальном использовании этой функции.

Дополнительный импульс монета получила благодаря публичным заявлениям влиятельных институциональных игроков. Инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган выделил ZEC как главную ставку на приватность, а сооснователь фонда Paradigm Мэтт Хуанг подтвердил наличие монеты в портфеле компании. Одновременно расширился доступ инвесторов к активу через биржевые продукты. К американскому ETF ZCSH, который привлекал средства с конца августа, в сентябре добавился европейский биржевой инструмент от 21Shares.

Hyperliquid сочетает рост торгов со спросом на HYPE

Хотя по приросту за 90 дней HYPE уступает Cardano и Litecoin, на более длинном отрезке монета показывает относительно устойчивое восходящее движение. С конца 2024 года ее цена поднялась с нескольких долларов до более чем $93, а сам HYPE вошел в десятку крупнейших криптовалют. Одно из объяснений — рост торгов на Hyperliquid. По данным DefiLlama, за последние 30 дней объем торгов бессрочными фьючерсами на платформе достиг около $225 млрд, а комиссии составили $77,6 млн. Значительную часть этих средств направляют на выкуп HYPE, поэтому активность трейдеров создает спрос и на сам токен.

Площадка уже выходит за пределы торговли криптовалютами. Благодаря HIP-3 сторонние команды запускают фьючерсные рынки на акции, индексы и сырьевые товары, размещая для этого в стейкинге 500 000 HYPE. В сентябре материнская компания Kraken объявила, что планирует использовать эту инфраструктуру для рынков бессрочных фьючерсов в США. Запуск еще требует одобрения регуляторов, но новость привлекла внимание к перспективам платформы.

Для HYPE важна и обратная сторона этой истории. Выкупленные токены не обязательно сжигают, а в обращение будут поступать новые монеты. Tokenomist указывает 6 октября как дату следующей разблокировки токенов для членов команды. Поэтому после сильного роста инвесторы будут оценивать не только доходы от торгов, но и то, хватит ли спроса на HYPE по мере увеличения его предложения.

Uniswap расширяет сжигание UNI

Как и HYPE, UNI привлек внимание благодаря механизму, который связывает торговлю с сокращением предложения токена. Uniswap уже использует часть комиссий для сжигания UNI. В сентябре протокол заработал в сети Arc и предложил распространить на нее этот механизм. Если объемы торгов будут расти, сжигание может ускориться, хотя решение по Arc еще не принято.

NEAR привлек внимание запуском приватной торговли

18 сентября NEAR за сутки вырос более чем на 26% и приблизился к $3,80. Как отмечает Incrypted, скачок совпал с запуском торговли бессрочными фьючерсами через Hyperliquid непосредственно из аккаунтов NEAR. Это дало проекту собственный новостной повод в момент, когда спрос на альткоины уже рос.

Особенность нового сервиса заключается в том, что он скрывает связь между пользователем и его торговой позицией. Hyperliquid обеспечивает исполнение сделок, а NEAR отвечает за приватный доступ и перевод средств между сетями. Так проект применяет свою технологию конфиденциальных операций к продукту, которым трейдеры уже пользуются.

Интерес к этой технологии возник до сентябрьского скачка цены. NEAR сообщил, что 17 сентября объем средств в его конфиденциальных сервисах превысил $70 млн. А уже после скачка цены Ondo объявила о запуске торговли токенизированными акциями и ETF через near.com. Новая интеграция расширяет применение приватной торговли, но об устойчивом спросе на эти сервисы можно будет судить по тому, как ими будут пользоваться в дальнейшем.

Avalanche и Arbitrum вновь оказались в центре внимания

Avalanche и Arbitrum хорошо знакомы многим инвесторам по предыдущим волнам роста. AVAX достигал $146 в 2021 году, а ARB поднимался до $2,40 в начале 2024-го. Сегодня оба токена стоят более чем на 90% дешевле, чем на пике. Но сентябрь вернул к ним внимание.

Для Avalanche самым громким поводом стало заявление президента Ava Labs Чарли Купера. По его словам, Нью-Йоркская фондовая биржа около года тестировала технологию сети для будущей платформы токенизированных ценных бумаг. NYSE еще не выбрала блокчейн для этого проекта, но сама работа с технологией сети усилила интерес к AVAX.

У Arbitrum уже есть примеры практического применения. Robinhood построил собственную сеть на его технологии, а в Arbitrum One стоимость размещенных токенизированных активов превысила $1 млрд. Это помогает объяснить возвращение внимания к проекту, хотя связь с ценой ARB менее прямая. Токен дает право голоса в управлении Arbitrum, а не долю от комиссий сети.

Почему капитал достался именно этим монетам

Сентябрьских лидеров объединяет не одна технология, а понятный повод для переоценки. В случае Zcash это приватность, которая вновь стала важной темой, и доступ через биржевой фонд. У Hyperliquid — большой объем торгов, комиссии и выкуп HYPE. У UNI и NEAR — возвращение интереса к секторам, которые прежде отставали.

Однако убедительность этих причин различается. Когда ZEC или HYPE дорожают, можно проверить данные о фонде, торгах, комиссиях или выпуске токенов. В случае мемкоина гораздо сложнее определить, что останется после спада ажиотажа. Именно поэтому одинаковый недельный прирост в процентах не означает одинакового качества роста.

На рынок влияет и общий фон. После неудачного продвижения CLARITY Act и повышения ставки ФРС криптовалюты сначала оказались под давлением. Последующее восстановление биткоина облегчило возвращение инвесторов к более рискованным активам. Но высокая доля BTC показывает пределы этого процесса. Пока она не начнет устойчиво снижаться, говорить о притоке капитала в большинство альткоинов рано.

Что определит судьбу сентябрьских лидеров

Сильная история проекта или краткосрочный всплеск внимания сами по себе не гарантируют дальнейшего роста. За время последнего ралли рынок уже заложил в цены немало ожиданий — от будущих обновлений и новых партнерств до предполагаемых доходов децентрализованных площадок. Если следующие новости лишь подтвердят эти планы, у монет может просто не остаться причин для нового рывка. Любое отклонение от прогнозов после стремительного взлета способно вызвать быстрый откат.

Ситуацию осложняет и потенциальное давление продаж со стороны участников рынка, которые успели купить нынешних лидеров до начала ралли. По данным Glassnode, у медианного альткоина менее 25% предложения находится в прибыли. Это означает, что многие держатели других монет ждут локального подъема, чтобы выйти в ноль и закрыть позиции. Уже сегодня, 24 сентября, большинство активов из нашей подборки оказались в минусе вместе с биткоином и другими крупными монетами. Пока это похоже на умеренную рыночную коррекцию после роста, а не на потерю интереса к отдельным проектам. Но именно во время таких откатов станет ясно, готовы ли покупатели возвращаться при нынешних ценах.

Впрочем, даже если рост продолжится, капитал не обязательно останется в нынешних фаворитах. Рядом с ними в 90-дневном рейтинге выросли Raydium на 248%, PUMP на 236% и ENA на 160%. Если следующие сильные новости появятся в других сегментах, внимание трейдеров может переключиться на них. Тогда нынешним лидерам придется конкурировать за новых покупателей даже без ухудшения собственных результатов.

Помимо внутренних процессов крипторынка, решающее значение сохраняет макроэкономический фон. Более жесткие сигналы центробанков в отношении процентных ставок, колебания глобальной ликвидности и укрепление доллара способны быстро снизить интерес к рискованным активам. В таком случае даже самые сильные истории отдельных проектов уступают место общей осторожности инвесторов.

Поэтому главная проверка для новых лидеров заключается не в том, смогут ли они показать еще несколько ярких дней на графике. Важнее, сохранится ли реальный спрос после первой волны фиксации прибыли и выдержат ли их фундаментальные показатели испытание общей макроэкономической ситуацией.