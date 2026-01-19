Как собрать свой первый криптопорфель на $100

С начала 2026 года цена биткоина выросла примерно на 5%. К утру понедельника, 19 января, криптовалюта номер один торговалась у отметки $93 тыс., но дальнейший рост остается под вопросом. Впрочем, и при таких условиях можно стартовать и начать с минимальных сумм.

Особенности формирования криптопортфеля

Портфель акций непрофессионального инвестора, как правило, формируется из 10−20 активов, желательно из разных отраслей. При меньшем количестве активов возникает риск высокой концентрации, одна ошибка сильно сказывается на портфеле. Более 20 активов становится тяжело контролировать и портфель становится слишком диверсифицированным, вы получаете индекс, воспроизводящий колебания рынка в целом.

Для криптопорфеля любителя также важно количество активов. Поэтому первая особенность, которую мы применим при формировании минимального криптопортфеля, это допустимое количество активов в портфеле — от 10 до 20.

Вторая особенность обусловлена торговыми ограничениями. Большинство криптовалютных бирж ограничивают минимальный размер заказа, например, на Binance это $10, то есть нет возможности купить криптовалюту на меньшую сумму. Также здесь может возникать негативный эффект от комиссий за сделку, что будет сильно ухудшать стоимость покупки (большие по объему покупки — меньшая комиссионная нагрузка, но справедливо не для всех торговых платформ).

Исходя из этого, мы можем купить максимум десять активов, поскольку ограничили сумму инвестирования $100.

Основа портфеля

В основу нашего портфеля мы закладываем 4 актива:

Ставка на биткоин обусловлена тем, что этот цифровой актив является основой рынка криптовалют. Он самый крупный по капитализации ($1,85 трлн на момент написания материала), без него, с высокой вероятностью, рынок криптовалюты прекратит существовать. Глядя на ситуацию, которая складывается вокруг него (притоки в спотовые ETF, институциональное и корпоративное принятие, снижение ставок ФРС, государственные биткоин-резервы), дальнейший его рост — это вопрос времени (не если, а когда).

ETH — лидер децентрализованных финансов. Недавно Standard Chartered повысил свой долгосрочный прогноз на этот актив — $40 тыс. до конца 2030 года, поскольку структурные преимущества этого протокола начинают активно проявляться. Принятие Закона США CLARITY, создающего регуляторную базу для цифровых активов, будет способствовать их развитию, в частности, ETH, и это откроет новые возможности для DeFi. Уже сейчас компании активно скупают эфир в казначейство и размещают его в стейкинге, значительно сокращая предложение. Параллельно запускаются спотовые ETF со встроенным стейкингом, что создает дополнительный спрос. Стейблкоины, ставшие законным платежным средством, также создают полезную нагрузку на сеть, способствуя широкому внедрению.

Один из ключевых конкурентов Ethereum — Solana. У этого протокола ряд преимуществ над лидером смарт-контрактов, поэтому он небезосновательно попадает в наш портфель. В октябре прошлого года были одобрены спотовые ETF на этот цифровой актив и с тех пор они привлекли более $1 млрд, подтверждая значительный интерес к этому активу со стороны инвесторов.

Далее нас ждут сетевые обновления Solana под названием Firedancer и Alpenglow. Firedancer повышает отказоустойчивость и пропускную способность сети за счет многоклиентской архитектуры, рассчитанной на обработку более миллиона транзакций в секунду. Alpenglow (ожидается в первом квартале 2026 года) оптимизирует консенсус и снизит затраты. Это повысит привлекательность Solana для high-load приложений и институций.

Отдельного внимания заслуживает взрыв RWA-токенизации. Объем tokenized real-world assets на Solana достиг рекордных $873 млн (+10% MoM, +325% YoY). Включает в себя US Treasuries (Ondo Finance), private credit (Maple, Credix), недвижимость (Homebase/RealT). Solana лидирует благодаря скорости (65k+ TPS) и низким комиссиям — это создает реальный утилитарный спрос на SOL.

Последняя составляющая основы криптопортфеля — BNB. Ключевой причиной, почему этот токен попал в наш портфель, является его принадлежность к крупнейшей криптовалютной бирже в мире и механизм работы. Binance продолжает ежеквартальные сожжения BNB на основе торговых объемов и on-chain-активности, что уменьшает circulating supply (уже сожжено более 40% от первоначального предложения). Это создает структурное давление на рост цен, особенно если спрос растет.

Направление ИИ

В целом перечень токенов ИИ чрезвычайно широкий, что значительно усложняет выбор активов в портфель. После тщательного анализа наш выбор остановился на:

IP,

ICP.

Рост ИИ-контента требует защиты прав интеллектуальной собственности, где Story (IP) лидирует. Это L1-блокчейн для programmable прав интеллектуальной собственности (токенизация искусства, музыки, ИИ-контента). Он позволяет remix, монетизацию и лицензирование on-chain, что привлекает креаторов и ИИ компании, увеличивая утилитарный спрос на IP (транзакции, staking, fees).

Internet Computer (ICP) — это децентрализованный облачный блокчейн, который полностью ончейн размещает полнофункциональные приложения, веб-сайты и корпоративные системы, обеспечивающий чрезвычайную безопасность и устойчивость. Основная цель ICP — превратиться в «самопишущее облако», где искусственный интеллект создает сложные программы на основе подсказок на естественном языке.

Caffeine AI — это собственный инструмент Internet Computer, позволяющий разрабатывать программы через общение с искусственным интеллектом.

Умные контракты на ICP могут записывать транзакции в другие блокчейны без каких-либо централизованных посредников, что позволяет создавать децентрализованные Bitcoin DeFi и многоблокчейновые DeFi.

Одним из ключевых достижений этого протокола является запуск полностью децентрализованного Сhat GPT.

Несмотря на все плюсы этой сети, решающую роль в его попадании в наш портфель сыграла возможная оптимизация токеномики. Инициатива DFINITY Foundation предполагает сокращение эмиссии ICP на 70% к концу 2026 года (с 9,72% до 2,92% инфляции), с потенциалом сделать токен дефляционным. Это включает уменьшение вознаграждений для стейкинга и провайдеров нод, а также усиление сожжения токенов через on-chain-активность, что создает supply shock и повышает спрос.

Достойная альтернатива нашему выбору — NEAR, FIL, FET. Наш выбор был предопределен первоначально установленными ограничениями к бюджету.

Направление RWA

2025 стал настоящим прорывом для токенизации реальных активов (RWA). Рынок вырос экспоненциально благодаря институциональному принятию, регуляторным изменениям и интеграции с DeFi.

Общая стоимость токенизированных RWA выросла с примерно $5 млрд в 2022 году до $24 млрд в середине 2025-го, а к октябрю достигла $33 млрд (не учитывая стейблкоины). Со стейблкоинами объем превысил $230 млрд. Рост за год составил 232%, а для некоторых сегментов, как токенизированные акции и ETF, — 27x.

Прогнозы на будущее: $10 трлн к 2030 году, или даже $16 трлн (BCG), или $30 трлн (Standard Chartered) к 2034 году.

Логично, что мы не могли пройти мимо такой возможности и добавили в портфель два токена этого направления:

Avalanche (AVAX),

Кантон (CC).

В целом в основе нашего портфеля уже есть частичная ставка на RWA, поскольку токенизация активно проводится также на ETH, SOL и BNB протоколах.

Направление конфиденциальности

Растущие регуляторные требования (например, EU DAC8, требующая сбора налоговой информации от криптопровайдеров с 1 января 2026 года, или запрета в Японии, Австралии, Корее, ЕС и ОАЭ) делают приватность критической. Пользователи ищут способы избежать массового наблюдения, ИИ-деанонимизации и финансового трекинга.

Это превращает токены конфиденциальности из нишевых в «структурное требование» для сохранения финансовой суверенности, особенно в мире, где блокчейн-аналитика становится все более мощной. При таких обстоятельствах такой актив должен быть в портфеле, и выбор наших экспертов остановился на XMR и ZEC, оба показали отличные результаты в 2025 году.

Картина в целом

Исходя из заранее ограниченного размера инвестиций ($100) и проведя анализ и оценку, мы получили такой криптопортфель:

BTC,

ETH,

SOL,

BNB,

IP,

ICP,

AVAX,

CC,

ZEC,

XMR.

Приведенная в статье информация не является индивидуальной инвестиционной консультацией или советом. Приведенные здесь инвестиционные решения и примеры основываются на личном опыте инвестирования.