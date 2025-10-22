Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
22 октября 2025, 19:05

Медвежий паттерн: есть ли риск обвала цены биткоина

Уже прошло более трех месяцев с тех пор как ралли биткоина затормозило. За это время цифровое золото дважды несущественно обновляло исторический максимум (~1%), фактически торгуясь в горизонтальном диапазоне $103000−125000. Такой ход событий задает больше вопросов, чем дает ответов: «Способен ли биткоин продолжить ралли?», «Что давит сейчас на стоимость первой криптовалюты и как понять, что эти факторы нивелированы?». Об этом пойдет речь в нашем материале.

Уже прошло более трех месяцев с тех пор как ралли биткоина затормозило.

Циклы

На рынке цифровых активов хорошо просматривается цикличность. Если условно разделить ценовые колебания биткоина на криптолето и криптозиму, то криптолето длится 1060 дней, а криптозима 365 дней. С чем это связано? Возможно с халвингом, который происходит каждые четыре года.

Сделав предположение, что цикличность сохранится текущее криптолето должно было завершиться примерно 17 октября. Что имеем по факту? 6 октября биткоин достиг нового исторического максимума на отметке $126200, после чего начал стремительно снижаться потеряв около 19%.

Начало криптозимы? Вероятно, при сохранении цикличности. Что может нарушить цикличность? Регулирование, приход институциональных игроков, интеграция с традиционной системой финансов.

Графические паттерны

За период консолидации начиная с середины июля на графиках BTC и ETH сформировались медвежьи паттерны. По биткоину наблюдается расширяющийся клин (разработанная Томасом Булковским и впервые описанная в «Полной энциклопедии графических моделей), а по Ethereum первая волна в нисходящем направлении согласно волновой теории Эллиота.

Дневной график изменения стоимости биткоина

Дневной график изменения стоимости Ethereum

Обе формации имеют высокую вероятность реализации в том, что наиболее опасным является расширяющийся клин, который можно идентифицировать на дневном графике цифрового золота. При его формировании возрастает волатильность, сопровождающаяся кровопролитной борьбой за инициативу между быками и медведями. Ярким свидетельством этого являются ликвидации 10 октября, которые превысили $19 млрд. Для того, чтобы «взломать» этот паттерн быкам, необходимо поднять стоимость биткоин выше $121000, по Ethereum еще сложнее — нужен рост выше исторических максимумов.

Доллар

Наибольшие объемы торгов на криптовалютном рынке наблюдаются в парах с долларом США или же в парах с его цифровыми копиями — стейблкоинах (USDT, USDC). Опираясь на это, легко сделать логический вывод, что стоимость криптовалют зависит от стоимости доллара. То есть биткоин как и физическое золото имеет обратную корреляцию по отношению к доллару США (когда доллар растет, биткоин снижается и наоборот при обесценивании доллара цифровое золото растет). Это легко проверить, если наложить график индекса доллара США на график изменения стоимости биткоин и проанализировать.

Биткоин — индекс доллара США (совмещенный график)

Как видите график, подтверждает эту гипотезу.

А что у нас сейчас происходит с индексом доллара США? Девальвация американской валюты притормозила и есть все признаки смены тренда!

Индекс доллара США, месячный график

Глобальная ликвидность

В последнее время стало модным увязывать ценовые колебания цифровых активов с глобальной денежной массой М2. В основном речь идет о том, что биткоин движется по глобальной денежной массе с отставанием в 3−6 месяцев. И действительно определенная связь прослеживается и логично предположение, что часть мировой ликвидности попадает в криптовалюты. Тогда нам следует посмотреть, что сейчас происходит с глобальной денежной массой?

График изменения глобальной денежной массы М2 сдвинут на 12 недель вперед и изменение стоимости биткоин

Как видим, денежная масса начала снижаться, а соответственно можно ожидать в будущем снижения стоимости BTC.

Подытожим

Текущая ситуация на рынке цифровых активов свидетельствует о постепенном переходе от фазы роста к фазе охлаждения. Совпадение нескольких факторов — завершение циклической фазы «криптолита», формирование медвежьих графических паттернов, усиление доллара США и сокращение глобальной ликвидности — создает основу для дальнейшей коррекции на рынке.

Вместе с тем важно понимать, что биткоин остается в долгосрочном восходящем тренде, а также потенциальная «криптозима» может стать лишь этапом накопления перед новой волной роста. Ключевыми ориентирами для инвесторов остаются уровень $121000 по BTC, динамика индекса доллара и изменения глобальной ликвидности. Только возврат спроса на рисковые активы и приток нового капитала смогут восстановить условия для очередного этапа биткоин-ралли.

Автор:
Серюга Михаил
Инвестиционный эксперт Серюга Михаил
Академия "Минфин"
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
