Медвежий паттерн: есть ли риск обвала цены биткоина

Уже прошло более трех месяцев с тех пор как ралли биткоина затормозило. За это время цифровое золото дважды несущественно обновляло исторический максимум (~1%), фактически торгуясь в горизонтальном диапазоне $103000−125000. Такой ход событий задает больше вопросов, чем дает ответов: «Способен ли биткоин продолжить ралли?», «Что давит сейчас на стоимость первой криптовалюты и как понять, что эти факторы нивелированы?». Об этом пойдет речь в нашем материале.

Циклы

На рынке цифровых активов хорошо просматривается цикличность. Если условно разделить ценовые колебания биткоина на криптолето и криптозиму, то криптолето длится 1060 дней, а криптозима 365 дней. С чем это связано? Возможно с халвингом, который происходит каждые четыре года.

Сделав предположение, что цикличность сохранится текущее криптолето должно было завершиться примерно 17 октября. Что имеем по факту? 6 октября биткоин достиг нового исторического максимума на отметке $126200, после чего начал стремительно снижаться потеряв около 19%.

Начало криптозимы? Вероятно, при сохранении цикличности. Что может нарушить цикличность? Регулирование, приход институциональных игроков, интеграция с традиционной системой финансов.

Графические паттерны

За период консолидации начиная с середины июля на графиках BTC и ETH сформировались медвежьи паттерны. По биткоину наблюдается расширяющийся клин (разработанная Томасом Булковским и впервые описанная в «Полной энциклопедии графических моделей), а по Ethereum первая волна в нисходящем направлении согласно волновой теории Эллиота.

Дневной график изменения стоимости биткоина

Дневной график изменения стоимости Ethereum

Обе формации имеют высокую вероятность реализации в том, что наиболее опасным является расширяющийся клин, который можно идентифицировать на дневном графике цифрового золота. При его формировании возрастает волатильность, сопровождающаяся кровопролитной борьбой за инициативу между быками и медведями. Ярким свидетельством этого являются ликвидации 10 октября, которые превысили $19 млрд. Для того, чтобы «взломать» этот паттерн быкам, необходимо поднять стоимость биткоин выше $121000, по Ethereum еще сложнее — нужен рост выше исторических максимумов.

Наибольшие объемы торгов на криптовалютном рынке наблюдаются в парах с долларом США или же в парах с его цифровыми копиями — стейблкоинах (USDT, USDC). Опираясь на это, легко сделать логический вывод, что стоимость криптовалют зависит от стоимости доллара. То есть биткоин как и физическое золото имеет обратную корреляцию по отношению к доллару США (когда доллар растет, биткоин снижается и наоборот при обесценивании доллара цифровое золото растет). Это легко проверить, если наложить график индекса доллара США на график изменения стоимости биткоин и проанализировать.

Биткоин — индекс доллара США (совмещенный график)

Как видите график, подтверждает эту гипотезу.

А что у нас сейчас происходит с индексом доллара США? Девальвация американской валюты притормозила и есть все признаки смены тренда!

Индекс доллара США, месячный график

Глобальная ликвидность

В последнее время стало модным увязывать ценовые колебания цифровых активов с глобальной денежной массой М2. В основном речь идет о том, что биткоин движется по глобальной денежной массе с отставанием в 3−6 месяцев. И действительно определенная связь прослеживается и логично предположение, что часть мировой ликвидности попадает в криптовалюты. Тогда нам следует посмотреть, что сейчас происходит с глобальной денежной массой?

График изменения глобальной денежной массы М2 сдвинут на 12 недель вперед и изменение стоимости биткоин

Как видим, денежная масса начала снижаться, а соответственно можно ожидать в будущем снижения стоимости BTC.

Подытожим

Текущая ситуация на рынке цифровых активов свидетельствует о постепенном переходе от фазы роста к фазе охлаждения. Совпадение нескольких факторов — завершение циклической фазы «криптолита», формирование медвежьих графических паттернов, усиление доллара США и сокращение глобальной ликвидности — создает основу для дальнейшей коррекции на рынке.

Вместе с тем важно понимать, что биткоин остается в долгосрочном восходящем тренде, а также потенциальная «криптозима» может стать лишь этапом накопления перед новой волной роста. Ключевыми ориентирами для инвесторов остаются уровень $121000 по BTC, динамика индекса доллара и изменения глобальной ликвидности. Только возврат спроса на рисковые активы и приток нового капитала смогут восстановить условия для очередного этапа биткоин-ралли.