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2 мая 2025, 10:30 Читати українською

В чем особенность и принципиальное отличие от конкурентов криптообменника Swap-Line

Значение криптовалют растет, и дело не только в стремительном взлете их цены за последний год, но и в свободе, которую они предоставляют. Редакция рассмотрела особенности криптообменника Swap-Line, функционал которого дает дополнительные возможности для свободного обращения с деньгами.

Значение криптовалют растет, и дело не только в стремительном взлете их цены за последний год, но и в свободе, которую они предоставляют.

Количество пользователей криптовалюты по всему миру ежегодно увеличивается. По оценкам портала crypto.com, в прошлом году количество владельцев криптовалюты выросло на 13% и достигло 659 млн человек. Еще большее ускорение роста количества пользователей крипты прогнозирует аналитический портал Statista, по оценкам специалистов которого, уже к концу этого года хоть немного крипты на своих счетах будет у 861 млн человек. Таким образом, она будет в собственности 11% населения планеты.

Основная причина популярности криптовалюты — это ее удорожание. За год самая популярная криптовалюта мира — биткоин — подорожала на 48%, а если сравнивать с показателями пятилетней давности — примерно в 10 раз. Этот взлет тянет за собой цены и на менее популярные криптовалюты.

Кроме возможности заработать, многих пользователей привлекают другие преимущества криптовалют, такие как легкость переводов, надежность хранения, защита от инфляции и т. п. Особенно важными эти особенности криптовалюты становятся в кризисных ситуациях.

Именно поэтому в топе стран по числу самых популярных криптовалют часто можно увидеть государства с существенными проблемами в экономике или в финансовой системе. Например, один из мировых лидеров по проникновению криптовалют — Вьетнам, где ею владеет каждый пятый житель. Также в топ-10 стран по этому показателю, говорится в исследовании компании Triple-A, — Иран, Филиппины, Венесуэла.

Единственная европейская страна, которая входит в этот список, — это Украина. У нас биткоин и другую крипту часто выбирают, чтобы защититься от обесценивания гривны или переводить средства в условиях ограничений регулятора на фиат.

В чем особенность Swap-Line

Возможность покупать криптовалюту с банковской карты онлайн

Еще в начале 2023 года Нацбанк ограничил операции по переводу средств на счета криптобирж и вывода денег из них на карты украинских банков. Причиной таких действий стало то, что те же или подобные шлюзы часто использовались для работы онлайн-казино. С тех пор ограничения остались, а потому покупать криптовалюту онлайн сложно, если не знать, какие сервисы предоставляют такую возможность.

Swap-Line — один из тех сервисов, который наладил покупку криптовалюты с карт украинских банков. При этом операции проходят быстро — в пределах 10−30 минут.

Доступны все ключевые криптовалюты

Через сайт Swap-Line можно купить не только биткоин и эфириум, но и большое количество других криптовалют. Среди них Cardano, Ripple, Dai, Dogecoin, Litecoin, Polkadot и др. По факту здесь присутствуют все ключевые криптовалюты, которые могут заинтересовать инвесторов.

Понятная ценовая политика

Для обменных операций Swap-Line использует курс, который на тот момент зафиксирован на одной из крупнейших бирж WhiteBIT. То есть это объективная цена, которая формируется через соотношение глобального спроса и предложения, а не устанавливается искусственно.

Также после выбора активов, которые пользователь планирует купить или продать, сервис показывает цену, по которой будет проведена операция, и сколько криптовалюты или фиатных денег будет зачислено на счет клиента. При желании эти данные всегда можно проверить на других ресурсах, чтобы убедиться, соответствует ли цена рыночной.

Возможность перевода в другие страны

Одна из особенностей Swap-Line заключается в том, что сервис позволяет не только торговлю криптовалютой, но и переводы за рубежом. В частности, как проданную криптовалюту, так и средства из украинских карт можно перевести на счета в международных финансовых сервисах PayPal, Revolut, Paysera, Wise и др. Кроме этого, доступны переводы SEPA (аналог SWIFT для евро), и в польские банки. По желанию можно осуществить перевод в украинские областные центры или города в разных уголках мира и получить там наличные. Такая возможность есть, в частности, для Варшавы, Кракова, Вроцлава, Праги, Братиславы, Анталии, Тель-Авива и др.

Гарантия для клиентов

У сервисов подбора криптовалютных обменников Obmify и Scanbit есть функция страховых депозитов для безопасного обмена. Это означает, что, если клиент провел операцию через обменник, его деньги были списаны, а купленный актив ему не поступил, то он получит компенсацию за счет этого депозита. Swap-Line использует на этих сервисах страховые депозиты на сумму, соответственно, $5 000 и $500, что является гарантией проведения операций.

Клиенты, которым более удобно пользоваться сервисом по подбору криптообменников BestChange, могут воспользоваться услугами Swap-Line и на этом ресурсе. Сайт проверяет компании, с которыми сотрудничает, что является дополнительной гарантией для пользователей.

Удобная служба поддержки

Если клиенту нужно уточнить информацию, он может это сделать в сервисе для обмена сообщениями непосредственно на сайте Swap-Line. Новости и актуальные курсы быстро публикуют в телеграме. Для удобства также работает телеграм-бот @swaplinebot для быстрого обмена. Здесь важно уточнить, что лучше осуществлять переход именно из сайта, а не искать подходящий сервис непосредственно в телеграме, ведь всегда есть риск, что мошенники сделают свою страницу, которая будет маскироваться под известный сервис.

Поскольку криптообменник украинский, вопросы можно решать на украинском языке. Работает служба поддержки с 8:00 до 22:00. Если же у вас возникнет вопрос ночью, написать можно и тогда, а ответ поступит, когда начнется рабочий день сотрудников.

Выгодные акции

Swap-Line часто проводит акции для своих клиентов, например, сейчас можно выиграть $50. Для этого нужно провести обменную операцию на сайте и написать об этом отзыв. При этом никто не требует, чтобы отзыв был положительный. Таким образом сервис собирает реальный пользовательский опыт, с которым могут ознакомиться новые клиенты.

Отзывы о работе Swap-Line на одном из внешних сайтов.

Как продать криптовалюту

Редакция проверила на практике, как работает сервис Swap-Line. Для того, чтобы продать криптовалюту, нужно указать актив, который продаете, и как хотите получить средства. В нашем примере мы хотим продать биткоин и получить гривну на банковскую карту.

Кроме номера карты, указываем свою электронную почту и номер в телеграме. Верификации по документам не требуется. Хотя на сервисе предупреждают, что в отдельных случаях могут ее запросить.

После этого обменник указывает, по какому курсу пройдет операция и сколько денег будет зачислено на нашу карту.

Последний этап — это перевод биткоина на нужный кошелек. Для этого можно скопировать его номер вручную или воспользоваться QR-кодом. Лучше, конечно, второй вариант, чтобы избежать ошибки. После этого заявка обрабатывается и остается лишь немного подождать завершения операции.

Как купить криптовалюту

Для того, чтобы купить криптовалюту, нужно так же точно выбрать способ ее покупки. В данном примере мы выбрали покупку Cardano, за которую рассчитываемся с помощью карты monobank. Кроме этого, мы указываем адрес кошелька, на который хотим получить крипту, и электронную почту и переходим к следующему этапу.

Теперь так же, как и в предыдущем примере, мы проверяем курс, сколько получим криптовалюты на свой счет, и, если нас все устраивает, нажимаем «оплатить» и переходим к следующему этапу.

Здесь есть отличие процедуры, по сравнению с продажей крипты, поскольку сервис предоставляет ссылку на телеграм, где и будет указан номер счета, на который следует перевести средства для проведения операции. Такая особенность, собственно, и связана с регуляторной сложностью продажи крипты на фоне технических ограничений. В то же время перевод средств занимает от силы минуту, после чего операция завершена и вскоре клиенту поступают средства.

Главное преимущество Swap-Line в том, что обменник позволяет проводить операции онлайн из банковских карт в условиях ограничений покупки криптовалюты и проведения международных платежей. Поэтому сервис будет полезен как тем, кто инвестирует в криптовалюту, так и тем, кому важно переводить средства за границу.

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