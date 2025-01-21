Торговля опционами в 2025 году: как выбрать подход и стартовый капитал

Рекорды опционного рынка продолжаются 5-й год подряд: в 2024 г. объем контрактов в США достиг 10,2 млрд, согласно данным Options Clearing Corporation. А 2025 год, по прогнозам аналитиков, способен превзойти эти показатели. Этот рост закономерно привлекает внимание инвесторов, которые задумываются о большей доходности. Однако ключ к успеху лежит не в размере стартового капитала, а в глубоком понимании рынка опционов: волатильность движет этим инструментом, и поэтому предлагает высокий доход, но и при этом высокий риск. Благодаря разумному подходу, четким целям и управлению рисками, актив может стать весомой частью сбалансированного и прибыльного портфеля. О том, как работать с опционами и сделать свою торговлю более эффективной — рассказал инвестиционный эксперт Эдуард Челак.

С чего начать работу с опционами

Торговля опционами на фондовом рынке — многогранный процесс, который открывает трейдерам множество возможностей для получения прибыли. В отличие от прямой покупки акций, опционы позволяют спекулировать на изменениях цен активов с меньшими вложениями и возможностью получения потенциальной высокой доходности. Однако успех в торговле не зависит исключительно от размера депозита, а прежде всего от выбора правильных стратегий, управления рисками и умения диверсифицировать портфель. Среди основных этапов для старта:

Определение цели. В начале важно иметь четкое представление о том, с какой целью вы будете использовать опционы в вашем портфеле. Это может быть внутридневная торговля, разбавление портфеля более рискованными, но потенциально прибыльными в процентном соотношении позициями, или же тестирование идей в направлении опционных сделок. Условия торговли. Необходимо заранее установить четкие критерии того, как именно вы будете торговать опционами. Это могут быть как позиции исключительно для хеджирования спотовых позиций, так и использование опционов перед выходом важных экономических новостей. Кроме этого, необходимо заранее сформировать критерии по риск параметру и прописать правила выхода из сделки. Управление рисками. Заблаговременное установление критерий риска по позициям поможет избежать излишней волатильности и необоснованных решений в будущем. Дополнительно можете изучить риск-менеджмент по управлению инвестиционным капиталом, поскольку этот параметр является исключительно индивидуальным.

Соблюдение этого набора правил поможет сделать процесс торговли более ясным и понять примерные действия управления портфелем, а также прояснит роль опционов в нем.

Какая сумма необходима для торговли опционами

Следующий этап для инвестора — стартовый капитал. Этот фактор также базируется на индивидуальных предпочтениях, но при этом имеет свои правила. Для выбора суммы депозита важно учитывать:

Психологический комфорт. Сумма, которой вы торгуете, не должна вызывать у вас излишнего эмоционального напряжения и чрезмерного страха потерять ее. За открытием каждой позиции стоит доля вероятности потери средств, которые вы вложили.

Виды операций. Сумма, которую вы выбрали, должна соответствовать опционным операциям и выделенному депозиту. Самые популярные стратегии, такие как покупка call/put опционов, составляют более 50% всех сделок. Кроме этого, есть iron condor и straddle, но они могут быть достаточно сложными для начинающих. Эти инструменты используются не только для спекуляций, но и для хеджирования: институциональные инвесторы часто покупают put опционы для защиты от падения акций.

Требования брокера. Сумма депозита должна соответствовать минимальным требованиям, которые установил ваш брокер.

Взаимодействия с опционами

Для первых операций на практике необходимо разобраться с самыми простыми взаимодействиями опционов. Это — покупка call опциона и покупка put опциона. Каждый из них имеет свое предназначение:

Call-опцион — вы покупаете право приобрести акции по фиксированной цене (страйк) до определенной даты.

Put-опцион — вы покупаете право продать акции по фиксированной цене до определенной даты.

В среднем примерная стоимость минимального депозита составляет от $100 до $500 за контракт. Минимальный депозит для этой стратегии стартует от $500, но более весомой является сумма от $1000.

Внедрение опционов в вашу торговлю

Опционы могут стать активной частью вашего портфеля и, соответственно, торговли. Важный аспект на этом этапе — риск и действия, которые могут его уменьшить. Основные рекомендации для уменьшения шанса потерь представили на примере портфеля в размере $2000:

1. Разделение капитала. Для управления рисками вы можете разделить ваш капитал в $2000 на 10 равных частей по $200. Каждый шаг составит 10% от общего капитала. Гибкость в управлении позицией помогает избежать риска потери всех средств.

2. Придерживайтесь правил вашей торговой системы. Каждый вход должен соответствовать вашей торговой системе. Перед открытием новой позиции убедитесь, что рынок находится в подходящих условиях и ваши сигналы для входа сработали. Это уменьшит вероятность убыточных сделок и увеличит шансы прибыли.

3. Тестируйте перед вложениями. Всегда проверяйте свои новые идеи перед внедрением их в торговую систему. Тщательное изучение новых переменных значительно снижает риск потери капитала.

Стратегия торговли и реинвестирования

Следующим шагом к развитию стратегий является масштабирование и реинвестирование капитала. Предположим, что вы имеете статистические данные о торговых результатах по определенной стратегии, согласно которым, вероятность успешных сделок составляет 60%, а убыточных — 40%. В случае успеха прибыль составляет 2x от инвестированной суммы, но в случае убытка вы теряете все вложенные средства.

Из 10 сделок, по статистике, 6 окажутся прибыльными, а 4 — убыточными. Если бы вы инвестировали $200 в каждую сделку, то за 10 сделок получили бы этот результат:

6 прибыльных сделок принесли бы доход в $2400 (($200×2)x6).

4 убыточные сделки привели бы к потерям в $800 ($200×4).

В итоге, чистая прибыль составляет $1600 к начальной сумме $2000.

После успешных сделок и увеличения суммы с начального капитала вдвое — с $2000 до $4000, вы можете начинать масштабирование позиций и ребалансировку. Воспользуйтесь рекомендациями по разделению капитала на 10 (или 5) частей, каждая из которых составит по $400 (или $800). Таким образом, вы продолжите торговлю с увеличенной суммой и, соответственно, увеличенной прибылью.

Четкое следование собственным целям

Если вы меняете торговые параметры в процессе работы, увеличиваете объемы инвестиций или модифицируете сигналы — это может повлиять на размер прибыли. Соблюдение системы и взвешенные действия являются ключевыми для достижения стабильных результатов.

Кроме этого, придерживайтесь первоначальных целей в инвестировании. Это поможет вам последовательно двигаться в выбранном направлении. Работа с суммами, вызывающими стресс и дискомфорт, может превратить инвестирование в неприятный опыт. Самостоятельно анализируйте свои результаты, делайте выводы и контролируйте каждое действие при торговле на фондовом рынке.

Помните, знания — это всегда инвестиция в себя и свое будущее. Вы можете изучить, как работают опционы, на практике разобрать эффективные стратегии и понять, насколько вам подходит инструмент, на онлайн-марафоне «Option test drive» от Биржевого университета. А инвесторы с опытом, которые ищут новые эффективные стратегии наращивания капитала, хотят рассчитывать и строить опционные конструкции, могут прокачать навыки на «Практикуме с торговли опционами на акции».