Топ-7 способов как купить криптовалюту в Украине в 2025 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 октября 2025, 10:00 Читати українською

Топ-7 способов как купить криптовалюту в Украине в 2025 году

Рынок криптовалют в Украине 2025 года стал доступнее: банки интегрируют сервисы, биржи запускают локальные пары, растет количество легитимных обменников и P2P-каналов. В этом материале разберем, как купить крипту в Украине, где лучше купить криптовалюту с минимальными комиссиями и с учетом рисков, какие документы могут понадобиться и на что обращать внимание при выборе платформы.

Рынок криптовалют в Украине 2025 года стал доступнее: банки интегрируют сервисы, биржи запускают локальные пары, растет количество легитимных обменников и P2P-каналов.

Способ 1. Через криптобиржи (Binance, WhiteBIT,OKX,Bybit)

Централизованные биржи — самый распространенный способ купить крипту в Украине: они дают ликвидность, выбор пар, инструменты для трейдинга и разные варианты фиат-онрампа (банковская карта, банковский перевод, P2P). Выбор между ними зависит от двух факторов: цена (спреды и комиссии) и риск (KYC, блокировка счетов, поддержка локальных методов оплаты).

Как купить крипту на Bybit

Bybit за последние годы расширил направление фиат-онрампа: есть P2P для UAH, «One-Click Buy» для USDT в гривнах, карты и вывод в спотовый кошелек. Платформа рекламировала нулевые комиссии на P2P и широкий набор способов оплаты для локальных пар. Это делает Bybit удобным вариантом «быстрой покупки» с минимальными комиссиями при работе через проверенных контрагентов.

Кроме P2P и быстрой покупки, криптоплатформа предлагает такие способы купить криптовалюту за гривны: покупка за фиатный баланс, перевод с другой криптобиржи или криптокошелька, через сторонние сервисы.

Способ 2. Через P2P-платформы

P2P — это маркетплейс платежей между людьми с эскроу-сервисом биржи. Покупатель переводит фиат продавцу по инструкции; крипта продавца блокируется в эскроу и передается покупателю после подтверждения платежа. P2P позволяет купить крипту за наличные, через Privat24/IBAN или другие локальные методы, часто без прямой комиссии платформы (но со спредом продавца).

Kuna Exchange как локальный выбор

KUNA — историческая украинская биржа/обменник, но в 2025 году площадка свернула работу; пользователям нужна альтернатива или проверка актуального статуса перед операцией. Не полагайтесь на неподтвержденные объявления — проверяйте официальные каналы.

Bybit P2P как способ избежать лишних комиссий

Bybit реализовал P2P/One-Click Buy для локальных валют, упрощенный интерфейс в мобильном приложении и инструкции для входа в UAH-пары. Bybit публикует справки с пошаговыми действиями для P2P-покупок.

Практические шаги:

— Создать аккаунт и пройти KYC.

— Выбрать P2P или One-Click Buy → UAH → выбрать продавца/метод.

— Выполнить платеж по инструкции продавца; подтвердить получение крипты.

— Для торговли — перевести на аккаунт финансирования; для долгого хранения — в аппаратный кошелек.

Способ 3. Через украинские криптообменники

Локальные обменники дают быстрый фиат-онрамп в гривне, иногда предлагают лучший курс за счет резервов и прямого сотрудничества с банками. Они полезны для тех, кто хочет купить крипту за гривны, продать небольшие партии или обойти задержки карточных шлюзов. Минусы: высокая зависимость от доверия к сервису, риск технических перебоев, нормативные ограничения банков.

Онлайн-обменники (Bitok.ua, 24paybank)

Что это: сеть частных обменников и площадок, торгующих резервами крипты — удобные для быстрой покупки/продажи. Bitok.ua, 24PayBank — имеют разные наборы монет и лимиты; обзор 24PayBank подтверждает достаточные резервы по популярным монетам. Перед операцией сравнивайте курс и комиссию.

Практические правила:

— Проверять рейтинг и отзывы;

— Запрашивать детализацию курса (спред + комиссия);

— Не отправлять деньги вне платформы;

— Для вывода на карту/IBAN уточнять время обработки и возможность chargeback.

Локальные обменники и агрегаторы — быстрый способ зайти в крипту в гривне или продать небольшую позицию. Это минимизирует риски при операциях с UAH и позволит безопасно купить или продать криптовалюту.

Способ 4. Терминалы с оплатой наличными

Платежные терминалы — прямой способ внести наличные и пополнить счет биржи или получить код/ваучер для покупки крипты. Для пользователя выгода — доступность (терминалы есть в большинстве городов), простота оплаты без интернет-банка; минус — ограниченные лимиты, возможные комиссии и дополнительные шаги (получение кода, регистрация в сервисе-посреднике). Перед операцией проверяйте, сотрудничает ли терминал напрямую с биржей или сервисом-агрегатором.

EasyPay — варианты покупки крипты через терминалы и онлайн

EasyPay — сеть терминалов и онлайн-сервис, которая интегрировала виртуальные продукты и имеет страницы «Buy Bitcoin / Buy Crypto» — пользователь может купить ряд токенов картой или через сервисные инструменты, а терминалы EasyPay используются для пополнения счетов бирж/сервисов. WhiteBIT в прошлом реализовал пополнение через EasyPay и IBox, что делает EasyPay связкой между наличными и биржей.

Для покупки крипты через терминалы нужен промежуточный сервис (обменник или биржа), который генерирует платежные реквизиты/код.

Пошаговая инструкция (типичный сценарий через EasyPay):

  1. На бирже (или сервисе-партнере) выбрать пополнение через EasyPay или покупку крипты картой/онлайн.

  2. Сгенерировать платежные данные (ID или назначение платежа) в системе.

  3. В терминале EasyPay найти пункт «Оплата услуг» или «Криптовалюта» → ввести ID/номер счета.

  4. Внести наличные → получить чек.

  5. Подтвердить платеж в системе — крипта зачислится по указанным условиям.

Рекомендации безопасности: хранить чек; делать скрин кода и подтверждения оплаты; проверять официальный статус сервиса-агрегатора перед оплатой.

Способ 5. Криптокошельки и мобильные приложения

Криптокошелек (self-custody) позволяет получить крипту напрямую, без депозита на бирже. Это удобно, когда нужно быстро купить крипту и оставить ее под своим контролем — но ответственность за ключи лежит на пользователе. Далее — как купить крипту в популярных кошельках.

Trust Wallet — простой вход для мобильных пользователей

Trust Wallet имеет встроенную кнопку «Buy» в приложении; при выборе актива пользователь получает список провайдеров (он-рампов), выбирает валюту и способ оплаты, проходит KYC у провайдера и завершает платеж — крипта приходит прямо в кошелек. Интерфейс ориентирован на мобильного пользователя; провайдеры зависят от региона.

Краткая инструкция:

  • Открыть Trust Wallet → нажать Buy.

  • Найти монету → указать сумму в UAH → выбрать провайдера.

  • Перейти на портал провайдера → пройти KYC (если нужно).

  • Оплатить картой/ApplePay/банковским переводом → чек → крипта в кошельке.

Плюсы/минусы: быстро, прямо в приложении; но комиссия зависит от провайдера, курс может включать спред. Ключевое условие безопасности — хранить seed-фразу offline; при ее потере восстановить кошелек невозможно. (защита seed — базове правило self-custody.)

MetaMask — широкий выбор провайдеров и прозрачные котировки

MetaMask показывает агрегаторы котировок — пользователь запрашивает цены от нескольких on-ramp провайдеров, выбирает оптимальный вариант и перенаправляется на сайт провайдера для оплаты. Приложение поддерживает карты, банковские переводы, мобильные платежи, набор методов зависит от региона.

Использование аналогично Trust Wallet.

Способ 6. Банковские сервисы (Приват24, Монобанк)

Банки в Украине не продают криптовалюту напрямую, но дают on-ramp — карты и переводы, которые позволяют пополнять счета бирж и обменников. Используя Monobank или Privat24, вы платите картой/переводом, потом покупаете монеты на платформе. При этом надо учитывать лимиты, процедуры финмониторинга и риски chargeback.

Как купить крипту через Монобанк

Кратко: «купить крипту через Монобанк» значит использовать карту Monobank или перевод с его счета для пополнения биржи/обменника; далее — покупка на платформе. Monobank — массовый необанк с миллионами клиентов; многие украинские сервисы принимают его карты.

Практические шаги:

  1. Выбрать биржу/обменник, принимающий Monobank (проверить список платежных методов на сайте платформы).

  2. Зарегистрировать аккаунт и пройти KYC.

  3. На платформе: метод оплаты — карта/IBAN → ввести сумму в UAH → получить платежную форму.

  4. В Monobank подтвердить платеж картой или сделать перевод по реквизитам.

  5. После зачисления средств купить нужную монету; при необходимости — перевести в холодный кошелек.

Способ 7. Telegram-боты и чаты

Telegram-боты и тематические чаты дают быстрый on-ramp и P2P-каналы, но одновременно — повышенные операционные и риски безопасности. Боты могут играть роль обменника или агрегатора предложений; часть из них работает как «горячая касса» (получили платеж — сразу отдали монеты), часть — как посредник с эскроу в чате. В 2025 году Telegram-боты для торговли и обмена стали частью инфраструктуры, но нужно действовать с осторожностью.

CryptoBot от Kuna

Официальная площадка Kuna прекратила работу — это влияет на корректность ссылок и наличие ботов/сервисов, связанных с брендом. Перед использованием любого «CryptoBot от Kuna» проверяйте статус проекта в официальных каналах; если бот заявляет связь с Kuna, но подтверждений нет — лучше не рисковать.

BTC Banker и локальные чаты

Существуют известные Telegram-боты для обмена и простого хранения, например «BTC Banker». Такие боты дают меню для выбора пары, автоматически генерируют реквизиты и отправляют монеты после подтверждения оплаты; часто есть опция «купить крипту без верификации». Это удобно, но небезопасно.

Практические шаги:

  1. Проверить репутацию бота/чата: число пользователей, историю, отзывы. Если информации нет — не рисковать.

  2. Отправить минимальную тестовую сумму («пилот-платеж») — проверить скорость и корректность транзакции.

  3. Сохранить скрины и чеки; при споре предъявлять доказательства.

  4. Для крупных сумм не использовать ботов — перейти на биржу с эскроу или банковский перевод.

Где можно купить крипту через Telegram: официальные боты от агрегаторов/обменников (указаны на их сайтах) или проверенные локальные обменники, которые дают интерфейс в Telegram. В случае сомнений вопрос «где купить крипту» лучше перенести на проверенную биржу/P2P с эскроу.

Выводы

Краткий ответ на вопросы «где лучше купить криптовалюту» и «как купить крипту в Украине»: выбор зависит от цели — скорость, стоимость, конфиденциальность или безопасность. Для торговли и больших объемов — централизованная биржа (Binance/OKX); для быстрого входа малыми суммами — P2P или кошелек с on-ramp (Bybit, Trust Wallet); для наличных — EasyPay/IBox или Bitcoin-ATM; Telegram/P2P без KYC — только для тех, кто понимает риск.

Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами