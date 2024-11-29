Топ-5 альткоинов, которые превзойдут Solana с доходностью 1000x — не упустите шанс

Предпродажа CYBRO превысила $5,5 млн: уникальная мультичейн-децентрализованная инвестиционная возможность нового поколения

CYBRO привлекает внимание крупных инвесторов, так как предпродажа эксклюзивных токенов стремительно превысила $5,5 млн. Эта платформа нового поколения предоставляет инвесторам уникальные возможности для увеличения доходов на различных блокчейнах.

Сейчас предпродажа находится на 8 этапе из 10, предлагая инвесторам ограниченную возможность приобрести токены CYBRO по цене всего $0.045 за штуку.

С приближением события выпуска токенов (TGE) остаётся лишь два этапа предпродажи, после которых цены, как ожидается, взлетят. Эксперты прогнозируют потенциальную доходность в 1200%, что делает CYBRO одной из самых захватывающих возможностей для инвестиций в экосистеме DeFi.

Помимо токенов, CYBRO предлагает систему очков (Points), которая дополнительно стимулирует инвесторов. Владельцы этих очков автоматически участвуют в раздаче токенов CYBRO (Airdrop), причём количество полученных токенов зависит от числа накопленных очков. Еженедельно платформа выделяет до 1 миллиона очков, которые инвесторы могут заработать через размещение средств в DeFi-вкладах CYBRO.

Держатели токенов CYBRO смогут воспользоваться следующими преимуществами:

• Щедрые награды за стейкинг,

• Эксклюзивные раздачи токенов,

• Кэшбэк за покупки,

• Сниженные комиссии за торговлю и кредитование,

• Надёжная страховая программа.

Сейчас на предпродаже доступно всего 21% от общего объёма токенов, а около 100 миллионов уже продано. Это уникальная возможность для опытных инвесторов занять место в проекте, который выделяется среди других.

XRP: Безграничная криптовалюта, меняющая цифровые транзакции

XRP — криптовалюта, работающая на базе реестра XRP Ledger. Она создана для обеспечения быстрых, дешёвых, открытых и глобальных транзакций. XRP функционирует на децентрализованной системе, не требующей центрального органа, а сделки необратимы и безопасны. XRP не требует банковского счёта для проведения расчётов, обеспечивая лёгкий обмен между различными валютами.

Созданный Джедом МакКалебом, Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем, XRP запустился с первоначальным запасом в 100 миллиардов токенов, из которых 80 миллиардов было передано Ripple для развития. Ripple (ранее известная как OpenCoin Inc.) использует XRP для улучшения ликвидности сети, контролируя выпуск токенов из резервов. Название XRP связано с концепцией «кредитов Ripple» для облегчения международных платежей.

Cardano (ADA): масштабируемая и устойчивая платформа блокчейна

Cardano — это платформа для создания смарт-контрактов, позволяющая разработчикам создавать децентрализованные приложения, криптовалюты и игры. ADA — это её собственная криптовалюта, аналогичная ETH. Пользователи могут хранить средства, совершать платежи и участвовать в стейкинге.

Cardano использует энергоэффективную систему доказательства доли (proof-of-stake) Ouroboros, которая значительно экономичнее моделей proof-of-work. У блокчейна два слоя: Settlement Layer для транзакций и Computing Layer для смарт-контрактов. Благодаря этой структуре сеть может обрабатывать до 1 миллиона транзакций в секунду. Cardano предлагает низкие комиссии, повышенную эффективность и масштабируемость.

Chainlink: соединяя смарт-контракты с реальным миром

Chainlink (LINK) — это децентрализованная сеть оракулов. Она позволяет смарт-контрактам получать данные из внешнего мира. Это делает возможным интеграцию блокчейна с реальными приложениями. Система LINK использует оракулы для сбора данных, проверки их точности и безопасной передачи смарт-контрактам.

Токен LINK играет ключевую роль в сети: вознаграждает поставщиков данных, поддерживает стейкинг для безопасности и используется как плата за услуги. Благодаря объединению данных из блокчейна и внешнего мира, Chainlink расширяет возможности смарт-контрактов.

Polkadot (DOT): объединяя блокчейны для повышения скорости и масштабируемости

Polkadot — децентрализованный протокол и криптовалюта DOT. Он обеспечивает безопасную связь между различными блокчейнами, такими как Ethereum и Bitcoin, без посредников. Система парачейнов повышает скорость и масштабируемость, позволяя обрабатывать больше транзакций, чем Bitcoin и Ethereum.

Токен DOT используется для управления сетью и стейкинга. Владельцы могут участвовать в разработке протокола и верификации транзакций. Полкадот был создан Гэвином Вудом, сооснователем Ethereum, и поддерживается Web3 Foundation. Он нацелен на улучшение взаимодействия блокчейнов, делая их более эффективными.

Заключение

Хотя XRP, ADA, LINK и DOT демонстрируют потенциал, их краткосрочная доходность может быть ограничена. В отличие от них, CYBRO выделяется как продвинутая DeFi-платформа, позволяющая инвесторам максимизировать прибыль благодаря ИИ-управляемой доходности на блокчейне Blast. С такими преимуществами, как привлекательные награды за стейкинг, эксклюзивные раздачи и кэшбэк, CYBRO предоставляет превосходный пользовательский опыт.