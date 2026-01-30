ТОП-10 сервисов для обмена криптовалют в Украине и за границей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 января 2026, 12:05 Читати українською

ТОП-10 сервисов для обмена криптовалют в Украине и за границей

Вместе с ростом популярности криптовалют криптообменники прочно встроились в украинскую финансовую рутину. Многие пользователи выбирают их для простых, но важных задач: быстро купить или продать ту или иную криптовалюту, перевести средства между странами или вывести деньги в удобный формат. В таких сценариях важны не большой выбор инструментов, а понятный процесс, быстрота и предполагаемый результат — особенно когда часть традиционных платежных маршрутов работает с ограничениями.

Вместе с ростом популярности криптовалют криптообменники прочно встроились в украинскую финансовую рутину.

Плюс в том, что обменники обычно предоставляют много вариантов получения средств: не только банковские карты, но и отдельные платежные сервисы. Когда речь идет о наличных, обменник часто становится единственным практичным вариантом: не просто купить крипту или вывести ее в наличные, а сделать это через сервис с фиксированными правилами, поддержкой и понятной процедурой.

Среди разнообразия сервисов «Минфин» отобрал 10 популярных криптообменников. Набор услуг у них похожий, но есть разница в деталях, которые обычно всплывают в самый неудачный момент: комиссии, скорость, лимиты, доступные сети и форматы работы с наличными.

AnyExchange.best

AnyExchange.best — сервис обмена криптовалют, электронных денег и фиатных валют, ориентированный на практические сценарии: покупку и продажу крипты, безналичные переводы через платежные системы и обналичивание в выбранных локациях в Украине и за рубежом.

Обмен происходит по заявке. Окончательный курс определяется в момент зачисления средств и применяется ко всей операции. В стандартных случаях обработка заявки занимает от 10 до 60 минут, а все комиссии уже включены в курс без дополнительных начислений.

Сервис поддерживает выплаты в UAH, USD, EUR и ряде других валют, в частности, GBP, PLN, TRY, CAD и KZT, с выводом на банковские карты, счета или через платежные сервисы Visa /Mastercard, Wise, PayPal, Payoneer и Revolut. Для наличных операций доступна выдача в городах Украины, а в ряде европейских стран — через курьерскую доставку по предварительно согласованным условиям, где сумма и город выдачи подтверждаются еще до оплаты заявки.

Поддерживаемые активы: широкий выбор стейблкоинов, биткоинов, альткоинов и фиатных валют — более 100 направлений обмена.

Форматы вывода/зачисления: банковские карты, SWIFT/SEPA, Revolut, Wise, PayPal и другие электронные сервисы, а также выдача наличных в городах Украины, Европы и Азии.

GroshX

GroshX — онлайн-криптообменник с фокусом на быстрые обмены через заявку на сайте без обязательного создания аккаунта. Регистрация доступна опционально (почта, имя и фамилия, пароль) — для ведения личного кабинета и отслеживания созданных заявок.

Минимальная сумма в большинстве направлений стартует от 10 USDT, верхний предел практически не ограничивается. Курс фиксируется в момент оплаты в рабочее время (09:00—23:30); заявки, созданные вне этого промежутка, перечисляются утром с 09:00 по актуальному курсу. Среднее время выполнения — около 25 минут; по опции «быстрая выплата» — 3−15 минут, а при пиковой нагрузке регламент может составлять 5−180 минут.

Комиссия зависит от типа обмена и обычно составляет 0,3−2% — она сразу заложена в курс. Для наличных направлений возможно получение UAH/EUR/USD в большинстве крупных городов Украины (подконтрольные территории), а доставка по адресу или выдача наличных «в мире» организуется отдельно через поддержку; за доставку предусмотрена дополнительная оплата в диапазоне 30−100 USDT. Также доступны платные опции, вроде приоритетной поддержки, ускоренной выплаты и выплат на реквизиты третьих лиц.

Поддерживаемые активы: USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, ADA, LTC, XMR — всего 10 криптовалют и USD, EUR, UAH.

Форматы: переводы на банковские карты украинских банков (Visa/Mastercard, Monobank, Privat24, Raiffeisen и др.), а также выплаты через Revolut, Wise, Payoneer и варианты с наличными, в зависимости от направления.

Payex24

Payex24 — криптообменник с фокусом на широкую географию и большое количество направлений вывода. Сервис объединяет онлайн-обмен с безналичными каналами и операциями с наличными. И не только в Украине — среди направлений более 40 стран и локаций для выдачи. Это удобно, когда важно не просто продать крипту, а получить денежные средства конкретным способом и в нужной валюте в другой точке мира.

На сайте основной акцент сделан на каталоге направлений и резервах: пользователь может выбрать пару обмена и сразу видит доступные варианты вывода, включая банки, платежные сервисы и наличные деньги. Отдельно отмечается работа с банковскими переводами через SWIFT/SEPA, а также с популярными платежными системами, вроде Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill и Neteller. У Payex24 также широкий выбор фиатных валют — кроме гривны, доступны, в частности, EUR, USD, GBP, PLN и другие. Также у сервиса широкое обратное направление — не только вывод из крипты в фиат, но и обмен в противоположную сторону, в зависимости от выбранного канала.

Поддерживаемые активы: около 15 криптовалют, в частности, USDT и USDC, биткоин, Ethereum, Solana, Polkadot, Tron, Toncoin, XRP, Cardano, Litecoin и 8 фиатных валют.

Форматы: банковские карты и переводы, SWIFT/SEPA, платежные сервисы (Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill, Neteller и другие), а также выдача наличных денег во многих странах. Доступны и обратные направления обмена, в зависимости от пары и канала.

Dvizh

Dvizh — это криптообменник с четким фокусом в первую очередь на операции с наличными. Сервис ориентирован на пользователей, которым важно не просто обменять криптовалюту, а получить или сдать средства офлайн. Основной сценарий работы — обмен крипты на наличные деньги и наоборот, без привязки к банковским картам, а также вывод средств в долларах через популярные платежные сервисы, как Payoneer, Paypall и Skrill или покупка USDT с Wise.

Платформа поддерживает ключевые криптовалюты и стейблкоины, в частности, USDT (в разных сетях), BTC, ETH, USDC, TRX и другие популярные активы. Обмен происходит через онлайн-интерфейс с предварительным выбором города и валюты, а все актуальные резервы отображаются непосредственно на сайте.

Отдельная особенность Dvizh — широкая география работы с наличными. Сервис доступен более чем в 20 городах Украины, а также за рубежом, в частности, в Кракове, Дубае и Стамбуле. Это делает платформу удобной для пользователей, которые работают с криптовалютой между странами или регулярно оперируют наличными вне банковской системы.

Поддерживаемые активы: USDT, USDC, BTC, ETH, TRX и фиатные валюты UAH, USD, EUR.

Форматы: обмен криптовалюты на наличные и наличные на крипту, а также Payoneer, PayPal и Skrill для USD, а также покупка крипты с Wise.

Changeit

Changeit — украинский онлайн-обменник криптовалют, ориентированный на работу с гривной, поддерживающий обмен BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE и DASH без скрытых комиссий и сложных шагов. Интерфейс сервиса простой и позволяет быстро выполнить обмен через банковские карты (Visa/Mastercard украинских банков) или другой безналичный способ — все отображается в калькуляторе еще до оформления заявки. Благодаря фокусировке именно на гривневых парах Changeit может предлагать выгодные курсы для пользователей из Украины, а отзывы отмечают оперативность и относительно быстрое проведение транзакций.

Cashout

Cashout — украинский криптообменник, известный прежде всего возможностью купли/продажи криптовалюты за наличные в Киеве (офисный формат), а также онлайн-обменами. Сервис работает с широким набором активов (в частности, BTC, ETH, USDT) и показывает актуальные курсы/резервы в Telegram-канале; часть обменов позиционирует как быстрые, в режиме 24/7.

Bitmore

Bitmore работает как сервис для обмена криптовалют с привязкой к конкретным локациям. На сайте можно выбрать направление, увидеть курс и резервы и оформить заявку на получение средств, в частности, в формате наличных денег. Хотя гривню сервис не поддерживает, а среди криптовалют только USD, BTC и ETH, отдельная черта Bitmore — широкая география: в списках локаций фигурируют украинские города и ряд европейских направлений, поэтому сервис, скорее, об обмене «в нужном месте», чем только об онлайн-конвертации.

100btc

100btc — один из старейших криптообменников в Украине, работающий с 2016 года и предлагающий обмен более 30 криптовалют на фиатные средства без обязательной регистрации. Сервис принимает популярные активы (в частности, BTC, ETH, USDT, Solana и ряд альткоинов) и позволяет обменивать их онлайн в режиме 24/7 с отображением актуальных курсов и резервов на сайте. Кроме онлайн-обмена, у 100btc есть офлайн-пункты более чем в 20 городах Украины, где можно купить или продать крипту за наличные (гривны, доллары, евро), а также физически встретиться для обмена после оформления заявки.

Bitcoin24

Bitcoin24 — украинский онлайн-обменник, также работающий с 2016 года и специализирующийся на покупке и продаже криптовалют за гривну без обязательной регистрации. Сервис предлагает интерфейс с калькулятором курса, поддерживает BTC, USDT и несколько других популярных активов, и пользователи могут покупать/продавать крипту непосредственно через банковские карты, в частности, через Приват24 и LiqPay. Обмены доступны круглосуточно, а актуальные курсы и резервы видны сразу на странице заявки, что позволяет оценить условия еще до оформления сделки. Заявленное время выполнения часто составляет несколько минут после подтверждения транзакции в сети.

buybank

BuyBank совмещает онлайн-обмен и наличные операции. Сервис позволяет покупать криптовалюту и продавать с безналичным выводом на украинские карты, а для работы с наличными деньгами у него есть две физические точки — в Киеве и Одессе; в списке активов представлены BTC, ETH, USDT, XRP и другие базовые монеты.

Обменник

Крипта

Фиаты

Вывод/зачисление (цифровые каналы)

Города для вывода наличных

AnyExchange.best

USDT, USDC, BTC, ETH — более 100 направлений

UAH
USD
EUR
KZT
MDL и т. д.

Карты, SWIFT/SEPA, Revolut, Wise, PayPal и другие сервисы

Украина + Европа + Азия (локации зависят от направления)

GroshX

USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, ADA, LTC, XMR (и т.д.)

UAH, USD, EUR

Карты укр. банков, Revolut, Wise, Payoneer

Украина + доставка по миру по запросу

Payex24

~15 BTC, ETH, SOL, DOT, TRX, TON, XRP, ADA, LTC, DASH, USDT, USDC и т. д.)

UAH, USD, EUR, GBP, PLN и т. д.

Карты/переводы, SWIFT/SEPA, Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill, Neteller и т. д.

Украина + более 40 стран

Dvizh

USDT, USDC, BTC, ETH, TRX (и др.)

UAH, USD, EUR

Payoneer, PayPal, Skrill; с Wise можно покупать USDT

Более 20 городов Украины + Варшава, Краков, Дубай, Стамбул.

Changeit

BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE, DASH

UAH

Карты (укр. банки), безналичные способы

-

Cashout

Широкий набор активов (в том числе BTC, ETH, USDT)

UAH, USD

Онлайн-обмен 24/7 (цифровые каналы зависят от направления)

Киев (офис)

Bitmore

USDT, BTC, ETH

USD, EUR,
GBP

-

Украинские города + европейские направления

100btc

30+ криптовалют (BTC, ETH, USDT, SOL и др.)

UAH, USD, EUR

Онлайн 24/7 (цифровые каналы зависят от направления)

Более 20 городов Украины (офлайн-пункты)

Bitcoin24

BTC, USDT + несколько других (в т.ч. SOL и др.)

UAH

Карты укр. банков (в том числе через LiqPay/Приват24/Монобанк и др.

-

BuyBank

BTC, ETH, USDT, XRP

UAH, USD

Монобанк, Приват, ПУМБ, Ощадбанк и карты других украинских банков

Киев, Одесса (2 точки)

В большинстве случаев цифровые обмены происходят автоматически или с минимальным участием оператора, поэтому время выполнения обычно короткое. Для операций с наличными деньгами часто используется Telegram: через него согласовывают город, сумму, точку выдачи/приема и детали заявки. Поддержка есть во всех этих сервисах, но ее скорость привязана к графику работы.

Сервисы часто отмечали, что сохраняют анонимность пользователей. Впрочем, следует помнить, что обменники работают в рамках правил финансового мониторинга: в отдельных условиях сервис может запросить дополнительную информацию или приостановить операцию для проверки.

Скрытых комиссий на упомянутых криптообменниках нет: они либо учтены в курсе, либо сразу же отмечены. Поскольку сам курс зависит от ликвидности, резервов, волатильности рынка, выбранного направления (наличные или безналичные) и даже нагрузки на сервис в конкретный момент, для крупных сумм есть смысл не спешить: сравнить несколько вариантов, дождаться лучшего спреда и уточнить детали в поддержке. Так же с лимитами: цифры на сайте — часто «не потолок», — часть сервисов делают исключения под крупныее суммы, но это решается отдельной коммуникацией.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами