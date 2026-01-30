ТОП-10 сервисов для обмена криптовалют в Украине и за границей

Вместе с ростом популярности криптовалют криптообменники прочно встроились в украинскую финансовую рутину. Многие пользователи выбирают их для простых, но важных задач: быстро купить или продать ту или иную криптовалюту, перевести средства между странами или вывести деньги в удобный формат. В таких сценариях важны не большой выбор инструментов, а понятный процесс, быстрота и предполагаемый результат — особенно когда часть традиционных платежных маршрутов работает с ограничениями.

Плюс в том, что обменники обычно предоставляют много вариантов получения средств: не только банковские карты, но и отдельные платежные сервисы. Когда речь идет о наличных, обменник часто становится единственным практичным вариантом: не просто купить крипту или вывести ее в наличные, а сделать это через сервис с фиксированными правилами, поддержкой и понятной процедурой.

Среди разнообразия сервисов «Минфин» отобрал 10 популярных криптообменников. Набор услуг у них похожий, но есть разница в деталях, которые обычно всплывают в самый неудачный момент: комиссии, скорость, лимиты, доступные сети и форматы работы с наличными.

AnyExchange.best

AnyExchange.best — сервис обмена криптовалют, электронных денег и фиатных валют, ориентированный на практические сценарии: покупку и продажу крипты, безналичные переводы через платежные системы и обналичивание в выбранных локациях в Украине и за рубежом.

Обмен происходит по заявке. Окончательный курс определяется в момент зачисления средств и применяется ко всей операции. В стандартных случаях обработка заявки занимает от 10 до 60 минут, а все комиссии уже включены в курс без дополнительных начислений.

Сервис поддерживает выплаты в UAH, USD, EUR и ряде других валют, в частности, GBP, PLN, TRY, CAD и KZT, с выводом на банковские карты, счета или через платежные сервисы Visa /Mastercard, Wise, PayPal, Payoneer и Revolut. Для наличных операций доступна выдача в городах Украины, а в ряде европейских стран — через курьерскую доставку по предварительно согласованным условиям, где сумма и город выдачи подтверждаются еще до оплаты заявки.

Поддерживаемые активы: широкий выбор стейблкоинов, биткоинов, альткоинов и фиатных валют — более 100 направлений обмена.

Форматы вывода/зачисления: банковские карты, SWIFT/SEPA, Revolut, Wise, PayPal и другие электронные сервисы, а также выдача наличных в городах Украины, Европы и Азии.

GroshX

GroshX — онлайн-криптообменник с фокусом на быстрые обмены через заявку на сайте без обязательного создания аккаунта. Регистрация доступна опционально (почта, имя и фамилия, пароль) — для ведения личного кабинета и отслеживания созданных заявок.

Минимальная сумма в большинстве направлений стартует от 10 USDT, верхний предел практически не ограничивается. Курс фиксируется в момент оплаты в рабочее время ( 09:00—23:30 ); заявки, созданные вне этого промежутка, перечисляются утром с 09:00 по актуальному курсу. Среднее время выполнения — около 25 минут; по опции «быстрая выплата» — 3−15 минут, а при пиковой нагрузке регламент может составлять 5−180 минут.

Комиссия зависит от типа обмена и обычно составляет 0,3−2% — она сразу заложена в курс. Для наличных направлений возможно получение UAH/EUR/USD в большинстве крупных городов Украины (подконтрольные территории), а доставка по адресу или выдача наличных «в мире» организуется отдельно через поддержку; за доставку предусмотрена дополнительная оплата в диапазоне 30−100 USDT. Также доступны платные опции, вроде приоритетной поддержки, ускоренной выплаты и выплат на реквизиты третьих лиц.

Поддерживаемые активы: USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, ADA, LTC, XMR — всего 10 криптовалют и USD, EUR, UAH.

Форматы: переводы на банковские карты украинских банков (Visa/Mastercard, Monobank, Privat24, Raiffeisen и др.), а также выплаты через Revolut, Wise, Payoneer и варианты с наличными, в зависимости от направления.

Payex24 — криптообменник с фокусом на широкую географию и большое количество направлений вывода. Сервис объединяет онлайн-обмен с безналичными каналами и операциями с наличными. И не только в Украине — среди направлений более 40 стран и локаций для выдачи. Это удобно, когда важно не просто продать крипту, а получить денежные средства конкретным способом и в нужной валюте в другой точке мира.

На сайте основной акцент сделан на каталоге направлений и резервах: пользователь может выбрать пару обмена и сразу видит доступные варианты вывода, включая банки, платежные сервисы и наличные деньги. Отдельно отмечается работа с банковскими переводами через SWIFT/SEPA, а также с популярными платежными системами, вроде Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill и Neteller. У Payex24 также широкий выбор фиатных валют — кроме гривны, доступны, в частности, EUR, USD, GBP, PLN и другие. Также у сервиса широкое обратное направление — не только вывод из крипты в фиат, но и обмен в противоположную сторону, в зависимости от выбранного канала.

Поддерживаемые активы: около 15 криптовалют, в частности, USDT и USDC, биткоин, Ethereum, Solana, Polkadot, Tron, Toncoin, XRP, Cardano, Litecoin и 8 фиатных валют.

Форматы: банковские карты и переводы, SWIFT/SEPA, платежные сервисы (Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill, Neteller и другие), а также выдача наличных денег во многих странах. Доступны и обратные направления обмена, в зависимости от пары и канала.

Dvizh — это криптообменник с четким фокусом в первую очередь на операции с наличными. Сервис ориентирован на пользователей, которым важно не просто обменять криптовалюту, а получить или сдать средства офлайн. Основной сценарий работы — обмен крипты на наличные деньги и наоборот, без привязки к банковским картам, а также вывод средств в долларах через популярные платежные сервисы, как Payoneer, Paypall и Skrill или покупка USDT с Wise.

Платформа поддерживает ключевые криптовалюты и стейблкоины, в частности, USDT (в разных сетях), BTC, ETH, USDC, TRX и другие популярные активы. Обмен происходит через онлайн-интерфейс с предварительным выбором города и валюты, а все актуальные резервы отображаются непосредственно на сайте.

Отдельная особенность Dvizh — широкая география работы с наличными. Сервис доступен более чем в 20 городах Украины, а также за рубежом, в частности, в Кракове, Дубае и Стамбуле. Это делает платформу удобной для пользователей, которые работают с криптовалютой между странами или регулярно оперируют наличными вне банковской системы.

Поддерживаемые активы: USDT, USDC, BTC, ETH, TRX и фиатные валюты UAH, USD, EUR.

Форматы: обмен криптовалюты на наличные и наличные на крипту, а также Payoneer, PayPal и Skrill для USD, а также покупка крипты с Wise.

Changeit — украинский онлайн-обменник криптовалют, ориентированный на работу с гривной, поддерживающий обмен BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE и DASH без скрытых комиссий и сложных шагов. Интерфейс сервиса простой и позволяет быстро выполнить обмен через банковские карты (Visa/Mastercard украинских банков) или другой безналичный способ — все отображается в калькуляторе еще до оформления заявки. Благодаря фокусировке именно на гривневых парах Changeit может предлагать выгодные курсы для пользователей из Украины, а отзывы отмечают оперативность и относительно быстрое проведение транзакций.

Cashout

Cashout — украинский криптообменник, известный прежде всего возможностью купли/продажи криптовалюты за наличные в Киеве (офисный формат), а также онлайн-обменами. Сервис работает с широким набором активов (в частности, BTC, ETH, USDT) и показывает актуальные курсы/резервы в Telegram-канале; часть обменов позиционирует как быстрые, в режиме 24/7.

Bitmore

Bitmore работает как сервис для обмена криптовалют с привязкой к конкретным локациям. На сайте можно выбрать направление, увидеть курс и резервы и оформить заявку на получение средств, в частности, в формате наличных денег. Хотя гривню сервис не поддерживает, а среди криптовалют только USD, BTC и ETH, отдельная черта Bitmore — широкая география: в списках локаций фигурируют украинские города и ряд европейских направлений, поэтому сервис, скорее, об обмене «в нужном месте», чем только об онлайн-конвертации.

100btc

100btc — один из старейших криптообменников в Украине, работающий с 2016 года и предлагающий обмен более 30 криптовалют на фиатные средства без обязательной регистрации. Сервис принимает популярные активы (в частности, BTC, ETH, USDT, Solana и ряд альткоинов) и позволяет обменивать их онлайн в режиме 24/7 с отображением актуальных курсов и резервов на сайте. Кроме онлайн-обмена, у 100btc есть офлайн-пункты более чем в 20 городах Украины, где можно купить или продать крипту за наличные (гривны, доллары, евро), а также физически встретиться для обмена после оформления заявки.

Bitcoin24

Bitcoin24 — украинский онлайн-обменник, также работающий с 2016 года и специализирующийся на покупке и продаже криптовалют за гривну без обязательной регистрации. Сервис предлагает интерфейс с калькулятором курса, поддерживает BTC, USDT и несколько других популярных активов, и пользователи могут покупать/продавать крипту непосредственно через банковские карты, в частности, через Приват24 и LiqPay. Обмены доступны круглосуточно, а актуальные курсы и резервы видны сразу на странице заявки, что позволяет оценить условия еще до оформления сделки. Заявленное время выполнения часто составляет несколько минут после подтверждения транзакции в сети.

buybank

BuyBank совмещает онлайн-обмен и наличные операции. Сервис позволяет покупать криптовалюту и продавать с безналичным выводом на украинские карты, а для работы с наличными деньгами у него есть две физические точки — в Киеве и Одессе; в списке активов представлены BTC, ETH, USDT, XRP и другие базовые монеты.

Обменник Крипта Фиаты Вывод/зачисление (цифровые каналы) Города для вывода наличных AnyExchange.best USDT, USDC, BTC, ETH — более 100 направлений UAH

USD

EUR

KZT

MDL и т. д. Карты, SWIFT/SEPA, Revolut, Wise, PayPal и другие сервисы Украина + Европа + Азия (локации зависят от направления) GroshX USDT, USDC, BTC, ETH, TRX, ADA, LTC, XMR (и т.д.) UAH, USD, EUR Карты укр. банков, Revolut, Wise, Payoneer Украина + доставка по миру по запросу Payex24 ~15 BTC, ETH, SOL, DOT, TRX, TON, XRP, ADA, LTC, DASH, USDT, USDC и т. д. ) UAH, USD, EUR, GBP, PLN и т. д. Карты/переводы, SWIFT/SEPA, Wise, Revolut, Paysera, Payoneer, Skrill, Neteller и т. д. Украина + более 40 стран Dvizh USDT, USDC, BTC, ETH, TRX (и др.) UAH, USD, EUR Payoneer, PayPal, Skrill; с Wise можно покупать USDT Более 20 городов Украины + Варшава, Краков, Дубай, Стамбул. Changeit BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE, DASH UAH Карты (укр. банки), безналичные способы - Cashout Широкий набор активов (в том числе BTC, ETH, USDT) UAH, USD Онлайн-обмен 24/7 (цифровые каналы зависят от направления) Киев (офис) Bitmore USDT, BTC, ETH USD, EUR,

GBP - Украинские города + европейские направления 100btc 30+ криптовалют (BTC, ETH, USDT, SOL и др.) UAH, USD, EUR Онлайн 24/7 (цифровые каналы зависят от направления) Более 20 городов Украины (офлайн-пункты) Bitcoin24 BTC, USDT + несколько других (в т.ч. SOL и др.) UAH Карты укр. банков (в том числе через LiqPay/Приват24/Монобанк и др. - BuyBank BTC, ETH, USDT, XRP UAH, USD Монобанк, Приват, ПУМБ, Ощадбанк и карты других украинских банков Киев, Одесса (2 точки)

В большинстве случаев цифровые обмены происходят автоматически или с минимальным участием оператора, поэтому время выполнения обычно короткое. Для операций с наличными деньгами часто используется Telegram: через него согласовывают город, сумму, точку выдачи/приема и детали заявки. Поддержка есть во всех этих сервисах, но ее скорость привязана к графику работы.

Сервисы часто отмечали, что сохраняют анонимность пользователей. Впрочем, следует помнить, что обменники работают в рамках правил финансового мониторинга: в отдельных условиях сервис может запросить дополнительную информацию или приостановить операцию для проверки.

Скрытых комиссий на упомянутых криптообменниках нет: они либо учтены в курсе, либо сразу же отмечены. Поскольку сам курс зависит от ликвидности, резервов, волатильности рынка, выбранного направления (наличные или безналичные) и даже нагрузки на сервис в конкретный момент, для крупных сумм есть смысл не спешить: сравнить несколько вариантов, дождаться лучшего спреда и уточнить детали в поддержке. Так же с лимитами: цифры на сайте — часто «не потолок», — часть сервисов делают исключения под крупныее суммы, но это решается отдельной коммуникацией.