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23 июня 2025, 12:30 Читати українською

ТОП криптовалют для инвестора: Рейтинг 2025 года

ТОП криптовалют этого года состоит из проектов с надежными технологиями и прозрачной экономикой. В него входят не только те токены, что уже заслужили доверие, но и новые игроки на рынке, которые выделяются новыми технологиями и интересными механиками. Сейчас криптовалютный рынок на подъеме. Биткоин обновил месячный максимум, превысив $110 000. За последний месяц его рост составил более 6%. Ethereum масштабируется через Layer-2, а новые игроки рынка решают задачи от аирдропов до автоматизации трейдинга.

ТОП криптовалют этого года состоит из проектов с надежными технологиями и прозрачной экономикой.

Инвесторы изучают ТОП 100 криптовалют по рыночной капитализации на платформах вроде Койнмаркеткап, чтобы найти токены с низкой стоимостью и высоким потенциалом роста.

Децентрализованные финансы (DeFi) стали частью мировой экономики, предлагая кредиты, обмен и стейкинг без банков. Они дают беспрецедентные возможности для инвесторов и пользователей. Аналитики прогнозируют, что к концу года объемы торгов DeFi на децентрализованных биржах (DEX) могут перешагнуть отметку в 4 триллиона долларов.

Мем-коины продолжают привлекать розничных инвесторов, а биржи становятся стартовой площадкой для новых активов. В этой статье мы разберем наиболее интересные проекты, узнаем, где отслеживать тренды, и поймем, как лучше ориентироваться на рынке.

ТОП 5 криптовалют: рейтинг 2025 года

Наш список ТОП криптовалют 2025 года собрал монеты с надежными смарт-контрактами и живыми сообществами. Эти проекты нередко мелькают в ТОП 10 криптовалют на платформах, привлекая доступной ценой и практической пользой.

  1. Bitcoin Bull ($BTCBULL) — стоимость: $0.00257.

  2. Bitcoin Hyper ($HYPER) — стоимость: $0.0118.

  3. Snorter Bot ($SNORT) — стоимость: $0.0957.

  4. SUBBD ($SUBBD) — стоимость: $0.0557.

  5. Best Wallet Token ($BEST) — стоимость: $0.025205.

Мы включили эти монеты в наш рейтинг криптовалют, поскольку они сочетают инновации и доступность для инвесторов с небольшим чеком.

Bitcoin Bull Token

Представьте себе способ участвовать в триумфе биткоина, не покупая его за огромные деньги. Bitcoin Bull Token ($BTCBULL) предлагает именно это. Построенный на Ethereum проект обещает аирдропы в BTC, если биткоин взлетит до $150,000 или $200,000. А вероятность этого взлета растет с каждым днем.

Сингапурская команда запустила его в 2024 году, и с тех пор сообщество в Telegram выросло до 3 500 человек, а в X почти до 10 000. Пресейл уже собрал почти $7.25 млн, и осталось всего 10 дней до завершения. В данный момент токен можно приобрести за $0.00257.

Стейкинг приносит 57% годовых, а аудиты от Coinsult и SolidProof подтверждают надежность. Из 21 миллиарда токенов часть сжигается при каждом скачке биткоина на $25,000, а 10% зарезервировано для аирдропов. Интеграция с Best Wallet упрощает получение наград. $BTCBULL — это ставка на будущее биткоина, доступная даже начинающим инвесторам.

Преимущества:

  • Привязка роста к надежной валюте биткоин

  • Аирдропы в $BTC при росте биткоина и $BTCBULL

  • Стейкинг с доходностью 57% годовых превращает $1000 в $1570 за год

  • Дефляционная механика: сжигание 15% токенов при каждом скачке BTC

  • Аудиты от Coinsult и SolidProof

  • Доступная стоимость токена

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Bitcoin Hyper

Сеть Биткоин не всегда работает так быстро, как хотелось бы. Bitcoin Hyper ($HYPER) решает эту проблему, выводя качество работы сети на скоростную магистраль. Проект создает Layer-2 на Solana Virtual Machine, превращая медленные и дорогие транзакции BTC в мгновенные переводы за $1.

Запущенный в 2024 году, $HYPER уже собрал около $940,000 на пресейле, завершение которого уже на финишной прямой. Стоимость сейчас составляет $0.0118.

Стейкинг обещает невероятные 1052% годовых, а аудит от Coinsult гарантирует безопасность. Из миллиарда токенов 30% идут на разработку, а 15% — на награды сообществу. $HYPER поддерживает DeFi и dApps, конкурируя с Arbitrum. Планы по интеграции с Ethereum в 2026 году делают проект еще амбициознее. На данный момент почти 13 тысяч инвесторов следят за развитием проекта в X.

Преимущества:

  • Layer-2 на Solana Virtual Machine снижает комиссии BTC до $1 и ускоряет транзакции до 65 000 в секунду

  • Прибыльный стейкинг с доходностью 1052% годовых

  • Поддержка DeFi и dApps открывает двери для создания новых финансовых продуктов

  • Аудит от Coinsult

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Snorter Bot

Трейдинг может быть проще, чем кажется, и Snorter Bot ($SNORT) доказывает это. Этот бот на Solana, встроенный в Telegram, работает в режиме автопилота: он копирует сделки успешных трейдеров с комиссией всего 0.85%, экономя время и нервы.

Запущенный в 2024 году, проект собрал более $1.1 млн на пресейле. Сейчас стоимость токена составляет всего $0.0957, так что есть шанс войти в проект с большой выгодой для себя.

Аудиты от Coinsult и SolidProof подтверждают надежность, а защита от скама работает с точностью 85%. Из 500 миллионов токенов 25% направлены на разработку, а 10% — на аирдропы. $SNORT интегрируется с Raydium и планирует поддержку Ethereum и Binance Chain в 2026 году. Это инструмент для тех, кто хочет успевать за рынком.

Преимущества:

  • Низкая комиссия 0.85%

  • Защита от ловушек: алгоритмы выявляют скам с точностью 85%, оберегая ваш капитал от мошенников

  • Мультичейн-будущее: планы по поддержке Ethereum и Binance Chain в 2026 году расширяют потенциальные возможности

  • Аудиты от Coinsult и SolidProof

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SUBBD

Создание контента — это искусство, и SUBBD делает его свободнее. Этот проект на Ethereum помогает авторам зарабатывать без посредников, используя ИИ для персонализации подписок.

С 2024 года платформа привлекла 2000+ креаторов с аудиторией в 250 миллионов. Пресейл собрал почти $678 000, и продажа подходит к концу. Сейчас стоимость токена $SUBBD зафиксировалась на отметке $0.0557.

Стейкинг приносит 20% годовых, а аудиты от Coinsult и SolidProof внушают доверие. Из миллиарда токенов 30% идут на маркетинг, а 5% — на стейкинг. $SUBBD конкурирует с Patreon, предлагая децентрализацию. Подкастеры уже увеличили доход на 15%, а планы по внедрению NFT в 2026 году обещают новый уровень монетизации.

Преимущества:

  • Свобода для креаторов: ИИ-платформа позволяет авторам зарабатывать без посредников

  • Стейкинг с доходностью 20% годовых

  • Держатели токенов получают доступ к уникальным материалам и персонализированным подпискам

  • Поддержка 250 млн подписчиков

  • Аудиты от Coinsult и SolidProof

КУПИТЬ SUBBD

Best Wallet Token

Забудьте о жонглировании десятками кошельков — Best Wallet меняет правила игры в Web3. Best Wallet — это достойный конкурент MetaMask, созданный для удобства и масштаба. Словно швейцарский нож, он объединяет более 60 блокчейнов, позволяя обменивать ETH на SOL с минимальными комиссиями и управлять активами в пару кликов.

Но Best Wallet — это не только кошелек. Токен $BEST, собравший $13.4 млн на пресейле, снижает расходы на транзакции и дает приоритет в эксклюзивных пресейлах собранных в разделе «Upcoming Tokens». Из 1.5 млрд токенов 20% идут на поддержание ликвидности. Roadmap обещает запуск Best Card в 2026 году, которая позволит тратить криптовалюту из кошелька на реальные покупки, будто вы расплачиваетесь обычной дебетовой картой. $BEST — это билет в будущее децентрализованных финансов. Аудиты от Coinsult и SolidProof уже подтвердили его надежность.

Преимущества:

  • Универсальный доступ к 60+ блокчейнам с минимальными комиссиями

  • Грандиозный старт с пресейлом на $13.4 млн

  • Доступ к проверенным эксклюзивным пресейлам через «Upcoming Tokens»

  • Планы выпуска собственной карты — Best Card

  • Надежность, подкрепленная аудитами от Coinsult и SolidProof

КУПИТЬ $BEST

Где найти ТОП 100 криптовалют?

Чтобы быть в курсе рынка, используйте проверенные платформы.

Best Wallet

Раздел «Предстоящие токены» в Best Wallet предлагает новые листинги и IDO, часто находящиеся на ранней стадии. Удобно использовать не только как кошелек, но и если хочется ловить airdrop или быть первым. Проекты, которые попадают в данный раздел, проходят перед этим тщательную проверку.

CoinMarketCap

Самый популярный сайт для отслеживания цен, объемов и динамики криптовалют. Показывает ТОП 100 криптовалют по капитализации. Есть удобные фильтры: по секторам (DeFi, NFT, Layer-1), блокчейнам, трендам и т. д.

CoinGecko

Альтернатива CoinMarketCap с расширенной аналитикой. Есть дополнительные метрики: активность разработчиков, комьюнити, ликвидность и прочие, по которым можно оценить долгосрочный потенциал.

CryptoRank

Аналитический ресурс с информацией об IDO, инвестициях, токеномике и фондах. Можно составить для себя список ТОП 10 криптовалют, оценив перспективы роста проектов.

Messari.io

Продвинутый аналитический инструмент (больше для профессионалов). Есть платные и бесплатные отчеты по фундаменталу и макроанализу крипты.

ICO Drops

Анализирует пресейлы с датами и условиями. Фокус: предстоящие IDO/ICO/IEO. Подойдет, если вы ищете ранние инвестиции в токены до листинга. Делит проекты на категории: Active, Upcoming, Ended. Дает краткую аналитику и оценки привлекательности.

TokenMetrics

Особенностью платформы является AI-анализ прогнозов криптовалют. Он прогнозирует рост токенов с точностью до 70%. Есть рейтинг токенов по разным метрикам: фундаментал, теханализ, поведение толпы. Также здесь можно найти готовые портфели и сигналы. Отлично подходит для полуавтоматической стратегии и составления портфеля.

LunarCrush

Фокусируется на социальной активности и трендах. Анализирует объем обсуждений, уровень вовлеченности, тональность постов и по подобным критериям отбирает проекты в ТОП. Можно отследить, какие токены сейчас популярны в Twitter/YouTube/Reddit, или поймать скачок стоимости на волне бурных обсуждений.

Эти ресурсы помогут найти перспективные активы. Перед инвестированием всегда проверяйте whitepaper, смарт-контракты и отзывы в социальных сетях, чтобы снизить риски.

ТОП криптовалют на Bybit

Bybit в 2025 году — это как стартовая площадка для криптоэнтузиастов, где новые токены взлетают быстрее, чем где-либо. С 60 миллионами пользователей и суточным объемом торгов $42 млрд для фьючерсов и $8 млрд для спота по состоянию на январь 2025, биржа притягивает тех, кто ищет свежие активы и высокую прибыль. Чем же Байбит так хорош, как он обгоняет Бинанс, и какие типы токенов здесь в моде?

Bybit — это быстрая платформа, где движок обрабатывает 100 000 сделок в секунду. Идеально для трейдеров, ловящих скачки цен в условиях волатильности рынка. Интерфейс интуитивно понятен: новички осваивают покупку активов за минуту, а опытные трейдеры выбирают фьючерсы с плечом до 100x. Копи-трейдинг позволяет зеркалить сделки топ-трейдеров, привлекая пользователей лидербордами с реальными результатами. Bybit Earn предлагает до 12% годовых на стейкинг, а Web3-функции — DeFi и NFT — манят пионеров блокчейна. Комиссии минимальны: 0.1% на спот-торговле, почти ноль для VIP. Холодные кошельки и аудиты защищают активы.

Bybit быстрее Binance,Kraken и OKX листит токены, требуя аудиты от Coinsult или SolidProof. Например, FARTCOINUSDT после листинга показал объем торгов $439 млн за сутки, а BBSOL (Bybit Staked SOL) вырос на 8.1% за неделю, привлекая трейдеров на X. Kraken фокусируется на регулируемых рынках, OKX — на Азии, а Байбит выигрывает скоростью, закрепляя статус одной из ТОП бирж криптовалют.

Какие типы токенов популярны?

На байбите в 2025 году инвесторы выбирают три типа токенов, доминирующих по данным койнмаркеткап и активности биржи.

  • Мастодонты рынка: Биткоин (BTC) и Ethereum (ETH) — основа портфелей. BTC подпитывается ETF, ETH — DeFi. Пары BTC/USDT и ETH/USDT лидируют с объемами $7.5 млрд и $5.2 млрд. Их выбирают за надежность и деривативы.

  • DeFi и Layer-2 токены: Solana (SOL) и проекты вроде $HYPER (ускорение BTC) привлекают дешевыми транзакциями. Популярны за масштабируемость.

  • Мем-коины и утилитарные токены

В 2024 году биржа залистила 120 новых токенов, 80% из которых взлетели на 20−100% в первые недели. Один только FARTCOINUSDT за сутки собрал $439 млн торгового объема. BBSOL, токен стейкинга Solana, вырос на 8.1% за неделю, обещая до 15% годовых.

Но рынок волатилен: каждый пятый токен теряет треть стоимости после громкого взлета. Успех приходит к тем, кто рассматривает не только ТОП криптовалют, но изучает токеномику новых проектов и следит за анонсами листингов в соцсетях, на специализированных сайтах или в Best Wallet.

Завершение

На криптовалютном рынке 2025 года каждый проект сейчас открывает новые горизонты и возможности. ТОП криптовалют, такие как Bitcoin Bull Token, Bitcoin Hyper, Snorter Bot, SUBBD и Best Wallet Token, задают ритм мирового финансового будущего.

Токенам уже недостаточно быть просто товаром. Высокая конкуренция заставляет проекты использовать инновации и реальную пользу: от аирдропов, связанных с биткоином, до платформ, где авторы зарабатывают без посредников, и кошельков, объединяющих десятки блокчейнов.

В последнем квартале криптовалютный рынок зафиксировал рекордный приток капитала — $2,4 млрд, что на 140% превышает показатель предыдущего квартала. По информации за январь 2025, суточный объем торгов фьючерсами на бирже Байбит составлял $42 млрд, на споте — $8 млрд, а общие объемы торгов на этой бирже измеряются десятками миллиардов.

Важно помнить, что криптовалютный рынок полон рисков: каждый пятый токен падает на треть после ажиотажа, как показывает койнмаркеткап. Успешные инвестиции требуют анализа: изучайте whitepaper, проверяйте аудиты, следите за анонсами на X или в «Предстоящих токенах» Best Wallet. Боты вроде Snorter Bot помогут настроить автоматизацию, чтобы не следить за рынком вручную. Изучайте различные ТОП криптовалют — это ваш компас в мире, где технологии меняют финансы.

FAQ

Сколько инвестировать в топовые криптовалюты, чтобы заработать?

Сумма инвестиций в топовые криптовалюты зависит от нескольких факторов. Первое — ваш общий капитал и допустимый уровень риска. Не рекомендуется вкладывать в криптовалюту более 5−10% от общего инвестиционного портфеля, особенно если вы не профессиональный трейдер. Второе — ваша стратегия (долгосрок, спекуляции, диверсификация). Если долгосрок (холд), разумно распределить вложения между несколькими крупными монетами. Если спекуляции — может понадобиться меньше средств, но больше времени и внимания.

Пример модели распределения:

  • Bitcoin (BTC) — 40−50%

  • Ethereum (ETH) — 25−30%

  • Остальное: Solana, TON, Snorter, Bitcoin Hyper, Bitcoin Bull Token, Best Wallet Token, SUBBD и другие альткоины — по 5−10%

Где можно посмотреть ТОП криптовалют?

ТОП криптовалют 2025 можно посмотреть на CoinMarketCap, CoinGecko, CryptoRank, Messari, LunarCrush, TokenMetrics, ICODrops, а также в разделе «Предстоящие токены» в Best Wallet.

Как составляется рейтинг криптовалют?

Рейтинг криптовалют формируется в первую очередь на основе рыночной капитализации — это произведение текущей цены токена на количество монет в обращении. Также учитываются такие параметры, как суточный объем торгов, ликвидность и активность проекта. Некоторые платформы (например, CoinGecko или LunarCrush) дополнительно анализируют поведение сообщества, новости и разработку. В зависимости от методики, одни и те же монеты могут занимать разные места в рейтингах.

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