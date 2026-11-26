На выбор первого криптокошелька легко потратить больше времени, чем на саму покупку биткоина. Еще до пополнения баланса новичок сталкивается с советами о биржах, торговых ордерах и аппаратных устройствах. На самом деле на старте хочется лишь купить немного BTC и разобраться, как им пользоваться.

Современные кошельки позволяют начать без подготовки трейдера. Можно приобрести часть монеты, увидеть ее на балансе и оставить на хранение в том же приложении. Целый биткоин для этого не нужен.

Мы отобрали шесть кошельков, оценив простоту начала работы, способы покупки и дальнейшие операции с BTC. Trustee Plus ставим на первое место за понятный путь от пополнения до покупки. Другие решения могут заинтересовать тех, кто ценит работу с компьютера, особый способ восстановления доступа или аппаратное хранение.

1. Trustee Plus

Trustee Plus подходит для первой покупки благодаря простому интерфейсу и последовательности действий. Пользователь пополняет доступный баланс, выбирает биткоин и подтверждает обмен. Не нужно разбираться с биржевыми заявками или переключаться между торговой платформой и отдельным кошельком.

Один из способов покупки работает через баланс в евро. Его можно пополнить поддерживаемой банковской картой, а затем обменять EUR на BTC непосредственно в приложении. Перед подтверждением пользователь видит, сколько потратит и сколько биткоинов получит. После завершения операции BTC появляется на балансе Trustee Plus.

Здесь важна именно понятность процесса. Для первой небольшой покупки достаточно освоить пополнение и обмен, а остальные функции можно оставить на потом. Со временем в том же приложении можно докупить BTC, обменять часть активов или перевести криптовалюту другому человеку.

Для входа доступны Google и Apple с привязкой к номеру телефона, а также Passkey. Если на каком-то этапе возникает вопрос, поддержка с живыми операторами доступна в приложении. Это практическое преимущество для тех, кому комфортнее уточнить действие, чем искать ответ среди десятков инструкций.

Среди дополнительных возможностей есть платежная карта. Для приобретения первой части биткоина она не нужна, но со временем может дополнить повседневное использование сервиса.

Плюсы: понятная покупка через пополнение и обмен; поддержка с живыми операторами; дальнейшие операции с BTC в одном приложении.

Минусы: для покупки через пополнение картой требуется проверка личности; доступность способов оплаты зависит от страны и банка.

2. Zengo

Zengo интересен тем, кто хочет купить биткоин, но чувствует себя неуверенно из-за непривычных правил доступа к криптокошелькам. Здесь не нужно самостоятельно хранить стандартную фразу восстановления. Вместо этого приложение использует собственную систему резервного доступа.

Она включает электронную почту и файл восстановления в облачном хранилище. Дополнительно можно настроить 3D FaceLock для проверки лица. Такой подход помогает начать с привычных инструментов, хотя доступ к почте и резервному файлу все равно нужно беречь.

Биткоин покупают в приложении через доступного платежного партнера. Пользователь выбирает сумму и способ оплаты, проходит необходимую проверку и получает BTC на свой кошелек. Набор провайдеров и платежных методов зависит от страны, поэтому универсального тарифа для всех покупок нет.

Для обычной покупки биткоина не нужно переходить в торговый терминал. В Zengo также есть обмен и круглосуточная поддержка. Он подойдет тем, кому важны удобная покупка и понятный переход на новый телефон.

Плюсы: нет стандартной фразы восстановления; предусмотрен переход на новое устройство; есть круглосуточная поддержка.

Минусы: условия покупки определяет платежный партнер; часть дополнительных функций доступна по платной подписке.

3. Trust Wallet

Trust Wallet подойдет тем, кто хочет начать с биткоина, но не ограничивать будущие покупки одним активом. Кошелек поддерживает BTC и множество других криптовалют в разных сетях. При этом для первой операции нет необходимости знакомиться со всеми его возможностями.

Покупка происходит через интегрированных платежных провайдеров. Пользователь выбирает Bitcoin, сумму и доступный способ оплаты, после чего переходит к оформлению покупки. Если для его страны и способа оплаты доступно несколько предложений, их можно сравнить в интерфейсе кошелька.

Это позволяет начать с небольшой суммы и получить BTC без самостоятельного перевода с биржи. Минимальный размер покупки и расходы зависят от выбранного провайдера. Поэтому оценивать стоит итоговое количество биткоинов, которое вы получите за свою сумму.

У Trust Wallet есть мобильное приложение и браузерное расширение. Он оставляет пространство для дальнейшего знакомства с криптовалютами, но из-за большого количества функций может казаться менее ориентированным на одну простую покупку.

Плюсы: покупка BTC через встроенных партнеров; возможность сравнить доступные предложения; поддержка множества активов на будущее.

Минусы: интерфейс содержит немало дополнительных инструментов; комиссии и способы оплаты зависят от провайдера.

4. Coinbase Wallet

Coinbase Wallet, также известный под названием Base App, логично рассматривать в первую очередь пользователям Coinbase. Если биржевой аккаунт уже есть, можно приобрести BTC через него и перевести актив в собственный кошелек. Это знакомый путь для тех, кто хочет постепенно перейти от биржи к самостоятельному хранению.

Bitcoin поддерживается наряду с Ethereum, Solana и другими сетями. Для работы с BTC подойдет кошелек с фразой восстановления или входом через электронную почту либо социальный аккаунт. Отдельный Smart Wallet с поддержкой Passkey Bitcoin не поддерживает.

Это вариант для человека, который уже пользуется Coinbase и ценит связь между сервисами. Для первой покупки с нуля он менее очевиден, поскольку выбор типа кошелька добавляет лишнее решение на старте.

Плюсы: поддержка BTC; возможность связать кошелек с аккаунтом Coinbase; удобный переход для действующих пользователей биржи.

Минусы: поддержка Bitcoin зависит от типа кошелька; перевод с биржи — отдельная операция с сетевыми расходами.

5. Exodus

Exodus стоит рассмотреть, если вам комфортнее совершать первую покупку за компьютером. У него есть полноценная десктопная программа и мобильное приложение. На большом экране удобно просмотреть условия оплаты, проверить сумму и в дальнейшем следить за балансом.

Купить биткоин можно через интегрированных провайдеров. В зависимости от страны и партнера доступны карты, банковские переводы, Apple Pay, Google Pay и другие способы. Если есть несколько предложений, Exodus позволяет сменить провайдера перед оформлением покупки.

После зачисления BTC остается в кошельке. Мобильную и десктопную версии можно синхронизировать, чтобы иметь доступ к одним и тем же активам с двух устройств. Это удобно, когда разбираться с покупкой хочется за ноутбуком, а проверять баланс в дальнейшем — со смартфона.

В Exodus есть круглосуточная поддержка. В то же время вопросы по конкретному платежному заказу иногда придется решать с партнером, который его обрабатывает. Это стоит учитывать, если во время оплаты возникнет задержка или банк отклонит транзакцию.

Плюсы: полноценная версия для компьютера; синхронизация с телефоном; несколько платежных провайдеров и круглосуточная поддержка.

Минусы: условия покупки зависят от партнера; вопросы по оплате иногда приходится решать через его службу поддержки.

6. Tangem

Tangem подойдет тем, кто уже перед первой покупкой знает, что хочет аппаратный кошелек. Это карты с NFC, которые работают вместе с приложением на совместимом смартфоне. У устройства нет батареи, его не нужно заряжать или подключать кабелем.

Начать можно без фразы восстановления, создав резервные копии на дополнительных картах. Фразу восстановления также можно настроить по желанию. Способ резервного копирования выбирают во время создания кошелька.

Биткоин можно приобрести через платежных партнеров в приложении. Для доступных предложений отображаются условия, а оформление покупки проходит на стороне выбранного провайдера. После обработки платежа BTC поступает на адрес Tangem.

Главное отличие от других участников подборки заключается в необходимости сначала приобрести само устройство. Для небольшой пробной покупки это дополнительные расходы. Зато тот, кто уже планирует хранить биткоин в аппаратном кошельке, может сразу выбрать подходящий формат.

Плюсы: аппаратный кошелек без зарядки и кабелей; возможность работы без фразы восстановления; покупка BTC через приложение.

Минусы: необходимо приобрести устройство и иметь совместимый смартфон с NFC; резервные карты следует хранить отдельно.

Как купить свой первый биткоин на примере Trustee Plus

Рассмотрим покупку через пополнение баланса в евро и обмен на BTC. Доступность оплаты картой и требования к пользователю зависят от страны и условий сервиса. Не нужно заранее искать продавца или учиться выставлять торговые ордера.

1. Установите приложение и создайте аккаунт

Перейдите в App Store или Google Play с официального сайта Trustee. Следуйте подсказкам при регистрации и настройте защиту входа.

2. Пройдите проверку для пополнения картой

Подготовьте документ и выполните предложенные шаги подтверждения личности. Это стандартная часть подключения платежных функций.

3. Пополните баланс EUR

На главном экране откройте «Получить», выберите EUR и доступный способ пополнения картой. Укажите комфортную для первого знакомства сумму и ознакомьтесь с расходами.

4. Откройте обмен EUR на BTC

В поле актива, который отдаете, выберите EUR, а в поле получения — BTC. Приложение покажет количество биткоинов, которое вы получите за свою сумму.

5. Подтвердите покупку и проверьте баланс

После завершения обмена BTC появится в кошельке. Его можно оставить на хранение или в дальнейшем использовать доступные функции перевода и обмена.

Альтернативный способ приобрести биткоин — пополнить кошелек стейблкоинами, например USDT или USDC, а затем обменять их на BTC в приложении.

С какой суммы начать

Биткоин делится на сто миллионов сатоши, поэтому покупать целую монету не нужно. Начальную сумму можно выбрать исходя из своего бюджета, учитывая минимальную покупку в приложении или у его платежного партнера.

При этом простота приложения не делает биткоин стабильным активом. Его цена может существенно меняться, в том числе снижаться после покупки. Выбирайте сумму, возможные колебания которой не повлияют на ваши необходимые расходы.

Вывод

Первая покупка биткоина не должна превращаться в экзамен на знание криптовалют. Достаточно понимать, за что вы платите, сколько BTC получите и где увидите его после зачисления. Удачный кошелек поможет пройти этот путь, а более глубокие знания можно получать уже на собственном опыте.