Стоит ли центральным банкам держать резервы в биткоине?

На фоне роста геополитических напряжений центральные банки все активнее ищут способы уменьшить зависимость от доллара США. После инициативы администрации Дональда Трампа создать стратегический резерв биткоина дискуссия о включении криптовалюты в официальные резервы вышла на новый уровень. В то же время, высокая волатильность и отсутствие долговременной истории ставят под сомнение способность биткоина заменить золото как главный защитный актив. Об этом написал Кеннет Рогофф, бывший главный экономист Международного валютного фонда.

Дедолларизация и новые резервные активы

После указа президента США Дональда Трампа в 2025 году о создании стратегического резерва биткоина частные компании, инвестиционные банки и ученые стали призывать крупные центральные банки рассмотреть подобный шаг. Кандидат Трампа на должность главы Федеральной резервной системы Кевин Уорш ранее назвал биткоин «новым золотом».

Китай и крупные развивающиеся страны давно осознают риски чрезмерной зависимости от доллара. Само стремление к диверсификации способствовало росту цен на золото — за год они поднялись примерно на 65%. Если золото уже используется для уменьшения долларовой зависимости, возникает вопрос: почему бы не добавить в резервы и биткоины?

Политически нейтральный актив или политический инструмент?

Идея не выглядит такой уж фантастической. В мире, где растет риск конфликтов между крупными государствами, а Китай и Европа пытаются построить независимые платежные системы для юаня и евро, биткоин может казаться политически нейтральной альтернативой.

Впрочем, парадоксально, что одним из самых активных поклонников криптовалют ныне выступает именно правительство США. Значительную роль в этом играет криптолоб, активно финансирующий политические кампании. Выгоды от про-криптовалютной политики могут получить и представители семьи Трампа.

Волатильность против истории

Несмотря на оптимизм поклонников, биткоин остается чрезвычайно волатильным. Его цена упала с более чем $124 000 в октябре 2025 года до менее чем $65 000 в настоящее время, тогда как золото продолжает расти. Некоторые аналитики считают, что долгосрочный «пол» биткоина может превысить $100 000, но для серьезных исторических прогнозов обычно требуются минимум столетия данных. Золото играет роль денежного актива тысячелетиями.

Наиболее оптимистичные оценки предполагают, что капитализация биткоина могла бы сравниться с золотом, которое оценивается в $30−35 трлн. Поскольку объем эмиссии биткоина ограничен 21 млн монет (93% уже добыто), для достижения такой оценки его цена должна превысить $1,5 млн за монету.

Аргументы скептиков

Многие нобелевские лауреаты и финансовые эксперты считают текущую оценку биткоина спекулятивной, ведь он не имеет внутренней стоимости. В крайнем случае его долгосрочная цена может стремиться к нулю.

Однако полный крах выглядит маловероятным из-за роли криптовалюта в теневой экономике, объем которой оценивают более чем в $20 трлн. Если биткоин будет обслуживать хотя бы четверть этого рынка, это может обеспечить ежегодную транзакционную стоимость около $100 млрд, что теоретически оправдывает капитализацию на уровне $1 трлн (примерно $50 000 за монету).

Регулирование и будущее

В настоящее время большинство криптотранзакций приходится на стейблкоины, привязанные к доллару. Однако со временем они, вероятно, будут регулироваться так же жестко, как традиционные банковские инструменты, что сделает операции прозрачными для регуляторов. В таком случае часть пользователей может вернуться к биткоину.

В то же время, массовое распространение криптовалют может подорвать способность правительств собирать налоги — проблему, которую политикам придется решать. Если ведущие экономики введут жесткие ограничения, даже цена в $50 000 может оказаться неустойчивой.

Станет ли биткоин «новым золотом»?

Несмотря на потенциальные эксперименты с диверсификацией резервов, вытеснить золото в качестве главного защитного актива будет сложно. В конце концов, «новым золотом» может остаться самое золото.