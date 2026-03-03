На фоне роста геополитических напряжений центральные банки все активнее ищут способы уменьшить зависимость от доллара США. После инициативы администрации Дональда Трампа создать стратегический резерв биткоина дискуссия о включении криптовалюты в официальные резервы вышла на новый уровень. В то же время, высокая волатильность и отсутствие долговременной истории ставят под сомнение способность биткоина заменить золото как главный защитный актив. Об этом написал Кеннет Рогофф, бывший главный экономист Международного валютного фонда.
Стоит ли центральным банкам держать резервы в биткоине?
Дедолларизация и новые резервные активы
После указа президента США Дональда Трампа в 2025 году о создании стратегического резерва биткоина частные компании, инвестиционные банки и ученые стали призывать крупные центральные банки рассмотреть подобный шаг. Кандидат Трампа на должность главы Федеральной резервной системы Кевин Уорш ранее назвал биткоин «новым золотом».
Китай и крупные развивающиеся страны давно осознают риски чрезмерной зависимости от доллара. Само стремление к диверсификации способствовало росту цен на золото — за год они поднялись примерно на 65%. Если золото уже используется для уменьшения долларовой зависимости, возникает вопрос: почему бы не добавить в резервы и биткоины?
Политически нейтральный актив или политический инструмент?
Идея не выглядит такой уж фантастической. В мире, где растет риск конфликтов между крупными государствами, а Китай и Европа пытаются построить независимые платежные системы для юаня и евро, биткоин может казаться политически нейтральной альтернативой.
Впрочем, парадоксально, что одним из самых активных поклонников криптовалют ныне выступает именно правительство США. Значительную роль в этом играет криптолоб, активно финансирующий политические кампании. Выгоды от про-криптовалютной политики могут получить и представители семьи Трампа.
Волатильность против истории
Несмотря на оптимизм поклонников, биткоин остается чрезвычайно волатильным. Его цена упала с более чем $124 000 в октябре 2025 года до менее чем $65 000 в настоящее время, тогда как золото продолжает расти. Некоторые аналитики считают, что долгосрочный «пол» биткоина может превысить $100 000, но для серьезных исторических прогнозов обычно требуются минимум столетия данных. Золото играет роль денежного актива тысячелетиями.
Наиболее оптимистичные оценки предполагают, что капитализация биткоина могла бы сравниться с золотом, которое оценивается в $30−35 трлн. Поскольку объем эмиссии биткоина ограничен 21 млн монет (93% уже добыто), для достижения такой оценки его цена должна превысить $1,5 млн за монету.
Аргументы скептиков
Многие нобелевские лауреаты и финансовые эксперты считают текущую оценку биткоина спекулятивной, ведь он не имеет внутренней стоимости. В крайнем случае его долгосрочная цена может стремиться к нулю.
Однако полный крах выглядит маловероятным из-за роли криптовалюта в теневой экономике, объем которой оценивают более чем в $20 трлн. Если биткоин будет обслуживать хотя бы четверть этого рынка, это может обеспечить ежегодную транзакционную стоимость около $100 млрд, что теоретически оправдывает капитализацию на уровне $1 трлн (примерно $50 000 за монету).
Регулирование и будущее
В настоящее время большинство криптотранзакций приходится на стейблкоины, привязанные к доллару. Однако со временем они, вероятно, будут регулироваться так же жестко, как традиционные банковские инструменты, что сделает операции прозрачными для регуляторов. В таком случае часть пользователей может вернуться к биткоину.
В то же время, массовое распространение криптовалют может подорвать способность правительств собирать налоги — проблему, которую политикам придется решать. Если ведущие экономики введут жесткие ограничения, даже цена в $50 000 может оказаться неустойчивой.
Станет ли биткоин «новым золотом»?
Несмотря на потенциальные эксперименты с диверсификацией резервов, вытеснить золото в качестве главного защитного актива будет сложно. В конце концов, «новым золотом» может остаться самое золото.
