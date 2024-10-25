Solana растет: как воспользоваться возможностью и заработать с программой EARN от EXMO.com

Всего за 3 недели, с 3 по 22 октября, криптовалюта solana совершила скачок в цене на целых 22,3% — со $136,93 до $167,59, при этом 8,3% она прибавила только за последнюю неделю. Кроме того, согласно данным аналитической платформы TradingView, ее общий рост в 2024 году на данный момент составляет 52,7%.

Причины роста solana и прогнозы на будущее

Во-первых, общая стоимость заблокированных активов (TVL) Solana, по данным аналитической платформы DefiLlama, выросла на 328,3% в 2024 году. 21 октября она превысила отметку $6,4 млрд. Портал Cointelegraph сообщает, что по этому показателю сеть уже превзошла ведущие протоколы первого уровня Ethereum и BNB Chain.

Рост TVL отражает возросший интерес трейдеров к экосистеме DeFi Solana и показывает, что сеть продолжает привлекать новых пользователей благодаря более низким транзакционным расходам. Это особенно выгодно для запуска новых проектов. Уверенность в платформе и доверие к ней повышают цену на ее токен.

Во-вторых, Solana привлекла большое количество разработчиков — более 2500 активных ежемесячно. Это связано с разработкой новых децентрализованных приложений (dApps), которые, как уже упоминалось, на Solana можно создавать быстрее и дешевле, а также с ажиотажем вокруг создания мемов на платформе. По данным Cointelegraph на 21 октября, их было создано 610 штук! Новые проекты повышают спрос на токены SOL, а их цена растет.

В-третьих, на ценовом графике SOL сформировался паттерн «перевернутая голова и плечи», который является сигналом разворота тренда после локального спада. Эта модель обычно реализуется после того, как цена поднимается выше линии «шеи», указывая на завершение коррекции.

20 октября цена SOL поднялась выше линии «шеи» на уровень $163, превратив его в поддержку. Если цена удержится выше этой отметки, это увеличит вероятность пробоя выше $180, а если и это условие выполнится, это приведет solana к технической цели на уровне $207.

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