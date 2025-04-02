Масштабные бычьи бега исторически следовали за периодами большого накопления и коррекции на криптовалютном рынке. Но благодаря таким важным факторам, как снижение курса биткоина вдвое, институциональное принятие и появление криптовалютных проектов с искусственным интеллектом, таких как Dawgz AI ($DAGZ) , этот следующий цикл изменит индустрию таким образом, какого она еще никогда не видела. Тем не менее многие считают, что нынешний «бычий бег» может оказаться самым взрывным. Каковы же причины этого возможного подъема? Давайте разберемся в этом подробнее.

Что вызывает бычий рост криптовалют?

Понимание основных сил, лежащих в основе этого цикла, имеет решающее значение, прежде чем углубляться в то, что делает этот «бычий бег» уникальным.

Уменьшение биткоина в два раза: Каждые четыре года количество новых биткоинов, поступающих на рынок, сокращается вдвое.

Принятие институтами: Все больше авторитетных финансовых учреждений вовлекаются в криптовалютный рынок.

Нормативная ясность: Инвесторы теперь могут войти в отрасль с большей уверенностью, поскольку правительства по всему миру принимают более прозрачное криптовалютное законодательство.

Технологические разработки: Сектор развивается благодаря разработкам в области блокчейна, искусственного интеллекта, таким как инновации Dawgz AI в криптовалютном мире, и DeFi.

FOMO для розничных инвесторов: Когда цены начинают расти, освещение в СМИ резко возрастает, и новые инвесторы вливаются в рынок, ускоряя восходящий тренд.

Почему следующий забег быков может стать самым большим за все время

1. Снижение курса биткоина в два раза создаст предпосылки

На данный момент мы знаем, что в этом году стимулы для майнинга биткоина будут сокращены из-за уменьшения биткоина вдвое. В прошлом уменьшение вдвое предшествовало значительному росту цен, поскольку растущий спрос удовлетворялся уменьшением предложения. По мнению нескольких наблюдателей, биткоин может достичь нового исторического максимума, что откроет путь к полномасштабному бычьему рынку.

2. Институциональные инвесторы вливаются в рынок

Крупные финансовые компании привлекают миллиарды долларов новой ликвидности в мир криптовалют. Поскольку такого объема институциональных инвестиций еще никогда не было, цены могут столкнуться с неслыханным ранее давлением и начать расти.

3. Криптопроекты на базе искусственного интеллекта будут лидировать

Связь между блокчейном и искусственным интеллектом — одна из самых популярных историй этого цикла. Dawgz AI ($DAGZ) и другие криптовалютные проекты с искусственным интеллектом становятся все более популярными, поскольку они объединяют децентрализованную технологию и искусственный интеллект. Dawgz AI позиционирует себя как крупный участник надвигающегося «бычьего бега», используя технологии, основанные на искусственном интеллекте, для улучшения вовлеченности пользователей и анализа рынка.

4. Ethereum и решения для масштабирования второго уровня набирают обороты

Несмотря на то что высокая плата за газ отпугивает клиентов, Ethereum по-прежнему остается самой популярной платформой для смарт-контрактов. К методам второго уровня, улучшающим масштабируемость и резко снижающим стоимость транзакций, относятся Arbitrum, Optimism и zk-rollups. Ожидается, что стоимость всей экосистемы Ethereum будет расти по мере ее внедрения.

5. Принятие в розничной торговле резко возрастет

Благодаря популярности таких удобных программ, как PayPal и Robinhood, в криптовалюту инвестирует больше людей, чем когда-либо прежде. Криптовалюты становятся популярным классом активов по мере того, как молодое поколение принимает валюты-мемы и децентрализованные финансы (DeFi).

Что ожидать в следующем периоде роста

По мнению ряда аналитиков , биткоин достигнет новых высот, возможно, превысив отметку в 100 тысяч долларов.

Токены с поддержкой искусственного интеллекта займут лидирующие позиции: Такие инициативы, как Dawgz AI ($DAGZ), могут принести значительную прибыль.

Возрождение DeFi: Опираясь на предыдущие модели, новые инициативы повысят доступность децентрализованных финансов.

NFT и игровые токены восстановятся: Инициативы Play-to-earn (P2E) и метавселенная привлекут больше внимания.

Развитие регулирования: Учреждения сочтут криптовалютные инвестиции более безопасными и привлекательными благодаря более четкому регулированию.

Вывод: Приготовьтесь к самому большому криптовалютному скачку.

Учитывая все вышесказанное, все признаки указывают на то, что следующий забег быков может стать самым взрывным в истории, и инвесторы стремятся воспользоваться этим импульсом. Одной из криптовалют, которая выделяется как возможный геймчейнджер, поскольку рынок готов к следующему значительному ралли, является Dawgz AI ($DAGZ). Благодаря характерному слиянию технологии блокчейн, искусственного интеллекта и мемов $DAGZ привлекла интерес инвесторов, ищущих перспективы быстрого роста. Компания Dawgz AI находится в выгодном положении, чтобы воспользоваться потенциалом получения исторически высоких прибылей во время следующего подъема. Важными факторами успеха могут стать мощная поддержка сообщества и среда, работающая на основе ИИ.

Раздел «Вопросы и ответы

Когда ожидать следующего «бычьего бега» криптовалют?

Предполагается, что следующий криптовалютный бум начнется в 2024 или 2025 году, что будет обусловлено такими основными факторами, как снижение курса биткоина в два раза, институциональное признание и появление предприятий, работающих на основе искусственного интеллекта. Dawgz AI ($DAGZ), основанная на Ethereum монета-мем на базе искусственного интеллекта, которая набирает популярность раньше, чем рынок, — один из ярких примеров в этой области. Dawgz AI может сыграть важную роль в этом цикле, поскольку ИИ продолжает трансформировать криптовалютную экосистему.

Какую криптовалюту рассмотреть для покупки на следующем подъеме?

Среди ведущих конкурентов в преддверии очередного подъема криптовалюты — компания Dawgz AI ($DAGZ). Эта монета-мем на базе Ethereum, работающая на основе искусственного интеллекта, является уникальным проектом в быстро меняющейся криптовалютной сфере, поскольку сочетает в себе технологию блокчейн и искусственный интеллект. Dawgz AI имеет все шансы выиграть от грядущей волны роста благодаря своим знаниям об индустрии, основанным на искусственном интеллекте, вовлеченности сообщества и привлекательности валюты мемов. Криптовалюта $DAGZ — хорошая ставка на следующий период роста, так как она может испытать значительное принятие и скачок цен по мере увеличения институциональных инвестиций и развития инициатив в области ИИ.

Какая криптовалюта возможно даст 1000-кратный рост в 2025 году?

Dawgz AI ($DAGZ) позиционируется как отличный кандидат на экспоненциальное развитие в 2025 году, даже если никто не может гарантировать 1000-кратную прибыль. $DAGZ — уникальная инициатива в криптовалютном мире, поскольку это монета-мем на базе Ethereum, объединяющая инновации блокчейна, искусственный интеллект и вирусную культуру мемов. Dawgz AI может получить широкое распространение по мере того, как токены, основанные на искусственном интеллекте, будут набирать обороты, а институциональные инвестиции будут расти, что может привести к значительным прибылям для ранних инвесторов.

Какая криптовалюта по цене менее 1 доллара возможно взорвется?

Dawgz AI ($DAGZ) входит в число наиболее перспективных криптовалют стоимостью менее 1 доллара, которые имеют потенциал для взлета в ходе предстоящего бычьего роста. $DAGZ — это монета-мем на базе Ethereum, которая сочетает в себе передовой потенциал искусственного интеллекта и вирусную привлекательность токенов-мемов.