Shiba Inu теряет популярность? Знакомся с монетой способной вырасти

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 февраля 2025, 13:30 Читати українською

Shiba Inu теряет популярность? Знакомся с монетой способной вырасти

Пока Shiba Inu сбавляет обороты, на арене появляется новая монета-мем с смелыми обещаниями. Этот новый цифровой токен заявляет о своем потенциале взлететь на поразительные проценти. Может ли он стать следующей сенсацией в криптовалютах? В этой статье раскрываются подробности, связанные с этим растущим претендентом.

Пока Shiba Inu сбавляет обороты, на арене появляется новая монета-мем с смелыми обещаниями.

$XYZ нацелен на рост на и получение статуса G.O.A.T.

Компания XYZVerse ($XYZ) предложила совершенно новую концепцию в нише мемкоинов, объединив спортивный азарт с быстро меняющейся энергией криптовалют. Этот проект, предназначенный для ярых поклонников футбола, баскетбола, MMA и эспорта, выходит за рамки простого токена — это растущее сообщество, построенное на страсти к игре.

Изображение выглядит как иллюстрация, графическая вставка, рисунок, МультфильмКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Благодаря смелой концепции Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse стремится к большему, чем обычная монета-мем. И люди обратили на нее внимание — недавно она получила звание лучшего нового мем-проекта.

Что отличает $XYZ? Это не кратковременный тренд. У этого проекта есть четкая дорожная карта и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Благодаря спортивному менталитету, токен $XYZ стал главным претендентом, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ уже на пути к пьедесталу победителей, чтобы стать почетным знаком для тех, кто живет и дышит спортом и криптовалютами.

$XYZ уже приносит прибыль еще до выхода на рынок

В настоящее время проводится предпродажа $XYZ, предоставляющая доступ к токену по специальной предлистинговой цене.

Стартовая цена: $0,0001

Цена сейчас: $0,0025

Следующий этап: $0,003333

Финальная цель: $0,1

С момента запуска до момента генерации токена $XYZ планирует получить возможные умопомрачительный прирост!

Если вы не участвуете, вы выбываете. Предпродажа $XYZ уже преодолевает этапы со скоростью чемпионского нокаутирующего удара.

Присоединяйтесь к предпродаже $XYZ прямо сейчас и увидите, как ваши копейки превратятся в миллионы!

Сиба Ину: Мемекоин с большими амбициями на Ethereum

Shiba Inu (SHIB) — это не просто мем, это криптовалюта, которая начиналась как игривый кивок в сторону Dogecoin, но выросла с серьезными целями. Запущенная в августе 2020 года анонимным Рёси, SHIB работает на блокчейне Ethereum, используя его обширную экосистему. Изначально был создан один квадриллион токенов, половина из которых была отправлена соучредителю Ethereum Виталику Бутерину. Он пожертвовал значительную часть в фонд криптопомощи India Covid и сжег 40 % от общего объема, повысив авторитет SHIB и продемонстрировав приверженность общественным целям.

Отличительной чертой SHIB является использование Ethereum, что позволяет реализовывать такие проекты, как децентрализованная биржа ShibaSwap. Планы по созданию платформы NFT и системы управления DAO подчеркивают потенциал реальной полезности. На текущем рынке внимание привлекают мемкоины, но технологическая основа SHIB дает ей преимущество перед другими, такими как Dogecoin, который не имеет совместимости с Ethereum. По мере развития криптовалютного мира ориентация SHIB на децентрализованные приложения и управление сообществом может сделать ее привлекательной для тех, кто не ограничивается шумихой.

Вывод

Хотя SHIB остается сильной компанией, XYZVerse (XYZ) уникальным образом сочетает спорт и мемы, нацеливаясь на 20 000 % рост на бычьем рынке в 2025 году.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь

Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами