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16 мая 2025, 16:30 Читати українською

Пропустили рост PEPE? Вот следующее поколение мем-токенов с потенциалом

Криптовалютный рынок бурлит от ажиотажа. Новые мем-токены могут превратить небольшие инвестиции в огромную прибыль. После взрывного роста PEPE многие ищут следующий большой проект. Среди этих многообещающих токенов выделяется Codename:Pepe crypto, сочетающий юмор и искусственный интеллект для получения невероятной прибыли.

Криптовалютный рынок бурлит от ажиотажа.

Codename:Pepe crypto обещает избавиться от фальшивых ИИ-агентов в криптовалютном пространстве. В отличие от других, этот проект фокусируется на реальном, прибыльном интеллекте. Он предлагает автоматическую торговлю и эксклюзивные стратегии для увеличения прибыли. Сильное сообщество может поднять его на большую высоту, повторив успех оригинальной монеты PEPE. Следите за новостями, пока разворачивается новое поколение мем-токенов.

Codename:Pepe раскрывает истинный интеллект для максимальной прибыли

Изображение выглядит как снимок экрана, компьютер, мультфильм, 3D-моделированиеСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

Криптовалютный мир кишит поддельными ИИ-агентами — теневыми операторами, обещающими «интеллект нового поколения», но едва ли превосходящими по умственному развитию тостер. Сегодня этой ерунде придет конец.

Codename:Pepe пришел, чтобы разоблачить фальшивых агентов искусственного интеллекта. Этот супер-тайный агент не притворяется, он действительно делает что-то полезное: помогает вам зарабатывать деньги в хаосе джунглей мем-монет. Codename:Pepe выполняет миссию массового веселья (и, естественно, нелепых прибылей).

Секретная информация: истинная личность Codename:Pepe

Держите это в секрете: Codename:Pepe — это переодетый Pepe. Созданный по образцу легендарной монеты PEPE, котораявзлетела почти на 22 000%, этот тайный агент имеет те же амбиции. Удастся ли ему? Это зависит от его сообщества.

Ваша задача: обеспечить себе место в миссии Codename:Pepe

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Мультфильм, АнимацияСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

В отличие от проектов, поддерживаемых венчурными инвесторами, Codename:Pepe питается энергией людей. Чем больше поддержка, тем выше он поднимется. Именно поэтому он выбрал стратегию предпродажи, основанную на сообществе, с умным планом:

Входная цена на первом этапе: 0,003333333 доллара (потому что три — счастливое число)

Цена на последнем этапе: 0,151515152 доллара (потому что круглые цифры скучны)

Скидка на первом этапе: 98% Перевод: купите раньше, заплатите меньше.

Объяснение миссии Codename:Pepe

Codename:Pepe планирует использовать возможности искусственного интеллекта для поиска самых интересных мем-монет, прогнозирования рыночных тенденций и предоставления эксклюзивных торговых сигналов на основе ИИ до того, как начнется FOMO.

Помимо умного анализа, этот гениальный агент также будет торговать за вас с помощью полностью автоматизированного AI-трейдера,превращая эти сигналы в сладкие прибыли.

Каждому великому агенту нужна поддержка элитной организации. Именно здесь на сцену выходит $AGNT. Владение $AGNT открывает членство в сверхсекретной DAO, где оперативники (инвесторы) получают доступ к секретным стратегиям, инсайдерской аналитике и возможности голосовать за миссии с высокими ставками. Владение $AGNT открывает:

  • Членство в сверхсекретной DAO

  • Доступ к секретным стратегиям

  • Инсайдерская аналитика

  • Возможность голосовать по высокорискованным миссиям

Прибыль от общего фонда DAO будет распределена между теми, кто поставил на кон свои $AGNT, гарантируя, что добыча от торговли достанется самым лояльным агентам.

Сверхсекретная токеномика (без подводного камня)

Это операция, ориентированная в первую очередь на сообщество, поэтому 25% от общего количества токенов выделено для стейкинга и вознаграждений.

Codename:Pepe не разбрасывает токены как конфетти. Общий объем выпуска ограничен 5 миллиардами, что гарантирует отсутствие неожиданных инфляционных взрывов.

Если разобраться в токеномике более подробно, то только 20% от общего объема выделено для предпродажи. Предложение по сниженной цене ограничено.

Последние заказы: вложите капитал и обеспечьте себе $AGNT прямо сейчас

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Это ваш шанс присоединиться к самой нелепой, но прибыльной миссии в мире криптовалют. Лучшие места достанутся самым быстрым. Не будьте тем, кто «жалеет, что не успел вовремя».

Миссия определена. Предварительная продажа началась. Вы с нами или позволите победить подделкам с искусственным интеллектом?

Купите Codename:Pepe ($AGNT) заранее, чтобы получить большую скидку

Pepe Coin: лягушка-мем, захвативший мир криптовалют

В начале 2000-х годов мультяшная лягушка Мэтта Фури, Пепе, стала сенсацией Интернета. Этот любимый мем теперь перескочил в мир криптовалют с PEPE, дефляционной мем-монетой, построенной на стандарте Ethereum ERC-20. Благодаря своей простоте и веселому характеру, PEPE привлек сильное сообщество энтузиастов.

Миссия PEPE проста и состоит из трех этапов: «Мем», «Вибрации» и «HODL», а также «Захват мемов». В отличие от проектов, обещающих высокие цели, PEPE остается верным своим мем-корням. Его ограниченный тираж в 420,69 триллиона токенов означает, что цена зависит исключительно от настроения рынка и активности сообщества.

С момента запуска PEPE пережил значительные колебания цен. В мае 2023 года он достиг впечатляющих максимумов, но затем произошла резкая коррекция, поскольку ранние инвесторы фиксировали прибыль. Такая волатильность характерна для мем-монет, где значительную роль играют ажиотаж и активность сообщества.

Монета сталкивается с конкуренцией со стороны таких устоявшихся мем-монет, как Dogecoin и Shiba Inu. Однако при постоянной поддержке сообщества и креативном маркетинге PEPE имеет потенциал остаться актуальным. Ее будущий рост зависит от сохранения динамики и привлечения новых покупателей.

Хотя прогнозировать долгосрочные цены сложно, аналитики предлагают различные прогнозы на основе технических индикаторов. Некоторые считают, что PEPE продолжит расти и может установить новые рекорды, в то время как другие предупреждают о возможном спаде. В конечном итоге, путь PEPE демонстрирует силу интернет-культуры в сочетании с энтузиазмом по криптовалютам.

Вывод

Недавний всплеск популярности таких монет, как PEPE, привлек внимание многих в криптовалютном сообществе. Однако их краткосрочный потенциал может быть ограничен по сравнению с появляющимися возможностями.

Криптовалюта Codename:Pepe выделяется тем, что предлагает реальный интеллект для навигации по рынку мем-монет с целью получения максимальной прибыли. Используя искусственный интеллект для анализа трендов и предоставления торговых сигналов, она позиционирует себя как уникальный игрок с многообещающими перспективами.

Узнайте больше о криптовалюте Codename:Pepe здесь:

Codename:Pepe ($AGNT) Веб-сайт

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