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30 декабря 2024, 8:50 Читати українською

Пресейл Dogen на $4 млн привлек внимание китов Ethereum

Dogen привлек внимание крипторынка, собрав $4 миллиона на своем недавнем пресейле. Это значительное достижение привлекло внимание крупных инвесторов из сообщества Ethereum. Эти влиятельные игроки, часто называемые китами, с нетерпением следят за событиями. Что в Dogen так привлекло этих инвесторов?

Dogen привлек внимание крипторынка, собрав $4 миллиона на своем недавнем пресейле.

DOGEN: первый меметокен для альфа-самцов, которые требуют лучшего

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Раскройте своего внутреннего альфа с DOGEN, меметокеном, созданным для тех, кто хочет жить красивой жизнью. DOGEN — это альфа-собака, которая никогда не упускает шанс победить. Это токен для победителей, которые не согласятся на меньшее. Представьте себе роскошные автомобили, кучи наличных и красивых женщин — вот она, жизнь по стандартам Alpha DOGEN!

💎 HODL как босс, покори рынок 💎
Готовы жить как Alpha DOGEN и наслаждаться лучшими вещами в жизни? DOGEN готовится к взлету на 700% до конца пресейла — и это только начало. С DOGEN вы можете рассчитывать на потенциальную тысяче- и даже десятки тысяч процентов прибыли, ведь меметокены становятся главной тенденцией в этом сезоне альткойнов.

Чем раньше вы войдете, тем больше выиграете! Это сделка, которой будут завидовать все, и вы окажетесь в числе победителей.

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⚡️ Пропустили рост WIF, Popcat или Ponke? ⚡️
DOGEN — это новая собачка на поле меметокенов Solana наряду с BONK, WIF и Popcat, которые показали удивительный рост на 1000%. Сейчас недооцененный, DOGEN готов вывести эту крипто-историю на новый уровень, возможно, установив рекорды в текущем бычьем рынке.

🎉 Ориентирован на сообщество и реальную ценность 🎉
DOGEN — это не просто мимолетный хайп, это растущее движение. Команда DOGEN сосредоточена на создании процветающего сообщества альфа-лидеров, которые не согласны на меньшее и готовы доминировать на рынке. Этот токен предлагает реальную ценность, начиная от захватывающих кампаний и заканчивая эксклюзивными привилегиями для ранних участников. DOGEN — это возможность стать частью чего-то долгосрочного.

Многоуровневая реферальная программа DOGEN — это настоящий драйв: вы получаете 7% с каждого токена, который покупают ваши прямые рефералы (1-й уровень), используя ваш реферальный код. И на этом не заканчиваются вознаграждения — вы можете увеличивать свои прибыли, когда ваши рефералы приведут еще больше пользователей.

Держите DOGEN и пусть другие завидуют вам! Присоединяйтесь к армии Dogen уже сегодня и покорите криптовалютный мир! 🚀

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Ethereum: ведущий блокчейн Proof-of-Stake с растущим потенциалом

Ethereum — это блокчейн Proof-of-Stake, известный своими смарт-контрактами и широким спектром децентрализованных приложений. Он поддерживает децентрализованные финансы и использует решения второго уровня, такие как Arbitrum и Polygon, для повышения эффективности транзакций. Ethereum представил токены ERC-20, которые используются в различных приложениях, но для транзакций все равно требуется ETH для оплаты комиссий за газ. С момента своего запуска в 2015 году Виталиком Бутериным, Ethereum претерпел изменения, перейдя на Proof-of-Stake с Merge в 2022 году. Будущая фаза шардинга направлена на улучшение масштабируемости и снижение затрат. Эфир (ETH) остается центральным элементом, обеспечивая транзакции и вознаграждая ставщиков. На основе исторических ценовых движений и циклов халвинга BTC, прогнозы цен для Ethereum предполагают потенциальный рост. Эти изменения могут сделать Ethereum привлекательным в текущем рыночном цикле.

Вывод

С учетом того, что бычий рынок уже начался, DOGEN выделяется как токен для тех, кто стремится к роскоши и успеху. В то время как такие монеты, как ETH, предлагают меньше краткосрочного потенциала, DOGEN обещает высокий рост, с прогнозируемым увеличением на 700% к концу пресейла и возможностью получения тысячи процентов прибыли. Следуя пути токенов, таких как BONK и Popcat, DOGEN создает сообщество лидеров рынка и предлагает реальные преимущества ранним участникам.

Сайт: Dogen crypto

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