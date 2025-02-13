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13 февраля 2025, 13:30 Читати українською

Polkadot и Polygon продолжают нисходящий тренд, XYZVerse вызывает ажиотаж

Пока устоявшиеся криптовалюты, такие как Polkadot и Polygon, сталкиваются с падением цен, новый участник рынка привлекает внимание, собрав впечатляющие $7 миллионов на пресейле. XYZVerse стал неожиданным успехом, вызвав волну обсуждений в криптосообществе. Может ли это быть сигналом смены тенденций в криптоиндустрии? Детали этой ситуации действительно заслуживают внимания.

Пока устоявшиеся криптовалюты, такие как Polkadot и Polygon, сталкиваются с падением цен, новый участник рынка привлекает внимание, собрав впечатляющие $7 миллионов на пресейле.

XYZ: Следующий чемпион среди мемкоинов, готовый доминировать в 2025 году

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Игра началась, и XYZ готов установить рекорды по прибыли с неудержимым ростом! Этот сенсационный мемкоин, ориентированный на спорт, обещает стать главной сенсацией 2025 года, привлекая внимание как криптоэнтузиастов, так и спортивных фанатов по всему миру.

XYZ стремительно движется вперед, оставляя позади таких конкурентов, как BOME и WIF. С перспективой возможного ошеломительного роста на 7 400%, XYZ готов завоевать корону мемкоинов в предстоящем бычьем рынке 2025 года!

💸 Правила игры просты — зарабатывай на ставках вместе с XYZ! 💸

XYZ — центральный игрок в экосистеме XYZVerse — премиальном проекте мемкоинов, сочетающем азарт спортивных событий и силу криптовалют. Этот проект создан для настоящих фанатов, желающих стать частью чего-то грандиозного.

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Вспомните торговый объем Polymarket на $1 миллиард во время выборов в США — теперь представьте это в разы больше с XYZVerse! С миллионами спортивных беттеров, готовых ворваться в игру, возможности для ранних инвесторов в XYZ просто огромны!

XYZ по-прежнему недооценен, а с предстоящими листингами на крупных биржах участники пресейла могут рассчитывать на колоссальную прибыль.

🔹 Станьте частью истории 2025 года — XYZ ждет вас! 🔹

Polkadot (DOT)

За последнюю неделю Polkadot (DOT) показал скромный рост на 1,69%, торгуясь в диапазоне $3,95 — $5,43. Однако за последний месяц монета потеряла 27,30% стоимости. Несмотря на это, если рассмотреть полугодовой период, DOT прибавил 12,88%, что говорит о возможном восстановлении.

В настоящее время цена DOT колеблется около 10-дневной и 100-дневной скользящих средних, которые находятся в районе $4,80, что указывает на фазу консолидации.

🔹 Технические индикаторы:

  • Индекс относительной силы (RSI): 44,61 (нейтральный уровень)

  • Стохастик: 35,26 (сигнализирует об отсутствии перепроданности)

  • MACD: -0,0353 (указание на возможную смену тренда)

Если Polkadot пробьет уровень сопротивления в $6,10, следующая цель — $7,58 (потенциальный рост на 28%). В случае снижения ближайшая поддержка находится на уровне $3,14, а при дальнейшем падении — $1,66 (потенциальное снижение на 47%). Трейдеры пристально следят за этими уровнями для оценки дальнейшего движения DOT.

Polygon (ex-MATIC) (POL)

На этой неделе POL (ex-MATIC) снизился на 1,28%, продолжая общее падение в 31,45% за месяц. В полугодовом масштабе криптовалюта потеряла 18,61%. В данный момент POL торгуется в диапазоне $0,2495 — $0,3518.

🔹 Технические индикаторы:

  • RSI: 46,64 (сигнализирует о нейтральной зоне)

  • MACD: -0,00175 (незначительный медвежий тренд)

  • Стохастик: 42,75 (намек на потенциальный рост)

Если POL преодолеет сопротивление в $0,3999, следующая цель — $0,5022, что принесет прибыль в 14% и 43% соответственно. Если же цена упадет ниже $0,1953, то следующая зона поддержки находится на $0,093, что может означать значительное снижение.

Скользящие средние за 10 и 100 дней находятся рядом с текущей ценой, что говорит о консолидации рынка. Трейдеры внимательно наблюдают за этими уровнями, чтобы определить следующее движение POL.

Вывод

Хотя DOT и POL остаются сильными проектами, XYZVerse (XYZ) предлагает уникальный подход в мире мемкоинов, сочетая спорт и криптокультуру. С целью роста XYZ становится одним из самых перспективных активов в текущем бычьем рынке.

📢 Узнайте больше о XYZVerse (XYZ)

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