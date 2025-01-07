Почему умные деньги обходят Dogecoin стороной в 2025 году

В 2025 году крупные инвесторы отворачиваются от Dogecoin , переключая своё внимание на новые перспективы. Когда-то прославленный как сенсация мемкоинов, Dogecoin теряет популярность среди серьёзных инвесторов. Этот неожиданный сдвиг заставляет задуматься о причинах таких изменений и о том, какие новые проекты привлекают внимание финансовых тяжеловесов.

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Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat (WIF) привлекает внимание своими колебаниями цен. За последнюю неделю цена WIF выросла на 9.49%, демонстрируя признаки восстановления, но за месяц упала на 37.39%, показывая волатильность. За шесть месяцев рост составил 26.73%, что говорит о долгосрочном интересе.



Текущая цена варьируется от $1.73 до $2.02. Ближайший уровень сопротивления — $2.21. Прорыв может поднять цену до $2.51. На нижней стороне ближайшая поддержка — $1.61, затем $1.32.



Технические индикаторы дают смешанный прогноз. RSI составляет 39.36, Stochastic — 16.11, оба показывают приближение к зоне перепроданности.

Уровень MACD слегка отрицательный (-0.0087), указывая на сохраняющийся медвежий настрой. Трейдеры внимательно следят за этими показателями, чтобы оценить дальнейшее движение WIF.

SPX6900 (SPX)

SPX6900 (SPX) демонстрирует впечатляющий рост. За неделю цена подскочила на 48.41%, за месяц — почти удвоилась (95.53%), а за шесть месяцев увеличилась на 1000%.



Текущая цена находится в диапазоне $0.71-$1.04, приближаясь к уровню сопротивления $1.15. Прорыв может привести к следующему уровню сопротивления $1.47. На нижней стороне поддержка — $0.51 и $0.18.



RSI составляет 51.39 (нейтральный импульс), Stochastic — 65.61, показывая, что актив не перекуплен. Простые скользящие средние (10-дневная и 100-дневная) выше текущей цены ($1.31 и $1.17), намекая на возможное продолжение роста. MACD (0.001517) указывает на небольшой бычий настрой.

Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) демонстрирует интересные движения. За последнюю неделю цена выросла на 9.43%, но за месяц снизилась на 3.23%. За шесть месяцев PEPE вырос на 124.55%. Текущая цена колеблется в диапазоне $0.00001677-$0.00001924.



Ближайший уровень поддержки — $0.00001567. Сопротивление — $0.00002060 и $0.00002307. Прорыв сопротивления может привести к 20% росту. Если цена опустится ниже поддержки, она может достичь $0.00001320.

RSI составляет 34.98, Stochastic — 17.07, оба приближаются к зоне перепроданности. MACD слегка отрицательный. PEPE торгуется ниже 10-дневной и 100-дневной скользящих средних ($0.00002070), что может сигнализировать о возможности восходящей коррекции.

Хотя WIF, SPX, и PEPE демонстрируют перспективы, умные деньги сосредотачиваются на $XYZ — спортивном мемкоине, который объединяет фанатов и нацелен на массовый рост и успех, основанный на сообществе.



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