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25 июля 2025, 16:30 Читати українською

Pepe и FLOKI выросли на 150% — но XYZVerse предлагает функциональную полезность

В последнее время криптовалютный рынок переживает впечатляющий рост мем-монет, которые привлекают внимание своим стремительным взлетом. Однако за ажиотажем вокруг этих популярных токенов скрывается новая платформа, приносящая реальную пользу пользователям. Представляем проект, который сочетает в себе инновации и практическое применение и готов оказать долгосрочное влияние. Является ли это будущим направлением развития цифровых валют?

В последнее время криптовалютный рынок переживает впечатляющий рост мем-монет, которые привлекают внимание своим стремительным взлетом.

XYZVerse задает новый тренд. Может ли это быть следующий мем-токен с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Как первый в истории мем-токен, посвященный всем видам спорта, он собирается побить рекорды в сфере мем-токенов, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущая предпродажа дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ со значительной скидкой, значительно ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичные настроения в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало сильный оптимизм в отношении этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

XYZ также привлек внимание авторитетных криптоинфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сути, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе энергичный мир спорта и вирусную природу мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа идет быстро, и первые покупатели закрепляют за собой токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь часть их будущей стоимости.

В настоящее время XYZVerse все еще находится в фазе предварительной продажи, но спрос на него высок. Цена уже выросла с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,005 доллара на этапе 13, и уже собрано более 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, а с целевой ценой листинга в 0,1 доллара эти цифры привлекают внимание людей.

Еще есть время присоединиться до окончания предпродажи

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделено на ликвидность для создания прочной рыночной основы. Чтобы вознаградить свое сообщество с помощью аирдропов и бонусов, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из отличительных черт XYZVerse является то, как он взаимодействует со своим сообществом. Команда недавно запустила программу Ambassador, дающую пользователям возможность заработать бесплатные токены за поддержку проекта. И это только начало — уже ведутся переговоры с известными спортсменами, которые помогут повысить узнаваемость проекта.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse расширить свои возможности.

Это большой шаг, который дает сообществу что-то реальное.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятный бонус, который добавляет дополнительную ценность просто за участие в экосистеме.

Может ли XYZVerse стать следующей большой мем-монетой?

Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в крупный проект. Предварительная продажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться поближе.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для взлета

От мема к миллионам: взлет PEPE Coin

PEPE Coin — это новая криптовалюта, вдохновленная популярным мемом Pepe the Frog, созданным Мэттом Фури. Запущенная в сети Ethereum, она представляет собой дефляционный токен, стремящийся войти в ряды таких известных мем-монет, как Dogecoin и Shiba Inu. В апреле и мае 2023 года PEPE пережил массовый всплеск, достигнув на пике рыночной капитализации в 1,6 миллиарда долларов. Ранние инвесторы превратили небольшие вложения в целые состояния, и вокруг монеты быстро сформировалось сообщество энтузиастов. Ее привлекательность заключается в простоте и прозрачности — никаких налогов, никаких претензий на полезность, просто чистая мем-монета, воплощающая веселую сторону криптовалют.

Ажиотаж вокруг PEPE вызвал то, что некоторые называют «сезоном мем-монет», когда появляются новые токены, основанные на мемах, и их цены подвергаются резким колебаниям. В планах PEPE — листинг на крупных биржах и стремление к широкому признанию. Хотя трудно предсказать будущее на волатильном рынке криптовалют, PEPE привлек внимание трейдеров, ищущих следующий большой проект. Его быстрый рост демонстрирует силу интернет-культуры и проектов, основанных на сообществе. В то время как рынок ожидает таких событий, как следующее сокращение вдвое добычи биткойнов, монеты вроде PEPE добавляют элемент азарта и спекуляции. Останется ли PEPE на плаву, пока неизвестно, но он определенно произвел фурор.

Floki: мем-монета, превращающая мечты в реальность

То, что началось как шутка, теперь оказывает реальное влияние на мир. Floki, вдохновленный тем, что Илон Маск назвал своего щенка породы сиба-ину «Флоки» в июне 2021 года, начался как мем-монета, но вырос в нечто гораздо большее. Помимо ажиотажа, Floki строит школы в таких странах, как Лаос и Нигерия, стремясь сделать образование доступным там, где оно наиболее необходимо. Он предлагает различные проекты, в том числе Valhalla, игру в метавселенной NFT, и FlokiFi, децентрализованный финансовый сервис. Благодаря партнерству с NOWPayments и введению предоплаченной карты Floki Card, токены FLOKI можно использовать не только для торговли, но и для повседневных транзакций.

Floki отличается сочетанием развлечения и функциональности. На рынке, переполненном мем-монетами, Floki выделяется благодаря реальной полезности и благотворительным инициативам. Его экспансия в NFT, DeFi и реальные приложения выглядит многообещающей на нестабильном рынке криптовалют. В то время как другие мем-монеты полагаются на ажиотаж, Floki подкрепляет его реальными проектами и партнерствами. В то время как криптовалютный мир ждет следующего большого события, уникальный подход Floki и стремление изменить мир к лучшему дают ему явное преимущество.

Заключение

Несмотря на рост PEPE и FLOKI, XYZVerse предлагает больше: объединяя спортивных фанатов, он сочетает мем-культуру и полезность, стремясь превзойти такие токены, как PEPE и MOG, с потенциалом роста.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

xyzverse.io

t.me/xyzverse

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