От $250 до $2 миллионов? 3 монеты, которые могут взлететь в декабре 2024 года

Преобразовать небольшую инвестицию в огромное состояние всего за год может показаться невероятным. Однако видные фигуры в мире блокчейна указали на три криптовалюты, которые, по их мнению, могут испытать огромный рост к декабрю 2024 года. Эта статья рассказывает о перспективных цифровых активах, которые могут превратить скромную сумму в состояние, меняющее жизнь.

CYBRO: Листинг раньше срока после роста на 450% и $7 миллионов на пресейле

CYBRO, мультичейн-платформа, управляемая искусственным интеллектом, ускоряет сроки листинга на крупных биржах после впечатляющего результата на пресейле. Платформа привлекла $7 миллионов и почти 20 000 инвесторов, что укрепило ее позиции лидера в области инноваций в децентрализованных финансах (DeFi).

На этапе пресейла цена токена CYBRO выросла на 450%, поднявшись с $0.01 до $0.055. Ожидается, что токен дебютирует на уровне $0.06 на крупных биржах, включая Gate.io, с листингом, запланированным на 14 декабря.

Присоединяйтесь к импульсу CYBRO до его полного раскрытия потенциала.

CYBRO стремится демократизировать доступ к децентрализованным финансам, предлагая такие инструменты, как стейкинг, фермерство и кредитование. На пресейле были достигнуты следующие ключевые этапы:

Запуск приложения CYBRO : более 30 хранилищ с конкурентными APY, адаптированными под разные стратегии инвесторов.

Дебют Blast Index : функция однокликового инвестирования, упрощающая участие в DeFi через интеграцию с кредитными протоколами.

Рост платформы: заложены основы для создания упрощенной, ориентированной на пользователя экосистемы DeFi.

В дорожной карте CYBRO на 2025 год запланированы такие функции, как фермерство с кредитным плечом, агрегаторы кредитования и усовершенствованные инструменты на базе искусственного интеллекта.

Листинг CYBRO происходит на фоне растущего интереса к финансовым платформам, управляемым искусственным интеллектом. Успех пресейла и планируемая цена листинга $0.06 привлекают внимание как розничных, так и институциональных инвесторов.

CYBRO готовится к взлету: успех пресейла — это только начало.

Solana (SOL): масштабируемая платформа для децентрализованных приложений

Solana — это блокчейн-платформа, ориентированная на масштабируемость и поддержку приложений. Она конкурирует с такими платформами, как Ethereum и Cardano, стремясь обеспечить более быстрые транзакции благодаря своей архитектуре. Solana предлагает гибкие возможности разработки на нескольких языках программирования.

Собственная криптовалюта платформы, SOL, играет ключевую роль в экосистеме, обеспечивая транзакции, выполнение пользовательских программ и вознаграждения участникам сети. SOL имеет ценность благодаря поддержке операций Solana, вознаграждению участников и доступу к различным проектам на платформе.

В отличие от других платформ, Solana не полагается на деление сети или добавление дополнительных уровней для повышения масштабируемости. Она стремится привлечь разработчиков и инвесторов своей высокопроизводительной сетью, подходящей для размещения сложных продуктов и услуг.

Cardano (ADA): устойчивая и масштабируемая блокчейн-платформа

Cardano — это блокчейн-платформа, предназначенная для смарт-контрактов. Она позволяет разработчикам создавать приложения для децентрализованных финансов, криптовалютные токены и игры. Ее нативная криптовалюта ADA дает пользователям возможность хранить ценности, совершать платежи и участвовать в стейкинге сети.

Cardano использует механизм Ouroboros proof-of-stake, который является более энергоэффективным по сравнению с моделью proof-of-work. Блокчейн разделен на два слоя: Cardano Settlement Layer для транзакций и Cardano Computing Layer для смарт-контрактов. Такая структура увеличивает способность сети обрабатывать транзакции, потенциально достигая 1 миллиона операций в секунду.

Нативные токены Cardano обеспечивают безопасное и низкозатратное взаимодействие со смарт-контрактами, повышая эффективность и масштабируемость блокчейна.

Вывод

В заключение, такие монеты, как SOL и ADA, имеют меньше потенциала в краткосрочной перспективе. В то же время CYBRO выделяется как технологически продвинутая платформа DeFi. Она предоставляет инвесторам исключительные возможности для увеличения доходов благодаря агрегации доходности на базе искусственного интеллекта на блокчейне Blast.

С такими функциями, как прибыльный стейкинг, эксклюзивные airdrop’ы и кэшбэк за покупки, CYBRO обеспечивает превосходный пользовательский опыт. Депозиты и снятие средств проходят без проблем. С акцентом на прозрачность, соответствие требованиям и качество, CYBRO привлекает значительный интерес крипто-китов и лидеров мнений, что делает его перспективным проектом на текущем рынке.

Узнать больше о CYBRO:

Сайт: cybro.io