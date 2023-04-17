Обновление Ethereum: чего больше всего боялись инвесторы и что произошло на самом деле

13 апреля 2023 в 1:27 по киевскому времени в основной сети Ethereum было успешно активировано обновление Shapella. Теперь стало возможно вывести альтокин из стейкинга. Как это событие повлияет на курс Ethereum и рынок криптовалют в целом, расскажет «Минфин».

Состоявшийся хард-форк (внесение значительных изменений в программный код проекта) стал завершающим этапом большого перехода сети Ethereum с механизма работы PoW на PoS.

Главное отличие PoS (Proof-of-Stake) от PoW (Proof-of-Work) в том, что для поддержки работы сети больше не нужны майнеры, генерирующие вычислительную мощность. Работоспособность блокчейна обеспечивают держатели цифровых монет и получают за это вознаграждение. Этот процесс называется стекингом.

Нынешний переход позволит выводить заблокированные ETH из Beacon Chain. Само открытие возможности вывода коинов, находящихся в стейкинге с 2020 года, криптосообщество беспокоит больше всего.

Как изменилась сеть Ethereum после The Merge

В сентябре прошлого года состоялся долгожданный переход сети Ethereum с алгоритма работы Proof of work (доказательство проделанной работы) на алгоритм работы Proof of stake (подтверждение доли). Этот переход привел к положительным изменениям в сети, а именно:

Ethereum стал более устойчивым к потрясениям рынка. В четвертом квартале 2022 года, когда потерпели крах FTX и Alameda Research, ETH снизился всего на 10%, что значительно лучше BTC и SOL. Кроме того, он избежал падения до новых годовых минимумов в отличие от подавляющего большинства токенов.

Слияние значительно улучшило основные финансовые показатели Ethereum. Чеканка новых токенов снизилась на 87%, которая была более чем компенсирована сжиганием комиссий по транзакции. Реальная отдача валидаторов выросла с 0 до 6%. Ethereum стал дефляционным активом.

Показатели использования сети снизились по всем направлениям, поскольку обычно положительно коррелируют с настроениями рынка. Транзакции, активные адреса, децентрализованный обмен и объемы кредитования снизились.

Что означает хард-форк Shapella

Хард-Форк Shapella ставит точку в The Merge и делает Ethereum полноценным PoS блокчейном. За этим названием скрываются сразу три обновления:

Shanghai;

Capella;

API двигателя;

Shanghai отвечает за внесение изменений на уровне исполнения, Capella — на уровне консенсуса.

Целью обновления является уменьшение расхода на газ при выполнении определенных типов транзакций, оптимизация хранения данных, внедрение ряда улучшений, связанных с EVM, а также введение новых криптографических примитивов. Однако ключевой является возможность вывода ETH из стекинга.

Как разблокируются алькоины

Разблокировка ETH, задействованного в стекинге, происходит постепенно. Это длительный процесс, который будет зависеть от ряда факторов.

Инвесторам доступны два варианта вывода активов с депозитного контракта:

1. Частичное снятие. Ситуация, когда валидатор не желает покидать Beacon Chain и продолжит принимать участие в механизме консенсуса Ethereum. Этот вариант предполагает снятие активов с балансов, имеющих более 32 ETH.

Вывод активов будет проходить автоматически, ориентировочно раз в неделю.

2. Полное снятие. Ситуация, когда валидатор принял решение покинуть сеть. Все активы на балансе инвестора будут разблокированы (32 ETH и вознаграждения). Для вывода заблокированных ETH придется встать в очередь, длина которой зависит от общего количества валидаторов. Чем больше валидаторов, тем больше участников сможет полностью вывести свои ETH из Beacon Chain в течение одной эпохи.

Сколько ETH будет разблокировано

По состоянию на 13 апреля 2023 года в стекинге ETH было заблокировано около 18 млн. коинов, что по текущей цене составляет примерно $36 млрд. Рыночная капитализация Ethereum колеблется в области $240 млрд, так что может быть разблокировано ориентировочно 15% рыночного предложения.

Согласно данным beaconcha, сейчас в блокчейне Ethereum задействованы ресурсы 561 655 валидаторов, средний баланс каждого из них 32,7 ETH.

История сети Ethereum

Источник: beaconcha.in

Регламент Ethereum построен так, что при наличии таких вводных данных полное снятие активов доступно около 1800 валидаторам в сутки. При среднем балансе в 32,7 ETH ежесуточно могут быть разблокированы около 60 000 ETH, по текущему курсу это около $120 млн.

Разблокировка будет доступна не всем валидаторам, а только владельцам адресов с префиксом 0×01. Такие адреса имеют около 242 тыс. участников сети Ethereum. На основе этих данных получаем общедоступный объем активов, который может быть разблокирован — примерно 8 млн. ETH ($16 млрд. по текущему курсу) или около 7% от рыночной капитализации.

Для того, чтобы высвободить все эти активы, понадобится более 4 месяцев и это при условии, если все, кто имеет на это право, станут в очередь и сразу после разблокирования продадут их.

Как разблокировка повлияет на стоимость ETH и рынок криптовалют

Суточный объем торгов ETH колеблется в пределах $4−17 млрд. Суточный максимум разблокировки составляет $120 млн или 3% от минимальных объемов торгов. Итак, если все разблокированные ETH будут проданы в тот же день и объемы торгов составят $4 млрд., мы увидим 3% падения котировок. Однако на практике все гораздо сложнее и, вероятно, вместо падения, которого опасаются криптаны, мы получим рост. Почему?

Во-первых, объем торгов в сети Ethereum уже больше месяца значительно превышает $4 млрд.

Объем торгов ETH

Источник: coinmarketcap

Во-вторых, почти половина ETH, находящихся в стейкинге, согласно данным Dune, в случае продажи принесут их владельцамубытки.

Сколько владельцев получат прибыль при продаже ETH

Источник: Dune

Вряд ли многие инвесторы готовы продать свои активы с убытком.

В-третьих, платформы Lido, Rocket PooL и им подобные предоставляют инвесторам возможность получать репрезентативные токены вместо заблокированных, благодаря чему ориентировочно треть заблокированных ETH уже вышла на рынок.

В-четвертых, разблокировка растянута во времени, что не позволяет создать существенное медвежье давление на стоимость коина.

В-пятых, обновление обеспечивает приток ликвидности в DeFi-экосистему. В первый день после внедрения Arbitrum (ARB) прибавил в стоимости почти 15%, по состоянию на сегодняшний день импульс роста превысил 30%. Aptos (APT) за это же время вырос более чем на 20%, Optimism (OP) +16%.

В-шестых, фиксируется рост интереса инвесторов к стейкингу криптовалюты. Токены ликвидного стекинга Rocket Pool (RPL) и Lido (LDO) прибавили за два дня 28% и 12% соответственно.

Следовательно, обновление Shapella положительно повлияло как на ETH, обновивший 11 месячный максимум, так и на рынок в целом, страдавший низкой ликвидностью вследствие прошлогодних потрясений и регулятивного давления.