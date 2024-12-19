Новый мем-токен за $0.0011 следующий SHIB с доходностью до 15,000%

Новая криптовалюта , вдохновленная мемами и стоящая всего $0.0011, привлекла внимание криптосообщества. Слухи о возможной доходности в 15,000% делают этот цифровой токен кандидатом на повторение взрывного роста предыдущих вирусных монет. Может ли это быть следующей звездой криптовалютного рынка? Давайте разберемся, что делает этот токен претендентом на стремительное развитие.

DOGEN: Главный мем-токен для настоящих альфа-лидеров

Представьте жизнь мечты — роскошные автомобили, горы денег и внимание всех вокруг. Это стиль жизни DOGEN!

Если вы человек, который всегда стремится стать лучше и не привык проигрывать, вам стоит обратить внимание на DOGEN. Этот мем-токен создан для настоящих альфа-лидеров, которые всегда на вершине.

💎 HODL как босс, доминируй на рынке 💎

DOGEN вот-вот взлетит! Ожидается рост на 700% еще до завершения пресейла — и это только начало. Этот токен уже готов к сумасшедшей тысяче-кратной прибыли, которая стала визитной карточкой мем-токенов в этом сезоне. Вложитесь на раннем этапе и наблюдайте, как остальные пытаются догнать, пока вы уже на вершине!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat или Ponke? ⚡️

DOGEN — это новый альфа на блокчейне Solana, который играет наравне с такими гигантами, как BONK, WIF и Popcat, каждую из которых в свое время ожидал ростболее чем на 1000%.

Сейчас DOGEN еще остается в тени, но вскоре он установит новые рекорды в этом бычьем цикле. У вас есть шанс быть частью этого успеха.

Есть дух DOGEN? Отлично, потому что проводится эирдроп! Все, что нужно, — проявить активность в социальных сетях, закупиться токенами на пресейле и начать строить свою армию DOGEN с помощью реферальной ссылки. За каждого привлеченного участника вы получите 20% от их Golden Points с каждой покупки токенов.

Чего же вы ждете? Приобретайте DOGEN и доминируйте в мире криптовалют! 🚀

Shiba Inu (SHIB): мемкоин на Ethereum с растущей полезностью

Shiba Inu (SHIB) — это мемкоин, вдохновленный Dogecoin, но работающий на блокчейне Ethereum. Запущенный в августе 2020 года анонимным разработчиком Ryoshi, токен стартовал с общим предложением в 1 квадриллион монет. Половина из них была отправлена сооснователю Ethereum Виталику Бутерину. Бутерин пожертвовал значительную часть на Индийский фонд помощи при COVID-19 и сжег 40% от общего количества токенов, что значительно повысило видимость SHIB.

Основа на Ethereum открывает возможности для таких приложений, как ShibaSwap — децентрализованная биржа. Будущие планы включают платформу NFT и управление через DAO. Это может увеличить полезность SHIB в криптопространстве. В текущем рыночном цикле потенциал расширения применения SHIB делает его привлекательным вариантом для инвесторов.

Вывод

Хотя такие монеты, как SHIB, имеют меньший краткосрочный потенциал, DOGEN выделяется для тех, кто ищет роскошь и успех. Ожидается, что токен вырастет на 700% к концу пресейла, а в будущем может показать тысячу-кратную прибыль, подобно успешным проектам BONK, WIF и Popcat.

Создавая сообщество лидеров, DOGEN предлагает реальные преимущества и эксклюзивные бонусы для первых инвесторов.

Узнайте больше о DOGEN:

Сайт: dogen.meme