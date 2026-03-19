Нефть дорожает: как начать торговать ею всего с $10

Сегодня о цене нефти говорят все, но можно ли зарабатывать на ее движении со всего несколькими долларами ? Пока традиционные биржи остаются «закрытым клубом» с высокими порогами входа, децентрализованные платформы позволяют торговать нефтью 24/7 без посредников и сложного комплаенса. Разбираемся, как устроена торговля нефтяными бессрочными контрактами на Hyperliquid, и какие инструменты выбрать трейдеру.

Почему спрос на нефть перешел в блокчейн

События вокруг Ирана и фактическое перекрытие Ормузского пролива в начале марта 2026 года вызвали шок на рынках и значительно увеличили интерес к торговле нефтью, которая за считанные дни выросла с $72 до $100 за баррель. Такой резкий скачок цены привлек трейдеров разного уровня — от профессионалов до новичков, которые искали возможности в условиях высокой волатильности. Однако попытка использовать это движение через традиционные инструменты обнажила главную проблему: этот рынок не создан для розничных инвесторов.

Традиционные финансовые инструменты предлагают торговлю нефтью через фьючерсные (срочные) контракты на биржах NYMEX и ICE. Но даже на этих больших площадках речь не идет о реальных баррелях нефти. Это рынок бумажных обязательств, где стандартом являются контракты на 1 000 баррелей, а минимальный депозит для торговли измеряется тысячами долларов. Для среднего инвестора вход на такие биржи закрыт из-за высоких требований к депозитам и сложного комплаенса. Это создает парадокс: актив популярный, но доступ к нему ограничен из-за высоких барьеров входа и ограниченного графика работы бирж.

Это несоответствие между спросом и доступностью привело к развитию блокчейн-протоколов. Поскольку запуск токенизированных активов (RWA) на нефть ограничен из-за сложности физического хранения и регулирования, крипторынки предложили альтернативу — децентрализованные перпетуальные фьючерсы (бессрочные контракты, perpetuals). Это позволяет дробить позиции до любых значений, обеспечивая доступ к рынку даже с капиталом менее $10.

Что нужно знать о торговле нефтью на Hyperliquid

На сегодняшний день настоящим лидером в торговле нефтяными деривативами на базе блокчейн-технологий стал Hyperliquid. В начале марта объем торгов нефтяными бессрочными контрактами CL-USDC (с 18 марта — WTICRUDE-USDC) на платформе за сутки достиг $1,2 млрд, что сделало нефть вторым по популярности активом после биткоина. Это стало настоящим моментом истины для DeFi-систем, которые теперь позволяют трейдерам работать на нефтяных рынках в реальном времени и с любой суммой, когда традиционные биржи с их выходными и ограничениями не могут обеспечить доступ.

Hyperliquid — это децентрализованная платформа для торговли финансовыми инструментами, построенная на собственном блокчейне первого уровня HyperEVM. Платформа была запущена в 2023 году и позволяет торговать деривативами, в частности, бессрочными фьючерсами (перпетуалами) на криптовалюты, акции, металлы, нефть и другие активы, а также предлагает спотовую торговлю для ограниченного (на сегодняшний день только 50 торговых пар) количества криптовалют.

В отличие от централизованных криптобирж, вроде Binance, Hyperliquid, работает 24/7 благодаря автоматизации через смарт-контракты и систему оракулов — мостов между внешним рынком и блокчейном. Оракулы постоянно обновляют цены на нефть, криптовалюты и другие активы, обеспечивая точность и актуальность информации для торговли. Смарт-контракты же автоматически выполняют ордера, что позволяет совершать сделки так же быстро, как на централизованных биржах.

Преимущество Hyperliquid перед традиционными биржами состоит в том, что здесь активы трейдеров хранятся в их личных кошельках, а не на счетах биржи. Это обеспечивает дополнительную безопасность и полный контроль за своими средствами. Сама торговля также проводится без посредников, что позволяет минимизировать риски и обеспечивает большую прозрачность сделок.

В то же время среди многих других DeFi-бирж Hyperliquid отличается миллиардными суточными объемами торгов, что напрямую поддерживает ликвидность рынка и делает выполнение сделок более стабильными, даже в периоды повышенной волатильности.

Одна из сильных сторон Hyperliquid — низкие базовые комиссии. На всех бессрочных контрактах Taker-комиссия начинается от 0,045%, а Maker-комиссия — от 0,015% (на спотовом рынке — 0,070% и 0,040% соответственно). Размер комиссии зависит от взвешенного объема торгов за последние 14 дней, поэтому при больших оборотах ставка для Taker может снижаться до 0,024%, а для Maker — до нуля. Дополнительную скидку до 40% дает стейкинг HYPE. Но для отдельных контрактов, в частности, всех нефтяных рынков, созданных сторонними разработчиками через HIP-3, в базовую комиссию Hyperliquid добавляется еще и комиссия разработчика, поэтому фактические расходы на сделку там будут выше.

Также, если речь идет о нефтяных бессрочных контрактах, следует учитывать фандинг. На Hyperliquid он платится каждый час (над графиком есть таймер) между покупателями и продавцами и нужен для того, чтобы цена контракта не слишком отрывалась от базового рынка. Если цена контракта завышена по отношению к базовому рынку, платят те, кто ставит на рост (лонги). Если занижена — те, кто ставит на падение (шорты). Так рынок подталкивает цену ближе к реальной.

Какие бессрочные контракты на нефть есть на Hyperliquid

На сегодняшний день на платформе Hyperliquid доступны четыре основных типа нефтяных контрактов. Эти контракты являются синтетическими и позволяют спекулировать на изменениях цен без необходимости физически владеть нефтью или заходить на традиционные рынки. Все эти бессрочные фьючерсы созданы разными командами и отличаются как по типу актива (используемый бенчмарк нефти), так и по ликвидности, комиссиям, оракулам и другим особенностям.

WTICRUDE-USDC (ранее CL-USDC)

WTICRUDE-USDC — это на сегодняшний день самый ликвидный нефтяной бессрочный фьючерс на платформе, который отслеживает цену американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) с привязкой к стейблкоину USDC.

Разработчик: команда XYZ, которая является одной из ведущих в рамках экосистемы Hyperliquid и с помощью протокола HIP-3 интегрирует традиционные активы в блокчейн. Команда отвечает за точность оракулов и поддержку рыночных параметров.

Режим торговли: 24/7

Максимальное плечо: 20х.

Дополнительные комиссии: используется уникальная система, в зависимости от состояния рынка. В стандартном режиме (Standard Mode) базовые ставки составляют 0,09% для Taker и 0,03% для Maker. В периоды стимулирования ликвидности (Growth Mode), например, комиссии снижаются в десять раз — до 0,009% и 0,003%. Действует прогрессивная шкала скидок за объем торгов за 14 дней и дополнительный дисконт до 40% за стейкинг токена HYPE.

Особенности: У контракта самая высокая ликвидность среди нефтяных активов в DeFi (открытый интерес достигает сотен миллионов долларов). Это минимизирует «проскользывание» цены при открытии больших позиций и обеспечивает самый узкий спред.

Этот инструмент идеально подходит для активного трейдинга и скальпинга благодаря высокой ликвидности и низким комиссиям. Поскольку цена базируется на американском бенчмарке WTI, он сильнее всего реагирует на новости, связанные с добычей в США и данными по запасам от EIA.

BRENTCRUDE-USDC (ранее BRENTOIL-USDC)

BRENTCRUDE-USDC — это бессрочный фьючерс на нефть марки Brent, который является главным европейским стандартом цены на энергоносители. Контракт позволяет спекулировать на стоимости добываемой в Северном море нефти с расчетами в стейблкоине USDC.

Разработчик: также команда XYZ. Как и в случае с WTI, этот рынок функционирует через протокол HIP-3, где разработчик обеспечивает работу оракулов, транслирующих цену по крупнейшим мировым хабам (ICE) прямо в блокчейн Hyperliquid.

Режим торговли: 24/7.

Максимальное плечо: 20х.

Дополнительные комиссии: аналогичные WTICRUDE-USDC, поскольку рынок обслуживается тем же деплоером.

Особенности: У контракта высокая ликвидность (на сегодняшний день открытый интерес достигает более $132 млн, а суточный объем превышает $205 млн). Это делает его вторым по важности нефтяным активом на платформе, обеспечивая стабильное выполнение ордеров даже при значительных колебаниях цены.

Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, ориентирующихся на геополитическую ситуацию в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Brent крайне чувствительна к новостям от ОПЕК+ и конфликтам в логистических узлах (например, в Красном море), что создает отличные возможности для заработка на волатильности в реальном времени.

OIL-USDH

OIL-USDH — это бессрочный фьючерс на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), номинированный в стейблкоине USDH. Это делает его удобным инструментом для пользователей, которые уже держат капитал в экосистеме USDH на Hyperliquid.

Разработчик: команда Felix (flx). Это отдельный разработчик деривативов, строящий свои рынки на инфраструктуре Hyperliquid. Для рынка WTI в документации Felix описана отдельная модель расчета цены: в основные торговые часы она формируется как взвешенное сочетание ближайшего и последующего фьючерсных контрактов CL, а в нерабочие часы и по выходным применяется сглаживание через экспоненциальное скользящее среднее. Инфраструктура ценовых оракулов обеспечивает RedStone.

Режим торговли: 24/7.

Максимальное плечо: 15х.

Дополнительные комиссии: Felix работает в рамках общей инфраструктуры Hyperliquid, но для таких рынков действует отдельная сеть комиссий. Базовая комиссия составляет 0,09% для Taker и 0,03% Maker. Далее ставка снижается, в зависимости от взвешенного объема торгов за 14 дней: для Taker — до 0,048%, для Maker — до 0,000%. Дополнительно стейкинг токена HYPE дает скидку на торговые комиссии до 40%, в зависимости от уровня.

Особенности: Поскольку контракт использует оракульную модель ценообразования, а во внесессионные часы — еще и механизм сглаживания, его график может вести себя более ровно во время коротких локальных перекосов на отдельных площадках. В то же время ликвидность здесь значительно ниже, чем у предыдущих бессрочных фьючерсов, поэтому это следует учитывать при открытии больших позиций.

Этот контракт лучше всего подходит для среднесрочных стратегий и диверсификации и позволяет спекулировать на общих движениях нефтяного рынка без перехода в USDC. В то же время большие ордера здесь лучше не тестировать: из-за низкой ликвидности риск проскальзывания заметно выше.

USOIL-USDH

USOIL-USDH — это бессрочный контракт на американскую нефть WTI, номинированный в стейблкоине USDH. Он отражает движение цены инструментов, привязанных к WTI через ближайшие фьючерсные контракты, а не через рынок спотов. Именно поэтому этот контракт ближе к логике фьючерсного рынка США, чем к прямому отслеживанию спотовой цены на нефть.

Разработчик: Kinetiq (km). Это отдельный проект, работающий на инфраструктуре Hyperliquid через механизм HIP-3 для посторонних бессрочных рынков. Как указано в документации, Kinetiq отдельно определяет внешнюю справочную цену, внутреннюю расчетную цену для маржи и ликвидаций и фактическую цену выполнения сделки, чтобы контракт оставался привязанным к реальному рынку, но был менее уязвим к локальным перекосам в книге ордеров.

Режим торговли: 24/7.

Максимальное плечо: 10х.

Дополнительные комиссии: Базовые торговые комиссии также зависят от 14-дневного объема торгов, но на начальном уровне ставка для Taker составляет всего 0,0081%, а для Maker — 0,0030%. Далее ставки снижаются, в зависимости от объема торгов. Дополнительная блокировка токенов HYPE дает скидку до 40%.

Особенности: Хотя модель ценообразования на USOIL-USDH более контролируемая, но не означает автоматически высокую ликвидность. На практике его ликвидность одна из самых низких на сегодняшний день, поэтому это, скорее, инструмент для небольших и средних позиций, а не для больших агрессивных входов.

Этот инструмент больше подходит трейдерам, которые хотят работать именно с движением американской нефти WTI в паре с USDH и не планируют заходить большим объемом. Его логика ближе к фьючерсному рынку США, но из-за низкой на сегодняшний день ликвидности крупные ордера здесь лучше не испытывать: риск проскальзывания высокий.

Как открыть первую сделку на нефть в Hyperliquid

Чтобы начать торговлю на одном из доступных нефтяных бессрочных контрактов, вам нужно подключить к бирже ваш криптовалютный кошелек (MetaMask, Coinbase Wallet, OKX Wallet или другие через протокол WalletConnect — в частности, Trust Wallet, Rainbow Wallet и т. д. ).

Далее нужно завести активы на биржу. Это могут быть стейблкоины, например USDC, USDH или USDT с автоматической конвертацией в USDC (только в блокчейнах Arbitrum), а также популярные криптовалюты на «родных» блокчейнах (ETH на Ethereum, SOL на Solana и т. д. ). Важно отметить, что когда вы вносите торговые активы, они не передаются на биржу — они блокируются в смарт-контрактах на HyperEVM, а доступ к ним контролируется вашими частными ключами.

Комиссии на ввод (и вывод) фиксированные и зависят от актива и блокчейна. Например, за депозит любой суммы USDC вы оплатите 0,2 USDC (+ внутренние комиссии кошелька), а за вывод — 1 USDC.

Сам интерфейс и механика установки ордеров на Hyperliquid не отличаются от привычных централизованных криптобирж и не уступают им по удобству. Вы выбираете длинную или короткую позицию, тип ордера (рыночная цена или лимитный ордер) и выставляете take profit и stop-loss (хотя их можно добавить и позже). После этого ордер или позиция отображаются на графике, а под ним доступна стандартная торговая панель: активные ордера, позиции, TWAP, история сделок, история фандинга и журнал ордеров.

Поскольку речь идет о деривативах, а не спотовой торговле, важно внимательно устанавливать уровень плеча и режим маржинальной торговли. По умолчанию плечо установлено на максимальном уровне (для нефти — от 10x до 20x). Если вы хотите снизить риски, вы можете установить плечо на 1x, что по факту означает торговлю без использования заемных средств.

Также пользователи могут подключить Hyperliquid TradingView, что важно не только для поклонников автоматизации, но и для тех, кто привык к графикам платформы и кастомизированным индикаторам.

Нефть в блокчейне открывает новые возможности, но требует опыта и дисциплины

Торговля нефтью на Hyperliquid показывает, насколько быстро блокчейн прекращает быть только пространством для криптовалют и становится полноценной инфраструктурой для доступа к глобальным рынкам. Такой формат действительно удобен: вход гораздо более простой, суммы могут быть минимальными, торговля доступна круглосуточно, а сам интерфейс для многих трейдеров практически не отличается от привычных централизованных платформ.

Но нефтяные бессрочные контракты остаются деривативами с плечом, фандингом, риском ликвидации и повышенным влиянием новостного фона, так что это точно не инструмент для людей без опыта. Особенно сейчас, когда нефтяной рынок остается крайне волатильным из-за геополитики, логистики, действия ОПЕК+, данных по запасам и общего положения мировой экономики.

Но стратегически сама идея сильная. Классическая биржевая торговля нефтью и так давно не сводится к «реальным баррелям» — это также рынок контрактов, обязательств и ценовых ожиданий. В этом смысле блокчейн не искажает логику рынка, а, скорее, делает ее более доступной, более быстрой и гибкой. Именно поэтому модель постепенно подхватывают не только ончейн-платформы, но и централизованные криптобиржи: спрос на круглосуточные, гибкие и более простые по входу нефтяные перпетуальные контракты уже заставляет таких игроков, как OKX и BingX, запускать собственные продукты. Если этот тренд сохранится, именно такие платформы могут стать одним из главных каналов доступа розничного трейдера на глобальные сырьевые рынки.