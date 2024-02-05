Мониторинги криптообменников — как работают и какая от них польза

Криптообменники — простой и удобный способ покупать цифровые валюты, продавать их и обменивать между собой. Однако, использование этих сервисов связано с определенными рисками. Мы расскажем, с какими именно, а также о платформах, позволяющих их минимизировать, — мониторингах криптообменников. В качестве примера — сервис Obmify .

Для чего нужны криптообменники

Криптообменники создаются ради одной зашитой в их названии услуги — обмена криптовалют. Он может происходить между самими монетами, или между криптой и фиатными деньгами. Если клиенту нужен сугубо обмен, то он, скорее всего, воспользуется именно таким сервисом.

Почему «скорее всего»? Потому что функция обмена есть также у криптовалютных бирж, и ею люди тоже пользуются. Но эти площадки созданы, в первую очередь, для тех, кто активно торгует цифровыми валютами. У бирж есть дополнительный функционал, который провоцирует к такой торговле: кредитное плечо, различные партнерские программы, пулы для майнинга и многое другое. Все это — инструменты профессиональных трейдеров и большинству пользователей криптой они не нужны. Именно поэтому рядовые криптоэнтузиасты, в основном, пользуются простыми и понятными обменниками. Однако, это несет за собой определенные риски.

Риск потери денег

Рынок крипты — это очень большие деньги. Мировая рыночная капитализация криптовалют на сегодняшний день составляет около $1,7 трлн. А деньги всегда привлекают внимание мошенников. Поэтому один из рисков, с которыми сталкивается каждый неопытный криптоэнтузиаст, — банальное воровство валюты. Это проблема, с которой можно столкнуться, наткнувшись на непроверенный обменник. Иными словами, на мошенников. Получив сумму к выполнению, они просто исчезают с деньгами заказчика и прекращают отвечать на любые сообщения.

Принцип работы любого криптообменника прост: клиент, покупая валюту, указывает номер криптокошелька для ее зачисления и банковскую карту, с которой оплачивает сделку. Далее он переводит фиатные деньги на карту сервиса и получает купленные монеты. Если попасть на фейковый обменник, то все может произойти так, как написано, за исключением последнего пункта — зачисление купленных монет. То есть клиент платит деньги, оставляет мошенникам свои персональные данные (номер карты, телефона, электронную почту), а при этом не получает ничего.

Один из признаков фейкового сервиса — слишком привлекательный курс. Мошенники привлекают жертв, предлагая им продать крипту гораздо выгоднее рыночной цены. К примеру, рыночная стоимость Ethereum составляет $2 300, а фейковый обменник предлагает на $50 больше. Клиент, надеясь быстро разбогатеть на $500, решает продать 10 монет, но, в итоге, просто теряет свой актив.

Риск связаться с «грязной» валютой

По аналогии с фиатными деньгами крипта тоже бывает «грязной». Речь о монетах, задействованных в операциях, связанных с преступной деятельностью: финансирование терроризма, продажа наркотиков, просто украдены в результате хакерских атак или получены при совершении других противозаконных действий. Причастной к таким действиям может быть немалая масса находящейся в обращении валюты. Например, по данным организации безопасности De.FI, в 2023 году только в результате кибератак и краж хакерам удалось украсть криптовалюты на сумму около $2 миллиардов.

Самостоятельно узнать историю определенной монеты и выяснить, использовалась ли она в противозаконных действиях, пользователь не сможет. Такие инструменты есть только у профессиональных платформ. Купив «грязную» крипту через непроверенный сервис, клиент может «застрять» в ней, потому что продать ее по рыночной цене (а, возможно, продать вообще) будет проблематично.

Риск натолкнуться на такие монеты есть, когда речь, прежде всего, идет о сервисах, которые не соблюдают стандарты AML (Anti-Money Laundering). Это набор правил для выявления и предотвращения легализации средств, полученных преступным путем. Мошенники используют такие платформы для конвертации «грязных» монет в фиат или другие валюты, перекладывая связанные с этим риски и ответственность на обменники и их неопытных клиентов.

Как избежать рисков

Как всего этого избежать? Все просто: нужно воспользоваться услугами проверенных обменников. Их можно найти по отзывам пользователей. А можно пользоваться одним из сервисов мониторинга обменников. Пример — Obmify. Это агрегатор, который помогает найти, где безопасно и выгодно обменять криптовалюту. На платформе собраны десятки надежных онлайн-обменников из Украины и Европы. Каждый из них проходит тщательную и обязательную проверку. Кроме этого, команда Obmify непрерывно следит за надлежащим исполнением обменниками своих обязательств. На сайте также работает круглосуточная поддержка пользователей через чат и телеграммы. Поэтому, при возникновении любых вопросов или проблем при обмене, можно обратиться к мониторингу за помощью.

Как работают мониторинги обменников

Такие сервисы не занимаются обменом как таковым, не принимают криптовалюту или фиат, работают исключительно с информацией. Главная их польза в том, что они в моменте отслеживают данные из обменных пунктов (обновляют каждые 5 секунд) и предоставляют их пользователям. Последние указывают направление обмена и получают релевантные данные. Мониторинги позволяют ранжировать обменники по нескольким параметрам.

Курсы — один из основных критериев. Чаще всего пользователи ориентируются именно на него. Чем лучше цена, тем выгоднее операция обмена. При продаже необходимо искать максимальный тариф. Однако, выгодный курс нельзя использовать без учета других факторов.

Репутация на основе отзывов пользователей. Также важный показатель. Посягнув на выгодный курс в неблагонадежном обменнике, можно потерять деньги. Необходимо оценивать показатели комплексно, учитывать критерии, закладывая определенный риск на форс-мажорные случаи.

Резервы — важный показатель, ведь даже выгодный курс нивелируется отсутствием денег по заданному направлению.

Комиссия — чем ниже стоимость услуг обменника, тем выгоднее обмен.

То есть учитываются все факторы, которые следует учитывать, выбирая надежный сервис. Вот как выглядит перечень платформ, которые отслеживает агрегатор Obmify:

Агрегаторы могут также предоставлять сопроводительные услуги обмена. Например, Obmify позволяет пользователям гарантировать безопасность операции, осуществляемой через обменники. Функция называется «страховой депозит». Ее суть в том, что агрегатор страхует сумму, которую обменивает клиент. И если с ней произойдет какая-то непредсказуемая ситуация, Obmify компенсирует ее клиенту в объеме указанного страхового депозита.

Вместо вывода

Чтобы не стать жертвой обмана при обмене криптовалют, нужно быть внимательным. Не стоит вестись на частные предложения по слишком выгодному обмену в мессенджерах, особенно если «менялы» сами выходят на связь. Совершать обмен нужно только на проверенных сайтах, например, представленных на агрегаторе Obmify. В этом случае шанс попасть на «фейковую» страницу и потерять свои деньги — минимальный.