Лучшие новые криптовалюты в 2025: собираем портфель на предпродажах

Период коррекции — лучшее время, чтобы закупиться подешевевшими активами на биржах или присмотреться к токенам на этапах предварительных продаж и монетам с низкой капитализацией.

Новые криптовалюты: топ-5 инвестидей в феврале

Сегодня в список криптовалют попали проекты, которые не требуют от инвесторов больших вложений в отличие от инвестиций в биткойны, но при этом имеют все шансы превратить своих держателей в криптомиллионеров.

Mind of Pepe — ИИ-проект с уникальными возможностями для анализа рынка;

Solaxy — новый мультицепочечный мемкоин на блокчейне Solana;

Meme Index — виртуальная валюта, предлагающая уникальный подход к инвестициям в мемкоины;

Best Wallet — криптовалютный кошелек с собственным токеном;

Catslap — популярная криптовалюта на тему кошек.

Примеры криптовалют для диверсификации портфеля в 2025 году

Диверсификация — одно из базовых понятий в криптовалютной торговле. Разберем ее принципы чуть позже. А пока остановимся подробнее на особенностях токенов из нашей подборки.

Mind of Pepe

Mind of Pepe — ИИ-агент, который позволит пользователям получать самую актуальную аналитику криптовалютного рынка. В основе экосистемы проекта лежит ИИ-механизм, который имеет доступ к X, другим социальным сетям и медиа-платформам. Mind of Pepe делает свои прогнозы, основываясь на принципе коллективного разума.

ИИ-агент проекта способен анализировать самую разную информацию о рынке: торговые стратегии, прогнозы экспертов, технические данные, курсы криптовалют и их динамику. Кроме того, Mind of Pepe использует навык самообучения для постоянного совершенствования системы.

Собственный токен проекта MIND сейчас проходит стадию пресейла. Держатели мемкоина получат доступ к эксклюзивной аналитике от Mind of Pepe. На момент написания статьи мемкоин доступен к покупке за $0,0032273. Стоимость криптовалюты будет расти на каждом новом этапе предварительной продажи. Сборы проекта уже превысили $4 млн. Стейкинг мемкоина принесет инвесторам годовую доходность свыше 510%.

Mind of Pepe имеет высокие шансы на кратный рост после выхода на криптовалютные биржи. Сектор И И получит сильный импульс для развития в этом году, в том числе благодаря финансированию со стороны государства.

КУПИТЬ MIND OF PEPE

Solaxy

Solaxy — еще один мемкоин из категории новые криптовалюты на пресейле. Он же первый токен в экосистеме Solana, который разработчики дополнили собственным блокчейном второго уровня. Основная сеть сейчас очень перегружена. Пользователи теряют время и деньги из-за долгого ожидания транзакций и повышенных комиссий. Solaxy решит эти проблемы с эффективностью и производительностью благодаря принципу пакетирования операций. Все транзакции при этом будут осуществляться через Solana, что гарантирует их безопасность.

Инвесторы могут купить токен SOLX прямо на сайте предварительной продажи. На момент написания публикации стоимость SOLX составляет $0.00162. На следующем этапе пресейла мемкоин станет дороже. Проекту удалось привлечь почти $16 млн ранних инвестиций. APY при стейкинге нативного токена пока остается довольно высоким и составляет 244%.

По мнению экспертов, мемкоины продолжат расти в 2025 году. Многие видят фаворитом сектора мемных криптовалют именно токены блокчейна Solana. SOLX стремится занять место основного токена в экосистеме. И его стоимость, вероятно, вырастет после выхода на широкий рынок.

КУПИТЬ SOLAXY

Meme Index

Meme Index — проект, в основе которого лежит стратегия диверсификации. Это своего рода аналог инвестирования в дивидендные корзины в секторе мемных криптовалют. Разработчики собрали четыре криптовалютных индекса с разной степенью риска. Пользователи могут выбрать тот, что подходит именно им. Первый индекс собрал самые популярные мем-коины, это монеты с высокой капитализацией и более низким уровнем волатильности. Второй состоит из мемкоинов с высокой и средней капитализацией. Третий индекс и четвертый индекс — это высоковолатильные мемные криптовалюты. Их рыночная капитализация при этом низкая. Эти индексы подходят инвесторам, которые не боятся рисковать и могут принести кратную прибыль.

Токен MEMEX сейчас доступен на предварительной продаже. На момент написания материала стоимость мемкоина составляет $0,0157183. Но стоимость растет с каждым этапом пресейла. Meme Index привлек более $2 млн ранних инвестиций. Проект предлагает самый высокий годовой процент вознаграждений за стейкинг в нашей подборке — 731%.

Meme Index привлекает инвесторов благодаря концепции, которая значительно упрощает процесс инвестирования в криптовалюты. Уникальность проекта и его активное сообщество могут стать драйверами для дальнейшего роста на торговых площадках.

КУПИТЬ MEME INDEX

Best Wallet

Проект Best Wallet — это, в первую очередь, очень популярный криптовалютный кошелек. Кроме того, в экосистему входит DEX Best, а пользователи приложения получают доступ к сотням децентрализованных платформ и сервисов для обмена криптовалюты. Другое преимущество Best Wallet — возможность покупать новые криптовалюты на пресейлах. Для этого достаточно перейти в раздел «Предстоящие токены» в приложении. Пользователь получает доступ к ICO, актуальной информацие о токене, и сразу после окончания пресейла купленные активы поступают на счет в Best Wallet. Все перечисленные в статье мемкоины доступны пользователям в разделе «Предстоящие токены».

Нативный токен Best Wallet также проходит пресейл. На момент написания статьи токен BEST доступен к покупке в приложении по $0,02380000 за единицу. На следующем этапе стоимость будет выше. Сборы проекта уже превысили $8 млн.

Согласно прогнозам аналитиков, направление мобильных криптовалютных кошельков станет одним из ключевых нарративов рынка в 2025 году. Best Wallet уже достаточно популярен у пользователей, разработчики планируют продолжать масштабирование экосистемы приложения. А значит, токен BEST может рассчитывать на поддержку многочисленных пользователей криптокошелька после листинга на биржах.

КУПИТЬ ТОКЕН BEST WALLET

Catslap

Catslap — криптопроект, который уже завершил предварительную продажу и торгуется на биржах. Мемкоин завирусился в многомиллионном сообществе благодаря игре-кликеру. В декабре разработчики внедрили в игру механизм Slap-to-Earn, пользователи «раздавали пощечины», и самые активные из игроков разыграли между собой призовой фонд в $100 000. Остальные участники игры получили SLAP в качестве вознаграждения пропорционально своему месту в турнирной таблице. Кроме того, для привлечения новых пользователей проект запустил эйрдроп и целую кампанию социальных квестов в рамках платформы Zealy.

Через несколько дней после выхода на торговые площадки цена SLAP выросла на 5750%. Затем цена на актив сильно снизилась. На момент написания статьи стоимость SLAP составляет $0,001394.

И хотя стоимость мемной криптовалюты снизилась, шансы на новое ралли велики. Разработчики продолжают масштабировать проект и привлекать новых пользователей, чтобы нарастить капитализацию монеты и выйти в листинг на ведущих криптобиржах. Инвесторам стоит рассматривать SLAP в качестве перспективного токена с низкой капитализацией.

КУПИТЬ CATSLAP

Диверсификация: как купить криптовалюту с минимальными рисками?

Диверсификация криптовалютного портфеля — это важный элемент успешного инвестирования, который помогает уменьшить риски и увеличить потенциальную доходность.

Суть стратегии в том, чтобы распределить средства между различными цифровыми активами, чтобы минимизировать потери от неудачных инвестиций и сохранить общий капитал.

При формировании криптовалютного портфеля важно учитывать как наиболее распространенные токены, такие как Биткоин и Ethereum, так и новые монеты, которые могут показать значительный потенциал в плане роста. Кроме того, следует помнить о стейблкоинах, которые играют важную роль в поддержании ликвидности и стабильности в условиях высокой рыночной волатильности.

Специалисты рекомендуют распределять инвестиции на три условные части. Основная доля должна быть инвестирована в Биткоин, немного меньшую часть стоит выделить на более стабильные альткоины. Небольшую долю можно направить на приобретение новых криптовалют, в частности, токенов, находящихся на этапе пресейла.

Такой подход позволит обеспечить баланс рисков и потенциальной доходности, что особенно актуально в условиях изменчивого рынка криптовалют.

Необходимо не только диверсифицировать активы, но и периодически анализировать состав инвестиционного портфеля. Условия на рынке постоянно меняются, и некоторые криптовалюты могут утрачивать свою ценность, в то время как другие становятся всё более востребованными. Применение методов анализа и отслеживания рыночных тенденций поможет более эффективно управлять рисками.

Диверсификация представляет собой не просто одноразовое мероприятие, а непрерывный процесс, который требует постоянного внимания и взвешенных решений. Стратегия, учитывающая все эти аспекты, может способствовать достижению успеха в сфере криптовалют.

Где купить популярные криптовалюты и перспективные токены?

Итак, где же купить новые криптовалюты, которые могут принести инвесторам кратную прибыль?

Во-первых, на предварительных продажах. Как вы уже могли понять, это этап до выхода криптовалюты на широкий рынок. Разработчики привлекают средства для дальнейшего развития проекта, а инвесторы получают возможность закупиться дешевыми активами. Нередко подобные стартапы выбирают действительно уникальные концепции, полезные для пользователей, и впоследствии занимают лидирующие позиции на рынке. Весь период действия пресейла токены доступны на его официальном сайте. Пользователи проходят регистрацию, покупают необходимое количество токенов и получают их на счет криптовалютного кошелька после старта листинга.

Сейчас у пользователей появился и альтернативный вариант покупки активов на ICO — приложение Best Wallet. Это отличный способ вложиться сразу в несколько перспективных проектов и следить за своими инвестициями на одной цифровой площадке.

Во-вторых, существуют многочисленные торговые площадки, на которых продаются все виды цифровых денег, в том числе и токены, завершившие пресейлы. Криптовалютные биржи бывают децентрализованными и централизованными. Разберемся, в чем принципиальная разница.

Централизованные биржи (CEX) — это торговые площадки, которые управляются с помощью одной центральной системы. Пользователи проходят обязательную регистрацию, а биржа, используя учетную запись клиента, управляет его сделками. Централизованные сервисы исключают принцип анонимности. Инвесторы не могут напрямую контролировать свои средства. Но централизованные биржи предлагают более широкий список торгуемых активов в отличие от децентрализованных площадок. Ликвидность CEX также значительно выше.

Децентрализованные биржи (DEX) представляют собой полностью автоматизированные торговые площадки. Такие сервисы полностью управляются смарт-контрактами. Децентрализованные биржи — это системы для подбора торговых предложений. Они не требуют регистрации и предоставляют пользователю полную анонимность. Инвестору достаточно задать запрос о продаже или покупке активов, а биржа найдет все подходящие варианты сделок.

Что такое криптовалюта на пресейле: важные критерии

Токены на пресейлах — оптимальный вариант для диверсификации вложений. Стоимость входа в проект минимальна, а окупаемость первоначальных инвестиций может достигать нескольких тысяч процентов. Поэтому подобные активы пользуются особой популярностью у начинающих инвесторов. Но ряд криптостартапов может похвастаться и вниманием крупных игроков рынка.

Новые криптовалюты выходят на рынок ежедневно. Одних только мемкоинов на базе Solana в прошлом году было запущено более 2 млн. Выбрать действительно стоящие проекты не так трудно. Достаточно учесть их соответствие ряду параметров.

Вся необходимая информация для анализа проекта доступна на официальном сайте пресейла. Наличие сайта — один из первых зеленых флагов.

Следующий важный момент — токеномика проекта. Инвестору необходимо разобраться, как распределены токены, которые собирается выпустить проект, и насколько прозрачна система распределения.

Не лишним будет ознакомиться и с дорожной картой стартапа. В ней разработчики поэтапно расписывают развитие проекта. При наличии дорожной карты довольно легко сложить впечатление о дальнейшей судьбе новой криптовалюты на рынке. Чем подробнее расписан ее путь, тем больше вероятность, что токен сможет принести прибыль и достичь рыночной капитализации свыше $1 млн.

Большинство новых криптовалют уже на этапе пресейлов предлагают инвесторам использовать механизм стейкинга токенов для получения пассивного заработка. Такой подход служит для пользователей мотивацией к долгосрочным вложениям, что, в свою очередь, положительно влияет на капитализацию токенов.

Плюсом будет наличие у криптовалюты аудитов компаний SolidProof и Coinsult. Подобные проверки необходимы для выявления ошибок и неточностей в смарт-контрактах проекта.

Новые криптовалюты, которым удалось привлечь внимание китов и лидеров мнений, также заслуживают внимания частных инвесторов. Крупные игроки никогда не выбирают проекты просто так. Их интерес может говорить о высокой вероятности кратного роста.

Куда будут двигаться цены на криптовалюты: прогнозы экспертов

В конце прошлого года многие эксперты делали довольно позитивные прогнозы курса Биткоина. Так, например, Роман Некрасов, сооснователь ENCRY Foundation, высказывал мнение о том, что Биткоин ожидает высокая волатильность после инаугурации Дональда Трампа, а затем стабилизация и обновление исторических максимумов уже в первом полугодии 2025.

Судя по всему, сейчас мы наблюдаем именно этот период. Если прогнозы подтвердятся, то снижение ставки и замедление инфляции в США благотворно повлияют на рост Биткоина. А поддержка со стороны президента только усилит восходящий тренд. Еще одним драйвером роста могут стать институциональные инвесторы и приток капиталов в биткоин-ETF.

Профессиональный криптотрейдер Борис Забавников рекомендует инвесторам ждать сезон альткоинов. Эксперт считает, что высокие шансы на ралли имеет Ethereum, а проекты блокчейна Solana тоже, вероятно, могут значительно вырасти на общем подъеме рынка. Кроме того, популярными в 2025 году будут все криптопроекты на основе ИИ.

Дальнейшая ситуация на рынке будет сильно зависеть от политической и экономической ситуации в США. Инвесторам стоит следить за настроениями на рынке и новостной повесткой и в полной мере использовать не только периоды роста рынка, но и этапы вынужденной коррекции.

Заключение

Криптовалюты продолжают свое масштабирование в мировую экономику и жизнь рядовых людей. Токенами TRUMP уже можно оплатить авиабилеты и товары, выпускаемые под брендом Дональда Трампа. Индустрия ожидает, что в 2025 году больше глобальных корпораций и крупных компаний начнут использовать криптовалюты в качестве платежного средства. Цифровые активы становятся все более популярными, привлекая все больше пользователей.

Неважно, выбираете ли вы новые криптовалюты на пресейлах или популярные токены — грамотное распределение инвестиционного портфеля всегда остается залогом успеха на криптовалютном рынке.