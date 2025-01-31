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31 января 2025, 13:30 Читати українською

Лучшие криптовалютные пресейлы для инвестирования при Трампе: 4 токена с огромным потенциалом

После инаугурации президента США оптимизм на крипторынке значительно возрос, а новые криптовалюты — альткоины и мемкоины — вышли на стадию пресейла.

После инаугурации президента США оптимизм на крипторынке значительно возрос, а новые криптовалюты — альткоины и мемкоины — вышли на стадию пресейла.

Эти события открывают потенциальные возможности для инвесторов в 2025 году, виртуальная валюта, ориентированная на инновации, сочетает креативность с пользой, предлагая масштабируемые решения и существенную доходность.

Ниже представлены примеры криптовалют, в которые стоит инвестировать уже сегодня.

Wall Street Pepe ($WEPE)

Wall Street Pepe ($WEPE) сочетает интернет-культуру с передовыми торговыми инструментами, предоставляя розничным трейдерам доступ к данным о рынке в реальном времени и торговым сигналам уровня институциональных инвесторов.

Собрав более 55 миллионов долларов на пресейле, популярная криптовалюта привлекла широкое внимание за счет смешивания юмора и функциональности. Этот уникальный подход позволяет $WEPE выделяться среди мемкоинов, сочетая и развлекательную, и полезную составляющие.

Токен $WEPE создает ценность для своих держателей через стейкинг с доходностью до 24% APY, еженедельные конкурсы и возможности для взаимодействия с рынком с помощью продвинутых торговых инструментов.

Аналитики сравнивают $WEPE и популярные криптовалюты, такие как Dogecoin, подчеркивая его сильные торговые функции, которые помогают розничным трейдерам на равных конкурировать с институциональными инвесторами.

WEPE Army, преданная армия $WEPE, сыграла ключевую роль в успехе проекта. Благодаря активной и вовлеченной базе $WEPE превратился в динамичное и влиятельное движение.

С ценой на пресейле в $0,0003665 и менее чем через 26 дней оставшихся до завершения, $WEPE представляет собой привлекательную возможность для инвесторов, ищущих монету, которая объединяет мем-культуру с реальными торговыми решениями.

Купить WALL STREET PEPE

Solaxy ($SOLX)

Вдохновленный успехом Ethereum с его Layer-2 сетями, Solaxy ($SOLX) решает проблемы масштабируемости в экосистеме Solana, обрабатывая транзакции вне цепочки, при этом привязывая их обратно к основной сети. В рамках этого проекта пользователям доступен расширенный список криптовалют, что открывает новые возможности для повышения эффективности DeFi и других блокчейн-операций.

Это снижает комиссии и улучшает скорость, предлагая улучшенный опыт для DeFi. Архитектура проекта делает его важной частью дальнейшего развития Solana.

Токен $SOLX управляет сетью, покрывая транзакционные сборы и поддерживая операции смарт-контрактов. Инвесторы могут получить доходность от стейкинга до 293% APY, причем для вознаграждений выделено 25% от общего объема токенов.

Именно этот момент в сочетании с технологическими новшествами привлек внимание криптосообщества.

Стоимость криптовалюты — $0,001608, при этом $SOLX уже собрал более 13 миллионов долларов на пресейле. Аналитики считают Solaxy важным игроком в полном раскрытии потенциала Solana, используя продвинутую технологию roll-up для повышения масштабируемости и эффективности.

Для инвесторов, ищущих, на какие криптовалюты стоит обратить внимание, Solaxy является многообещающей возможностью. Это решение может быть особенно привлекательным для тех, кто ищет варианты, кроме традиционных инвестиций в биткойны, ведь проект предлагает уникальную технологию, способную значительно улучшить масштабируемость блокчейна Solana.

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Mind of Pepe ($MIND)

Mind of Pepe ($MIND) выделяется интеграцией аналитики на базе ИИ, и это помогает трейдерам лучше понимать, что такое криптовалюта и ее влияние на рынок, предоставляя полезные инсайты и минимизируя неопределенность.

Это сочетание мем-культуры и передовых аналитических решений дает $MIND уникальное преимущество.

С момента старта пресейла на прошлой неделе Mind of Pepe собрал более 3 миллионов долларов. Сколько стоит криптовалюта сейчас? Всего $0,0031635. При этом она предлагает доходность от стейкинга в 743% APY, и уже заблокировано 400 миллионов токенов.

Такие высокие доходности привлекли внимание как розничных, так и институциональных инвесторов, желающих извлечь выгоду из потенциала роста проекта. Рыночная капитализация токена также увеличивается, что дает ему шанс занять лидирующие позиции среди новых мемных криптовалют.

Ранний анализ выделяет $MIND как инструмент на базе ИИ с потенциалом для успешного развития в следующем бычьем цикле. Способность токена сочетать развлечение и реальную пользу сделала его привлекательным вариантом для инвесторов.

В процессе пресейла Mind of Pepe демонстрирует, как технологии и культура могут пересекаться, создавая ценность.

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Best Wallet ($BEST)

Best Wallet (BEST) стремится упростить криптотрейдинг, поддерживая более 60 блокчейнов и интегрируя функциональность децентрализованной биржи (DEX) в одном приложении. Такой подход открывает новые возможности для пользователей, ведь в мире криптовалют существуют разные виды цифровых денег, и важно выбирать подходящие для своих нужд.

Такое решение привлекло более 7 миллионов долларов на пресейле, что подчеркивает его привлекательность как для обычных трейдеров, так и для институциональных инвесторов, которые активно используют криптовалютные биржи для торговли.

Токен $BEST предлагает несколько преимуществ, включая ранний доступ к пресейл-опциям и сниженные комиссии за транзакции. Эти функции, в сочетании с доходностью от стейкинга в 235% APY, уже привели к блокировке 113 миллионов токенов.

Простой в использовании интерфейс и широкая функциональность делают это приложение отличным выбором для эффективного управления криптовалютами.

С ценой $0,0236, Best Wallet представляет собой доступное решение для трейдеров, стремящихся упростить свою криптовалютную деятельность. Аналитики рассматривают его как сильного конкурента на растущем рынке неконтролируемых кошельков, подчеркивая его потенциал для долгосрочного роста в Web3.

Куаить токен BEST WALLET

Заключение

Рынок криптовалют продолжает стремительно развиваться, и пресейлы новых токенов становятся все более привлекательными для инвесторов. Такие проекты, как Wall Street Pepe, Solaxy, Mind of Pepe и Best Wallet, демонстрируют, что инновационные решения и грамотный маркетинг могут предложить серьезные перспективы.

Выбор правильного актива на стадии пресейла может принести значительную прибыль, особенно если проект предлагает реальную ценность и технологические новшества. Однако инвесторам важно тщательно анализировать рынок, учитывать риски и делать осознанные инвестиционные решения. 2025 год обещает стать знаковым для криптоиндустрии, и появление новых перспективных токенов только подтверждает этот тренд.

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