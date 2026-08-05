Когда первый шаг в традиционные финансы происходит на блокчейне: что показывают ранние данные

Исторически путь на традиционные финансовые рынки выглядел одинаково для большинства пользователей в мире. Чтобы получить экспозицию к американским акциям, нужно было открыть брокерский счёт, пройти отдельную верификацию личности, осуществить валютный перевод в долларах , освоить отдельный интерфейс, а иногда дополнительно пройти налоговое собеседование в чужой юрисдикции. Это была одна парадигма входа — и она работала уже несколько десятилетий.

Колонка Кирилла Хомякова, регионального руководителя Binance по Центральной Азии, Украине и Африке

Последние данные нашей платформы показывают, что эта парадигма перестаёт быть единственной. Мы видим структурное изменение в том, как пользователи приходят на рынок традиционных активов. Причём впервые не через дополнительный инструмент, а именно как через основную точку входа.

Что именно показывают данные

Среди пользователей, торговавших bStocks — токенизированными ценными бумагами, обеспеченными 1:1 акциями американских компаний, — 41,5% начали свой путь в сегменте традиционных финансов на Binance именно с bStocks. Не через прямые акции, не через бессрочные фьючерсы на TradFi-активы. Сразу через ончейн-формат.

Ещё 58,5% пользователей bStocks параллельно взаимодействовали с другими TradFi-продуктами — комбинировали фьючерсы, прямые акции и токенизированные ценные бумаги в одном портфеле.

Наглядно масштаб этого изменения виден на примере SPCX — токенизации акций SpaceX. Среди примерно 245 000 пользователей, торговавших бессрочными фьючерсами SPCXUSDT, к токенизированному формату bStocks перешли 8,6%, а к прямой торговле акцией — лишь 0,6%. То есть переход в ончейн-формат оказался почти в 14 раз популярнее, чем переход в классический.

Цифра 41,5% — это не про вывод нового «модного» инструмента рядом с классическим. Это про то, что для значительной части аудитории ончейн-нативный формат перестаёт быть дополнительным слоем и становится первой точкой входа в мир финансовых рынков в целом.

Почему вход через блокчейн выглядит иначе

Объяснение техническое, но важное. Пользователь, который финансово вырос на криптовалютах, привык к единому аккаунту, единому балансу, единому кошельку и единому интерфейсу. Ему не нужно изучать параллельную инфраструктуру: отдельную брокерскую систему, отдельного кастодиана, отдельную логику расчётов. Стейблкоин, в котором происходит расчёт, он уже держит. Кошелёк, в котором лежит bStock, — тот же, что и для криптоактивов.

Для такого пользователя bStock не воспринимается как «шаг в чужую систему». Он воспринимается как естественное продолжение привычного опыта. Поэтому 41,5% — это не аномалия, а логическое следствие того, как изменилась финансовая грамотность нового поколения.

Что это означает для архитектуры доступа к рынкам

Традиционная модель доступа к рынкам опиралась на одну базовую идею: чтобы торговать активом, нужно пройти через финансового посредника — брокера, банк, кастодиана. Эта модель эффективно работала многие десятилетия, но требовала от пользователя времени, документов, географической привязки и средств на преодоление регуляторных порогов. Для миллиардов людей в мире, особенно в развивающихся странах, это создавало реальные барьеры.

Токенизация базовых активов позволяет реорганизовать эту архитектуру. Расчёт происходит в стейблкоинах, доступ к инструменту — круглосуточный, а требования к входу снижаются за счёт дробного участия: медианный размер сделки с токенизированными акциями составляет примерно US$18,81. Это не замена брокерской инфраструктуры. Это параллельная архитектура доступа — с иной логикой расчётов, иным порогом входа, иным темпом рынка.

В подтверждение — распределение активности. Примерно 80% объёма торгов токенизированными акциями приходится на развивающиеся рынки — именно там, где традиционная брокерская инфраструктура создаёт наибольшие пороги входа. 93% сделок являются дробными, то есть пользователи получают экспозицию без необходимости покупать целую акцию. За первый месяц с момента запуска количество доступных bStocks выросло с 5 до 36, а совокупная рыночная капитализация сегмента вышла примерно на US$300 млн. Это темпы, которые сложно списать на разовый интерес.

Регуляторная и юрисдикционная рамка

Здесь важно чётко проговорить структуру продукта, потому что она принципиальна. bStocks по юридическому статусу не являются акциями или долями в публичной компании. Это сертификаты, представляющие определённые финансовые инструменты (по классификации ADGM FSMR, параграф 92, Приложение 1). Держатель bStock не получает прав акционера компании, чьи акции лежат в обеспечении.

Продукт выпускается через утверждённый проспект в Abu Dhabi Global Market (ADGM) и регулируется Управлением регулирования финансовых услуг (FSRA). Это первые токенизированные ценные бумаги, включённые в официальный список FSRA (Official List), — то есть продукт прошёл именно то регуляторное признание, которое обычно применяется к классическим листинговым инструментам. Публичного предложения bStocks за пределами ADGM не осуществляется. Продукт доступен только соответствующим пользователям в разрешённых юрисдикциях исключительно на вторичном рынке, и каждый пользователь самостоятельно несёт ответственность за проверку того, является ли доступ к токенизированным ценным бумагам в его стране законным. bStocks не предлагаются, не продаются и не распространяются среди граждан США.

Такой подход мы выбрали сознательно. Токенизированные ценные бумаги — новый класс активов для глобальной финансовой системы. Он требует чёткой юрисдикционной рамки, понятного регуляторного статуса и прозрачных механизмов защиты пользователя. Именно поэтому каждый bStock на 1:1 обеспечен реальной акцией, которая хранится у регулируемого кастодиана, а подтверждение обеспечения публично верифицируется через отдельную страницу Proof of Collateral.

Украинский контекст: вопросы, которые ещё предстоит сформулировать

В Украине законодательное поле вокруг виртуальных активов сейчас формируется, а требования к финансовой отчётности постепенно адаптируются к новым цифровым инструментам. Но токенизированные ценные бумаги — это принципиально иной класс активов, чем криптовалюты, и украинская нормативная база сегодня не имеет для них отдельной правовой рамки.

Это не критика — это констатация ситуации, с которой сталкивается большинство юрисдикций мира. Рынок токенизированных активов формируется быстрее, чем успевает реагировать регулятор. Вопросы, на которые нужно будет ответить на национальном уровне: как украинское законодательство будет квалифицировать эту категорию инструментов для целей инвестиционного статуса пользователя, налогообложения, отчётности, защиты инвесторов. Это — предмет для отдельного диалога между участниками рынка и регулятором.

Что из этого следует

Мы находимся на ранней стадии структурного сдвига. Цифра 41,5% — это сигнал, а не вывод. Но направление понятно: для поколения, которое росло с криптовалютами, ончейн-формат стал не альтернативой традиционным финансам, а способом в них войти.

Это изменение происходит не потому, что кто-то «продаёт» новый модный продукт. Оно происходит потому, что изменилась финансовая грамотность целого поколения пользователей, и финансовая инфраструктура начинает адаптироваться к этой реальности.

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Binance в этом процессе выполняет роль инфраструктурного оператора, который стремится дать пользователям доступ в регуляторно чётких рамках. Конечное решение о доступе к конкретному продукту — это всегда решение пользователя, принятое с учётом его юрисдикции, персональных обстоятельств и понимания рисков. Стоимость инвестиций может как расти, так и падать. Информация в этой колонке носит информационный характер и не является инвестиционным советом.