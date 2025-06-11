Какую криптовалюту купить инвестору в 2025: проекты, стратегии, способы

Какую криптовалюту купить в 2025 году, чтобы получить прибыль в ближайшее время? Биткоин, пробивший $110 000, стал недосягаемым, а выбор среди множества других монет заставляет задуматься.

Рынок DeFi, увеличившись на 45% по TVL в 2023 году (CoinGecko), продолжает демонстрировать планомерный рост. В этом секторе также немало проектов для пассивного дохода, что привлекает внимание как новичков, так и опытных инвесторов.

Цифровые монеты помогают защитить сбережения, а также упрощают денежные переводы за границу, обходя банковские барьеры. Даниил Гетманцев, глава налогового комитета Рады, отметил, что вскоре криптовалюты могут легализовать, упрощая их использование для людей и бизнеса.

В этой статье — подборка проектов, за которыми стоит следить в 2025 году, а также советы, как безопасно купить криптовалюту в Украине.

Какую криптовалюту купить: ТОП-5 идей для инвестиций в 2025

Эти проекты выделяются своими технологическими идеями и высоким потенциалом роста в 2025 году.

Solaxy — улучшение Solana для быстрых и дешевых DeFi-транзакций

Solaxy ($SOLX) — сеть второго уровня для Solana, устраняющая перегрузки и сбои, характерные для основной сети. Проект делает блокчейн не только быстрее, но и дешевле. Платформа поддерживает создание DeFi-приложений, что привлекает разработчиков.

Токен $SOLX — мультичейн-актив, который смог заинтересовать как трейдеров, так и Web3 разработчиков. Он также привлекает инвесторов низкой стоимостью и стейкингом. Так ранние инвесторы могут блокировать токены и получать первый пассивный доход до листинга.

Предпродажа токена $SOLX ($0,00175 за монету) уже привлекла $45,8 млн от инвесторов по всему миру. Приобрести актив можно с помощью банковской карты или за криптовалюту — на официальном сайте проекта или через криптокошелек Best Wallet в разделе «Предстоящие токены». Надежность проекта подтверждена аудитом от Coinsult. Время пресейла ограничено — осталось всего несколько дней, чтобы купить криптовалюту по минимальной стоимости.

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Bitcoin Bull — токен с аирдропами за рост Биткоина

Bitcoin Bull ($BTCBULL) — хорошая доступная альтернатива для тех, кто ориентируется на рост BTC. Держатели $BTCBULL могут получать Биткоин бесплатно. Достаточно хранить токены в кошельке и принимать BTC через аирдропы (бесплатные раздачи токенов), когда главная криптовалюта рынка достигает новых ценовых отметок.

Сейчас проходит предварительная продажа, и $BTCBULL стоит всего $0,002555, а общее количество привлеченных средств составляет $6,9 млн. Купить монету можно на сайте или через Best Wallet. Надежность проекта подтверждается аудитами Coinsult и SolidProof.

Механизм сжигания — изъятие части $BTCBULL при росте Биткоина на $50 000 — делает токен дефляционным, что может повысить его стоимость. Первый аирдроп состоится после преодоления отметки в $150 000 для Биткоина, что вполне возможно случится уже в этом месяце.

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Snorter — бот, который помогает торговать криптовалютой

Snorter ($SNORT) — DeFi-платформа на Solana, упрощающая yield farming (размещение криптоактивов в долг) и криптотрейдинг. Telegram-бот сочетает юмор мем-коинов с мощными функциями, помогая находить перспективные токены до их взлета, анализируя рынок в реальном времени. Snorter Bot пока работает только на Solana, но после полного запуска планируется расширение до мультичейн-решения.

Бот предлагает: быстрые свопы с защитой от MEV-атак, автоторговлю с учетом комиссий, лимитные ордера, защиту от фальшивых токенов и rug pull (до 85% эффективности), а также копи-трейдинг, повторяющий сделки топ-трейдеров. При этом комиссия составляет всего 0,85%.

$SNORT — мультичейн-токен в сетях Solana и Ethereum, переводимый через Portal Bridge, что обеспечивает гибкость и рост. Команда взаимодействует с сообществом, внедряя идеи, а аудит SolidProof гарантирует прозрачность.

В рамках пресейла на текущем этапе токен стоит $0,0947, собрано $628 тыс. Купить $SNORT можно за SOL, ETH, USDT, USDC или гривны с помощью карты на сайте проекта. Ранние инвесторы получат бета-доступ к боту, запуск которого намечен на Q3 2025.

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SUBBD — Web3-платформа для заработка на контенте

SUBBD ($SUBBD) — проект, сближающий создателей контента и фанатов. Токен $SUBBD помогает авторам зарабатывать напрямую, а подписчикам — получать эксклюзивный контент и AI-функции. Смарт-контракты обеспечивают прозрачные выплаты, позиционируя SUBBD как лидера креативной индустрии ($85 млрд).

Авторы монетизируют свой труд через подписки, платные чаты и премиум-контент, а фанаты наслаждаются доступом к топ-1% создателей, закулисью и специальным событиям. Платформа объединяет 250+ млн подписчиков, усиливая вовлеченность геймификацией. AI-инструменты позволяют создавать инфлюенсеров, генерировать фото, видео, голосовые заметки и стримы, упрощая творчество и персонализируя опыт. AI-модерация гарантирует безопасность, а низкие комиссии повышают доходы.

Токен $SUBBD — ключ к экосистеме, дающий доступ к премиум-контенту, 20% годовых за стейкинг монет, скидки, бонусы и право голосовать за развитие платформы.

В рамках пресейла стоимость токенов составляет $0,055625, собрано $631 тыс. Купить $SUBBD можно как с помощью криптовалюты, так и за фиатные деньги с помощью банковской карты. Ранние инвесторы получают бета-доступ и VIP-бонусы (стримы, BTS-контент).

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Bitcoin Hyper — быстрые и дешевые платежи на блокчейне Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) — проект, ускоряющий транзакции и снижающий комиссии в сети Bitcoin, что делает его удобным для повседневных операций. Это первая сеть второго уровня (Layer 2) на Bitcoin, построенная на Solana Virtual Machine (SVM), решающая проблемы медленных транзакций и высоких комиссий. $HYPER интегрируется с кошельками и биржами, поддерживая платежи, мемкоины и dApps, сохраняя надежность Bitcoin.

Пользователи отправляют BTC на Layer 2 (блокчейн второго уровня) через смарт-контракт, получая эквивалент для мгновенных транзакций с минимальными издержками. Мультичейн-совместимость (Bitcoin, Ethereum, Solana) связывает экосистемы. Токен $HYPER используется для транзакций, стейкинга с доходностью до 912% годовых и управления проектом.

Преимущества: моментальные транзакции, почти нулевые комиссии, доступ к DeFi-инструментам, аудиты SolidProof и Coinsult, гарантирующие безопасность.

Сейчас токен стоит $0,011825, собрано $822 тыс. Купить $HYPER можно за криптовалюту или используя банковскую карту на официальном сайте проекта. Условия скоро изменятся: ранние инвесторы получают приоритет в стейкинге, токенсейлах и аирдропах.

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Как купить криптовалюту в Украине

Новичкам важно понять, где купить криптовалюту в Украине. Рассмотрим несколько способов, актуальных в этом году в нашей стране.

Биржи

Купить криптовалюту на Binance можно за гривны через карты или переводы. После регистрации и верификации (KYC) выберите нужный актив.

P2P-платформы

На Binance P2P или аналогичных сервисах можно купить криптовалюту p2p, то есть напрямую у других пользователей, оплачивая через украинские банки. Это удобно для тех, кто избегает сложных процедур.

Криптокошельки

Многие криптокошельки-приложения позволяют покупать токены прямо в интерфейсе, включая проекты на предварительной продаже. Это безопасно и просто.

Анонимные сервисы

Если важна приватность, используйте специальные платформы для покупки без регистрации. Гривны можно перевести на биржу или P2P-площадку. После покупки переведите активы в проверенный кошелек, такой как Best Wallet, либо в холодный кошелек для долгого хранения и защиты.

Какую криптовалюту купить в 2025: выбор стратегии

В 2025 году вложения в криптовалюту открывают много возможностей, но и риски по-прежнему велики. Все зависит от ваших целей и суммы, которую вы готовы инвестировать. Что выбрать — проверенную временем цифровую валюту или новый проект, который только готовится выйти на рынок?

Большие монеты

Что это: устоявшиеся криптовалюты, такие как Биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), с большой капитализацией и широким признанием. Они меньше подвержены резким обвалам, однако их стоимость уже высока, что делает их менее доступными для новичков. Биткоин перевалил за $110 тыс., Эфириум тоже стремительно растет.

Совет: если бюджет ограничен, покупайте доли монет (например, 0,01 BTC) на платформах вроде Binance или украинской WhiteBIT, где можно приобрести криптовалюту за гривны. Это минимизирует риск, но дает доступ к крупным активам.

Почему важно: надежность проверена временем, но для ощутимой прибыли нужны большие вложения или долгосрочное удержание.

Начинающие проекты

Что это: новые токены, такие как Solaxy ($SOLX), BTC Bull или мем-коины вроде $SNORT, предлагают высокий потенциал роста. Например, $SOLX, как первый Layer-2 для Solana, привлек уже $45,8 млн на пресейле по $0,00175, обещая рост до $0,031 к концу 2025 года (3100% прибыли для ранних инвесторов).

Совет: участвуйте в пресейлах, но вкладывайте только ту сумму, которую готовы потерять. Используйте Best Wallet или официальный сайт проекта, где можно купить монеты за гривны через карту. Проверяйте аудит и изучайте whitepaper. Смотрите подборки новых проверенных токенов на специальных ресурсах или в разделе «Предстоящие токены» в Best Wallet.

Почему важно: это современные проекты, активно внедряющие инновации, но с низким порогом входа. Такие проекты, как $SOLX, решают реальные проблемы (перегрузку Solana), что повышает их шансы на успех.

Биткоин давно стал символом надежности, хотя требует крупных вложений. Ранние инвесторы в Биткоин стали миллионерами, поэтому и стоит проявить внимание к новым монетам, вроде BTC Bull или Snorter. На стадии пресейла они стоят недорого и могут принести высокую прибыль. Успех возможен, если проект выполняет обещания и предлагает реальные инновации.

Практические лайфхаки для входа на рынок криптовалют

Для новичков важно не только понимать риски, но и использовать инструменты и стратегии, которые помогут начать с минимальными потерями. Ниже несколько советов, актуальных для 2025 года.

Начните с малого

Вложите небольшую сумму в проверенные проекты, чтобы изучить рынок без значительных рисков. Например, начните с покупки Биткоина или Эфириума на платформах вроде Binance, где можно использовать гривны. Небольшую часть можно вложить в проекты на предпродаже — вход там маленький, так что рисков потерять суммы меньше.

Используйте торговых ботов и аналитику

Для активной торговли подойдут боты, такие как Snorter, который помогает искать токены на Solana. Также используйте аналитические платформы, такие как CoinGecko, для отслеживания трендов и оценки проектов.

Диверсифицируйте портфель

Не вкладывайте все средства в один проект. Разделите инвестиции между устоявшимися монетами и новыми проектами, такими как BTC Bull, чтобы снизить риски.

Постоянно обучайтесь

Рынок быстро меняется, поэтому читайте новости, следите за трендами и изучайте новые технологии, такие как DeFi или Layer 2-решения. Онлайн-курсы и ресурсы, такие как статьи на CoinMarketCap, помогут вам оставаться в курсе.

Присоединяйтесь к сообществам

В Украине есть локальные криптовалютные сообщества, где инвесторы делятся опытом. Участвуйте в онлайн-группах или встречах, чтобы учиться у других и получать актуальную информацию.

Правила безопасной покупки криптовалют

Вход в мир криптовалют требует осторожности. Чтобы защитить свои средства, следуйте этим правилам:

Изучите проект. Ознакомьтесь с whitepaper — документом с целями и технологиями. Если данных о команде нет, это тревожный сигнал.

Проверяйте аудиты. Надежные проекты проходят проверку у компаний вроде Coinsult или SolidProof, подтверждающих безопасность смарт-контрактов.

Выбирайте проверенные платформы. К примеру, купить криптовалюту на Binance будет безопаснее, поскольку на подобных биржах есть защита пользователей.

Храните активы безопасно. Переводите токены в личный проверенный кошелек, например Best Wallet, чтобы контролировать свои средства. Не теряйте и никому не давайте seed-фразу и пароли. Включайте двухфакторную аутентификацию.

Остерегайтесь завышенных обещаний. Проекты, сулящие быструю прибыль, часто оказываются мошенническими.

Эти шаги помогут новичкам снизить риски и сделать осознанный выбор.

Что можно купить за криптовалюту в Украине

Хотя криптовалюта в Украине официально еще не признана законным платежным средством, ее использование в реальной жизни становится все более привычным. Больше и больше сфер подстраиваются под новые форматы оплаты, и теперь расплатиться криптовалютой можно не только на бирже. Она постепенно находит свое место в обычной жизни.

Покупки в интернете

Некоторые украинские онлайн-магазины дают расплачиваться криптовалютой. Чаще всего принимают биткоин и стейблкоины вроде USDT. Такая возможность обычно появляется при заказе техники, смартфонов, софта или подписок на цифровые сервисы. Кроме того, платить криптой можно и на зарубежных платформах — через них часто покупают обучение, лицензии или игровые подписки.

Путешествия и билеты

Сайты вроде Travala, CheapAir и Destinia принимают криптовалюту за бронирование перелетов, гостиниц и туров. Бывает, что и местные турагентства идут навстречу клиенту — при желании можно договориться и о расчете в криптовалюте.

Еда и напитки

В Киеве, Львове и других крупных городах есть заведения, которые работают с криптовалютой. Иногда напрямую, иногда — через сервисы вроде Whitepay. Это могут быть кафе, бары или небольшие продуктовые магазины. Также в ходу криптокарты, с помощью которых легко расплатиться в обычной торговой точке.

Благотворительность

В последние годы криптовалюта стала важным инструментом для донатов. Многие украинские фонды и волонтерские организации принимают пожертвования в криповалюте — это удобно, быстро и не зависит от банковских ограничений.

Заключение

Вход на рынок криптовалют в 2025 году требует подготовки, но с правильными знаниями и инструментами он доступен каждому. Криптовалюты в 2025 году открывают возможности для тех, кто готов действовать, особенно в Украине, где легализация и экономические трудности делают их важным инструментом.

Проекты вроде Solaxy, Snorter, Bitcoin Bull, Bitcoin Hyper и SUBBD показывают, как технологии меняют правила. Однако риски остаются: волатильность, мошенничество и изменения в законах. Проверяйте проекты, используйте надежные платформы и оценивайте каждый шаг. Криптовалюты — это вызов и шанс для тех, кто смотрит вперед.

FAQ

Что такое Web3 и как оно связано с проектами вроде SUBBD?

Web3 — интернет будущего. Здесь вы, а не сторонние компании, владеете своими данными благодаря блокчейну. SUBBD использует Web3, чтобы авторы зарабатывали на контенте напрямую, без платформ-посредников, а фанаты получали уникальные цифровые активы, вроде эксклюзивных видео. Это как YouTube, но с вашим полным контролем.

Как экологические тренды влияют на выбор криптовалют в 2025 году?

Инвесторы все чаще выбирают энергоэффективные блокчейны, такие как Solana или Ethereum (после перехода на Proof-of-Stake). Проекты вроде Solaxy, использующие Layer-2, снижают углеродный след. В 2025 году токены с «зеленой» репутацией могут расти быстрее, так как ESG-фонды включают их в портфели.

Как легализация криптовалюты может изменить экономику Украины?

После легализации в 2025 году Украина может привлечь больше инвестиций в блокчейн-сферу, особенно с учетом сильного IT-сектора. Это создаст рабочие места и поможет удержать специалистов. Криптовалюта упростит международные переводы, что важно для фрилансеров и экспортеров. При прозрачных правилах это способно увеличить ВВП на 1−2% за пять лет.

Можно ли использовать криптовалюту для инвестиций в стартапы в Украине?

Да, платформы вроде Seedify позволяют инвестировать в блокчейн-стартапы, используя токены. В Украине после легализации могут появиться местные аналоги, где USDT или BTC станут инструментом для краудфандинга.