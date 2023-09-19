Как выбрать криптообменник. 7 советов для начинающих

Криптообменники — самый простой и надежный способ покупки криптовалюты. Они не хранят крипту своих клиентов, а лишь переводят ее на указанные кошельки. В то же время, и здесь всегда есть риски попасть на ненадежную компанию и получить головную боль вместо активов. Как этого избежать и подобрать надежный криптообменник, разбирался «Минфин».

Зачем нужна криптовалюта

Украинцы уверенно занимают первые места по проценту владельцев криптовалюты. По оценкам исследовательской компании Tripple A, около 16% наших соотечественников (т.е. почти каждый шестой) владеют криптовалютой.

Долгое время основной причиной этой тенденции было то, что у украинцев был ограниченный выбор инструментов для инвестиций: гривна ненадежная, валютные депозиты почти не приносят доходов, а квартира мало кому доступна. Криптовалюты с момента своего возникновения демонстрировали стремительный рост, а порог входа в эти инвестиции низкий — долю биткоина можно купить даже за несколько десятков долларов.

После полномасштабного вторжения более актуальными стали и другие возможности криптовалюты: надежность хранения, ведь блокчейн фактически невозможно сломать, легкость переводов, в том числе и за границу, и скорость транзакций.

Где покупать криптовалюту

Для того, чтобы выбрать надежный и удобный криптообменник, который удовлетворит ваши потребности, стоит обратить внимание на 7 факторов. Рассмотрим их более подробно.

Репутация

Прежде всего, следует обезопасить себя от мошенников, а потому не стоит покупать криптовалюту в первом же обменнике, который вы нашли в поисковике или рекламном объявлении.

Для начала достаточно просто проверить отзывы об этом обменнике от других клиентов. «В наш век цифровых технологий вы не всегда будете оставлять положительный отзыв, если все пройдет хорошо. А вот если что-то пойдет не так — обязательно захотите предупредить других и рассказать свою историю на профильных ресурсах», — рассказали «Минфину» в криптообменнике Cashout.

Также стоит проверить, какой опыт работы у криптообменника, чтобы не попасть на компанию «однодневку». К примеру, Cashout был создан еще в 2017 году — то есть сервис работает уже на протяжении 6 лет.

Стоимость криптовалюты и комиссии

У криптообменников есть два источника доходов — комиссии за сделки и цена, по которой они покупают или продают криптовалюты.

Комиссии — это фактически плата за услугу. Как правило, она составляет определенный процент от операций. Например, комиссия составляет 1% в том случае, когда вы покупаете биткоин на $1 тыс., — по факту, вы получите его на $990, а еще $10 заберет себе сервис за услуги.

Также обменник может зарабатывать на разнице между ценой покупки и продажи криптовалюты. Здесь принцип тот же, как и у привычных валютных обменников, — покупка доллара дешевле, продажа — дороже.

Некоторые обменники заявляют, что вообще не взимают комиссии, но это не всегда хорошая новость для клиентов, просто они могут устанавливать большую разницу между покупкой и продажей.

Также не стоит забывать, что существует и плата за сам блокчейн криптовалюты. На нее обменник повлиять не может и она будет взыскана в любом случае.

Прежде чем воспользоваться криптообменником, следует сравнить его комиссии и цену нужного токена с конкурентами. Если эту информацию сложно найти на сайте, это может означать, что сервис пытается скрыть плату за услуги, и они, вероятно, выше рыночных.

Оптимально, если на сайте обменника есть калькулятор, где клиент может указать актив, который продает и покупает, и сразу увидеть, сколько получает. Например, вот так выглядит калькулятор Cashout:

В этом случае обменник указывает, сколько клиент получит криптовалюты, уже с учетом всех комиссий. Курс же крипты Cashout определяет не самостоятельно, а использует тот, который на момент операции установлен на крупнейшей криптобирже мира Binance.

Ассортимент криптовалют

Самой большой популярностью среди криптовалют в Украине пользуются биткоин, эфириум и токенизированный доллар USDT. Их можно купить практически в любом криптообменнике.

Такой выбор может устраивать не всех покупателей, и некоторые ищут обменники с более широким перечнем токенов, у которых может быть больший потенциал роста, ведь они основаны на инновационных проектах. В частности, в Cashout можно купить все токены, представленные на криптобирже Binance, а это почти 400 разнообразных монет.

Удобство использования

Чем сложнее сервис, чем больше функций на обменнике — тем легче клиенту запутаться в его работе и совершить ошибку. Большинству же клиентов нужен простой функционал, который позволит узнать цену покупки или продажи актива и провести операцию.

Иногда же обменники и криптобиржи намеренно усложняют работу, чтобы навязать дополнительные сервисы или скрыть цену сделки. Поэтому важно, чтобы функционал на площадке был интуитивно понятным. Это делает обслуживание прозрачным и стабильным.

Варианты покупки

Здесь нужно учитывать, как именно вы хотите рассчитываться за криптовалюту: онлайн или наличными. При этом НБУ установил ограничения на покупку криптовалюты с банковских карт, поэтому такие услуги еще предоставляют одиночные обменники, у которых есть альтернативные шлюзы, но никто не может спрогнозировать, как долго это продлится, и не возникнут ли трудности во время проведения очередной транзакции.

Поэтому большинство клиентов сейчас покупают криптовалюту за наличные деньги в офисах обменников, которые сосредоточились на таком формате работы.

Например, офис Cashout расположен в центре Киева, недалеко от метро Контрактовая площадь. Также, как вариант, можно вообще никуда не ехать, а попросить приехать курьера этого сервиса. В этом случае принцип расчета тот же, что и в офисе, — курьер получает средства и после этого происходит перевод криптовалюты. Вся операция занимает считанные минуты.

Наличие службы поддержки

Подбирая криптообменник, следует обращать внимание на то, доступны ли его контакты, если нет, или по ним невозможно связаться, — это тревожный колокольчик. Дело не только в том, что за сервисом могут стоять мошенники, у вас могут возникнуть технические проблемы или вопросы, а при отсутствии службы поддержки их никто не поможет решить. По этой же причине более удобные отечественные, а не зарубежные сервисы, работники которых не понимают украинского языка.

Cashout, к примеру, на главной странице сайта указывает не только адрес офиса, но и номер телефона и страницу в телеграмм, поэтому клиент может выбрать удобный вариант общения.

Внимательность и осторожность

Выше мы говорили о требованиях к надежному криптообменнику, но некоторые требования должен предъявлять к себе и клиент, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Прежде всего, следует быть внимательным, проводя криптовалютные платежи. Дело в том, что в номере криптовалютного кошелька легко ошибиться или при копировании не выделить первые или последние цифры. В таком случае средства будут перечислены на другой или вообще несуществующий кошелек. Отменить же операцию в блокчейне в принципе невозможно.

«Перед пересылкой средств следует обязательно проверить с менеджером номер кошелька, первые и последние 8 символов, или весь адрес», — отмечают в Cashout. Кроме этого, специалисты обменника всегда советуют делать маленький тестовый перевод — чтобы убедиться, что операция проходит без проблем, и таким образом исключить человеческий фактор.

В целом, покупка криптовалюты — достаточно простая и быстрая процедура, а соблюдение ключевых правил сделает ее более безопасной и еще более комфортной.