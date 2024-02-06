Как работает обмен криптовалют и что о нем нужно знать

Украина ежегодно попадает в ТОП мировых рейтингов популярности криптовалют. В докладе Global Crypto Adoption Index от криптоаналитической компании Chainalysis, в 2023-м году она замыкает пятерку государств по уровню их восприятия. Украинцы в крипту инвестируют, торгуют ею, рассчитываются, что сейчас особенно актуально, учитывая легкость международных переводов, которую она предоставляет. Активное использование криптовалют неизбежно связано с их обменом: как между собой, так и на фиатные деньги. Вместе с сервисом PocketBank мы расскажем об особенностях этого процесса и дадим несколько советов по его безопасности.

Криптообменники или биржи: что лучше?

Есть два способа обмена криптовалют: биржи и криптообменники.

На биржах проходят торги между пользователями, когда один продает валюту, другой ее покупает, а платформа обеспечивает возможность такого соглашения по цене, которая устроит обе стороны. Биржи созданы, в первую очередь, для активных трейдеров и предоставляют им соответствующий сопутствующий функционал: возможность маржинальной торговли, покупка фьючерсов, пулы для майнинга и многое другое.

Обменники работают иначе: они устанавливают цены на активы и проводят операции, действуя, как обычные обменные пункты валют. Как правило, их функционал ограничен только операцией обмена, которая реализована максимально просто и удобно. Впрочем, это именно то, что нужно подавляющему большинству рядовых пользователей криптовалютами: возможность быстро, без лишних движений, купить монеты, продать их или обменять на другие. По большей части, эта опция сразу предлагается пользователю на главной странице сайта. К примеру, вот так выглядит главная страница обменника PocketBank:

Как видим, клиенту сразу предлагается удобный калькулятор, где указав направление обмена и введя суммы, можно сразу увидеть всю арифметику операции, и удобно обменять криптовалюту на грн или другие фиатные валюты.

Есть и другие отличия между криптобиржами и обменниками. Следующее состоит в том, что первые проводят полную верификацию клиента, требуя паспортные данные и адрес регистрации. Криптообменники в этом не нуждаются, хотя в некоторых случаях может быть применена упрощенная процедура верификации личности (KYC) для предотвращения неправомерному использованию сервиса. Обменники, в отличие от бирж, также поддерживают обмен наличными.

Стоит отметить, что модель работы криптобиржи предполагает хранение средств ее клиентов. Здесь можно привести аналогию с банками, которые хранят средства многих людей, предоставляя им при этом возможность ими распоряжаться. Однако, в отличие от банков, безопасность средств которых гарантирует государство, безопасность активов клиентов на криптобиржах не гарантирует никто. Это означает, что в случае банкротства биржи есть риск потерять все средства, как это, например, произошло с одной из крупнейших криптобирж в мире — FTX.

В свою очередь, криптообменники сразу переводят крипту на те счета, которые указывает клиент. Ответственность за надежность криптовалютного кошелька лежит исключительно на клиенте. Это повышает безопасность сделок, конечно, если он ответственно подойдет к выбору как кошелька, так и обменника.

Как выбрать криптокошелек

Криптокошельки бывают горячими и холодными. У обоих свои плюсы и минусы, и предназначены они для разных целей.

Горячие — это приложения для компьютера или смартфона, такие как MetaMask, Coinbase Wallet, Trust Wallet. Они обеспечивают удобный доступ к балансу и операциям, но у них более низкий уровень безопасности, поскольку ключ доступа к деньгам хранится на устройстве.

Холодные кошельки, такие как Ledger, Trezor, Coldcard, являются более надежной альтернативой. Внешне они похожи на обычную флешку. Ключ доступа расположен на устройстве без подключения к интернету, что обеспечивает более высокий уровень безопасности. Их недостаток в том, что они могут быть менее удобны в использовании, их можно потерять или, например, их могут украсть.

Эксперты рекомендуют использовать оба типа кошельков: горячие — для небольших сумм, и холодные — для больших сбережений.

Важно! Для доступа как к горячим, так и холодным кошелькам пользователь получает сид-фразу, состоящую из 12 слов. Это чисто конфиденциальная информация, которой нельзя делиться с третьими лицами и за сохранность которой отвечает сам пользователь.

Как выбрать криптообменник

Выбирая обменник, нужно учитывать несколько факторов.

Безопасность. Это первое, о чем следует позаботиться при покупке криптовалюты. Здесь важно не попасть на мошенников. Чтобы этого не произошло, не выбирайте первый обменник в интернете. Всегда проверяйте рейтинг платформы с помощью специализированных сервисов мониторинга, таких как obmify.com и bestchange.com. Если обменник на них присутствует и у него хороший рейтинговый балл — это хороший признак. Вот, например, как отображается информация на этих ресурсах о сервисе PocketBank:

Также до использования сервиса будет полезно просматривать отзывы о нем на таких сайтах, как trustpilot.com, mywot.com, bits.media, и консультироваться с другими пользователями обменников на специализированных форумах.

Помогают подтвердить активность и надежность обменника также проверка его социальных сетей и обращение в службу поддержки.

Выбор валют. Самые популярные криптовалюты, которые покупают украинцы, — Bitcoin и Ethereum. Стабильным спросом также пользуется стейблкоин USDT. Купить их можно в большинстве обменников. Однако, желательно, чтобы сервис поддерживал более широкий перечень активов. Ведь у ряда криптовалют гораздо лучший потенциал роста, чем у уже привычных монет (хотя и риски с ними тоже выше).

Например, на PocketBank можно обменять большинство популярных валют, таких как UAH, EUR, BTC, USDT TRC20, ETH, USDT ERC20 и другие:

Резерв валют. Подобно тому, как валютные обменники держат определенное количество наличных денег в резерве, так и у криптовалютных сервисов есть монеты в запасе для проведения операции. Если клиент планирует приобрести Bitcoin на несколько сотен долларов, то вероятность, что достаточного количества крипты на сервисе не окажется, крайне мала. Однако, когда речь идет о значительных суммах — такая ситуация реальная. Поэтому следует учитывать и этот фактор, а выбранный обменник должен наглядно показывать резервы по валютам:

Комиссии. Как и традиционные обменники, криптообменники зарабатывают на разнице курсов валюты: покупают дешевле, продают подороже. Кроме того, может быть дополнительная комиссия за проведение операции. Прежде чем провести операцию, клиенту следует проверить, сколько он получит нужной криптовалюты. Кроме того, чтобы не переплачивать, стоит проверить курсы на других обменниках, а также на сервисах, которые отслеживают стоимость крипты, хотя сами ею не торгуют, вроде Coinmarketcap или Investing.

Например: на PocketBank комиссию всегда можно проверить на странице заказа перед его подтверждением.

Но даже если вы ответственно подошли к выбору обменника и полагаете, что учли все важные факторы, лучше начинать сотрудничество с ним небольших сумм. Это позволит протестировать сервис и убеждение, что финансы поступают должным образом.