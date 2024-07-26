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26 июля 2024, 9:39 Читати українською

Как покупать криптовалюту

Российско-украинская война существенно повлияла на восприятие криптовалюты. В России многие люди начали использовать Bitcoin и другие цифровые активы для обхода санкций и экономических ограничений. В то же время, в Украине криптовалюта служила для решения совершенно других задач, включая поддержку волонтерских инициатив и оказание гуманитарной помощи.

В последние годы криптовалюты стали неотъемлемой частью финансового мира, а банкоматы Bitcoin набирают популярность. Эти устройства, похожие на традиционные банкоматы, облегчают обмен криптовалют. Одной из их главных особенностей является простота использования и независимость от государственных органов и банков. Со временем криптовалюты появились не только на онлайн-рынках, но и на наших улицах в виде банкоматов, где мы можем покупать и продавать их за наличные.

Банкоматы для криптовалют становятся все более популярными по всему миру. Они предоставляют пользователям удобный способ покупать и продавать криптовалюты за наличные. Эти устройства установлены в крупных городах и других густонаселенных районах, позволяя людям легко получать доступ к цифровым активам. Банкоматы криптовалют обеспечивают высокий уровень безопасности и простоту использования, что делает их популярным выбором как для новичков, так и для опытных пользователей.

Что такое Криптовалютная Биржа?

Криптовалютная биржа — это онлайн-платформа, которая позволяет пользователям покупать, продавать и обменивать криптовалюты. Она выступает посредником между продавцами и покупателями, обеспечивая возможность совершения сделок из любой точки мира. На криптобиржах доступны разнообразные торговые пары, начиная от основных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, до менее известных альткоинов. Криптовалютные биржи также могут предлагать дополнительные услуги, такие как маржинальная торговля, фьючерсы и другие финансовые инструменты.

Что такое централизованная биржа криптовалют?

Централизованная биржа криптовалют (CEX) — это онлайн-платформа, где пользователи могут обменивать, покупать и продавать различные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, альткоины и другие, используя традиционные фиатные валюты или другие криптовалюты. Главная особенность централизованных бирж заключается в том, что они управляются одной или несколькими организациями или компаниями, которые обеспечивают безопасность, ликвидность и удобство использования. Централизованные биржи обычно требуют от пользователей регистрации и прохождения процедуры верификации, что способствует снижению риска мошенничества и обеспечению соответствия регуляторным требованиям.

Кроме того, централизованные биржи часто предлагают расширенные функциональные возможности, такие как аналитические инструменты, мобильные приложения для торговли, поддержка нескольких языков и служба поддержки клиентов. Эти платформы также могут иметь более высокую ликвидность по сравнению с децентрализованными биржами, что обеспечивает быстрое выполнение ордеров и стабильные цены. Однако пользователи должны доверять бирже свои средства, поскольку приватные ключи от криптокошельков хранятся на платформе, что может нести определенные риски безопасности.

Что такое биткойн-банкомат?

Биткойн-банкомат — это терминал, который позволяет обменивать наличные на криптовалюту. Эстетически и функционально он очень напоминает традиционные банкоматы. Неудивительно, что их популярность постоянно растет, учитывая многочисленные преимущества, которые они предлагают инвесторам.

Глобальное распространение биткойн-банкоматов

С момента установки первого биткойн-банкомата в Ванкувере в 2013 году количество этих устройств выросло в геометрической прогрессии. Согласно данным Coin ATM Radar, в настоящее время в мире насчитывается 33 709 криптовалютных банкоматов. Соединенные Штаты лидируют с 28 643 устройствами, за ними следуют Канада, Австралия, Испания и Польша. Все больше престижных компаний, таких как Microsoft, Tesla и Amazon, принимают платежи в криптовалюте, увеличивая их популярность и использование. Второй по величине оператор битоматов в Европе и лидер в Украине — бренд Bitomat.

Почему биткойн-банкоматы важны в Украине?

Биткойн-банкоматы доступны во многих украинских городах, таких как Киев, Одесса, Днепр, Львов, Винница, Полтава и Харьков. Эти устройства, часто расположенные в доступных местах, делают криптовалюты доступными для широкой аудитории, улучшая инвестиционный рынок и восприятие криптовалют в обществе.

Они позволяют обрабатывать наличные операции, иногда имеют акции с 0% комиссией и предоставляют пользователям конфиденциальность, что особенно ценно в наше время. В условиях, когда наши данные постоянно обрабатываются, продаются и используются для маркетингового профилирования такими гигантами, как Facebook, биткойн-банкоматы обеспечивают конфиденциальность до 30 000 грн в день.

Как инвестировать в криптовалюты: образование и осведомленность

Наличие Bitcoin ATM вызывает любопытство и интерес у тех, кто не знаком с криптовалютами. Это ведет к лучшему исследованию и пониманию сектора, что делает будущих инвесторов более осведомленными и уверенными в своих финансовых решениях.

Растущее внедрение криптовалют

По мере расширения биткойн-банкоматов они не только повышают осведомленность о криптовалютах, но и влияют на количество компаний, которые принимают их в качестве способа оплаты. Помимо таких технологических гигантов, как Microsoft и PayPal, все больше онлайн и офлайн магазинов, ресторанов и салонов красоты начинают принимать платежи в криптовалюте. В таких странах, как Япония и Швейцария, криптовалюты уже рассматриваются наравне с традиционными валютами.

Как инвестировать в криптовалюты с помощью биткойн-банкомата в Украине?

  1. Покупка криптовалют
  2. Найдите ближайший банкомат на сайте оператора.
  3. Выберите «Купить» на экране банкомата.
  4. Отсканируйте свой идентификатор.
  5. Вставьте банкноты.
  6. Выберите нужную криптовалюту.
  7. Отсканируйте QR-код своего виртуального кошелька.
  8. Подтвердите транзакцию.

Продажа криптовалют

  1. Выберите доступный банкомат в вашем регионе.
  2. Отсканируйте свой идентификатор.
  3. На экране выберите «Продать».
  4. Отправьте криптовалюту на адрес кошелька оператора.
  5. Дождитесь подтверждения транзакции.
  6. Заберите наличные.

Где найти биткойн-банкоматы в Украине? Карта банкоматов Bitcoin:

  • Bitcoin ATM Днепр: Appolo Торгово-развлекательный комплекс ул. Титова, 36
  • Bitcoin ATM Харьков: ул. Академика Павлова, 44
  • Bitcoin ATM Киев: ул. Антоновича, 176; Проспект Леся Курбаса, 19А. Проверьте дополнительную информацию о покупке криптовалют в Киеве.
  • Bitcoin ATM Кривой Рог: ТРЦ Гагарин Молл, пр-т Гагарина, 54В
  • Bitcoin ATM Одесса: Греческая площадь, ¾
  • Bitcoin ATM Полтава: ул. Гоголя, 36
  • Bitcoin ATM Винница: ул. Зодчих, 2
  • Bitcoin ATM Львов: ул. Гетьмана Мазепы, 1Б; Проспект Вячеслава Черновола, 67г

Инвестиции в криптовалюты: комиссии за банкомат Bitcoin

Транзакции с криптовалютой всегда взимают комиссию. Однако биткойн-банкоматы часто предлагают более конкурентоспособные тарифы, чем биржи. В среднем глобальные комиссии Bitcoin ATM колеблются от 8% до 15%. Известный в Украине оператор Bitomat.com (ранее Shitcoins.club) регулярно снижает свои комиссии до 0% или добавляет лишь 2% по сравнению с традиционными обменными курсами.

Узнайте, где купить криптовалюту в Одессе.

Безопасность и подтверждение личности

Для обеспечения безопасности транзакций и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма все транзакции, осуществленные через банкомат Bitcoin, требуют подтверждения личности. Эти правила улучшают безопасность для всех пользователей.

Новый способ инвестировать в криптовалюты

Биткойн-банкоматы представляют собой заметную инновацию в криптовалютной индустрии, устраняя необходимость использования онлайн-обменных платформ. Эти передовые устройства открывают двери к финансовой независимости и новым инвестиционным возможностям. Благодаря их растущему распространению в Италии вход в мир криптовалют никогда не был таким простым и безопасным.

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