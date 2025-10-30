Multi от Минфин
українська
Вход

українська

30 октября 2025, 12:30 Читати українською

Как алгоритмическая торговля помогает зарабатывать на крипте без стресса

Крипторынок работает круглосуточно — без выходных и пауз. Для трейдера это означает постоянный мониторинг графиков, нервное напряжение и риск принимать решения под влиянием эмоций. Поэтому все больше инвесторов обращают внимание на алгоритмическую торговлю — способ, который позволяет автоматизировать процесс и снять с человека часть рутинной работы трейдера.

Крипторынок работает круглосуточно — без выходных и пауз.

Пока одни пользователи пытаются самостоятельно отслеживать тренды, другие настраивают торговых ботов, которые выполняют все операции по заданным правилам. Это упрощает вход на рынок и делает его доступным даже для новичков.

Что такое алгоритмическая торговля и как она работает

Алгоритмическая торговля — это автоматическое выполнение сделок на рынке по определённому сценарию. Трейдер задает параметры — цену покупки, объём, уровень прибыли или убытка, после чего бот самостоятельно выполняет операции. В результате отпадает необходимость постоянно сидеть перед монитором.

«Это автоматическая торговля по заданным настройкам. Мы можем подстраиваться под движение цены каждого актива и настраивать алгоритм максимально эффективно. Ручная торговля требует много времени и знаний, а алгоритмическая — лишь одноразовой настройки и правильного работающего алгоритма, дальше система всё сделает сама. Остаётся только наблюдать», — объясняет главный эксперт и преподаватель по алгоритмической торговле Никита Великанов.

Такие алгоритмы работают по тем же правилам, что и человек, но без усталости или эмоций. Самая распространённая стратегия, по словам эксперта, — LONG-модель, которая позволяет получать прибыль даже тогда, когда рынок движется, казалось бы, в невыгодном направлении.

Почему алгоритмическая торговля — это не просто «боты, которые торгуют сами»

Несмотря на автоматизацию, человеческий фактор остаётся ключевым. Алгоритм нужно не только включить, но и правильно настроить, понимая логику его работы. Без этого легко допустить ошибки — например, выбрать неудачную монету или завысить риски.

«Без понимания рынка ты движешься словно с закрытыми глазами и просто надеешься, что всё будет хорошо, — говорит Великанов. — Первые ошибки новичков — это взять какие-то настройки неизвестно где, не понимая, что ты вообще делаешь. Алгоритм может работать автономно, но погружение в то, как он функционирует, даёт гораздо больше уверенности и безопасности».

Опытные трейдеры часто комбинируют алгоритмические решения с собственными наблюдениями за рынком — например, применяют хеджирование или корректируют настройки под изменение тренда. Это позволяет не только снижать риски, но и повышать доходность.

Преимущества алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговля привлекает прежде всего возможностью получать пассивный доход без ежедневного стресса и круглосуточного мониторинга графиков. Она избавляет трейдера от рутины — открывать и закрывать сделки, анализировать десятки показателей — и позволяет сосредоточиться на стратегии и контроле результата.

По словам Никиты Великанова, это инструмент, который способен изменить подход к финансам даже у людей, далёких от трейдинга.
«Нужны три составляющих — время, алгоритм и деньги. И всё это начнёт приумножаться каждый день, без постоянного внимания к инструменту», — отмечает эксперт.

Кроме очевидного удобства, главное преимущество алгоритмов — дисциплина и стабильность.

В отличие от человека, бот не поддается эмоциям и не принимает импульсивных решений, когда рынок стремительно меняется. Это особенно важно в криптовалюте, где новости, твиты или паника способны за считанные минуты обрушить цену актива на десятки процентов.

«Алгоритм не устает, не сомневается и не паникует. Он просто выполняет поставленную задачу — даже тогда, когда трейдер уже нажал бы „продать“ от страха», — отмечает Великанов.

Гибкость и эффективность

Еще одно сильное качество алгоритмического трейдинга — гибкость. Такие системы можно адаптировать под любой рынок: как бычий, так и медвежий. Алгоритм подстраивается под динамику актива, анализирует десятки технических сигналов и реагирует мгновенно, когда появляется выгодная точка входа. Это позволяет трейдеру оставаться в рынке даже тогда, когда он отдыхает или занят другими делами.

В итоге алгоритмическая торговля объединяет технологичность, рациональность и эффективность — то, чего часто не хватает человеку, торгующему вручную. Это не просто «бот, который зарабатывает», а инструмент, который помогает мыслить системно и управлять финансами как бизнесом.

Как научиться алгоритмической торговле

Освоить алгоритмическую торговлю можно на онлайн-курсах или в сообществах практиков, где обучают созданию торговых ботов, тестированию стратегий и управлению рисками. Например, курс, который ведет Никита Великанов, предназначен для тех, кто хочет не просто пользоваться готовыми ботами, а понимать, как работает сам алгоритм и как он реагирует на рыночные колебания.

По словам Никиты Великанова, главное — не просто использовать готовые решения, а понимать, как именно функционирует алгоритм и как он адаптируется к изменениям рынка.
«После обучения люди могут самостоятельно запускать ботов, торговать, применять собственные стратегии и избегать типичных ошибок новичков. Главное отличие — в практичности. Теория без действий не дает результата, а только реальный опыт работы с рынком формирует уверенность», — объясняет эксперт.

Он добавляет, что сообщество единомышленников помогает быстрее развиваться — трейдеры обсуждают стратегии, проверяют гипотезы, делятся кейсами и остаются в контакте с профессионалами. Это дает не только знания, но и среду, в которой можно расти и приумножать капитал.

Вывод

Алгоритмическая торговля — это не «волшебная кнопка», а современный технологичный инструмент для тех, кто стремится к стабильному и осознанному заработку. Она позволяет работать с рынком системно, без эмоций и суеты — но только тогда, когда пользователь понимает, как она устроена.
«Главное — это дисциплина и стратегия. Алгоритмическая торговля позволяет работать спокойно, без стресса, но лишь в том случае, если ты сам понимаешь логику процесса», — подытоживает эксперт и преподаватель алгоритмической торговли Никита Великанов.

Комментарии - 1

maestro5
maestro5
30 октября 2025, 13:27
Є боти які не потрібно налаштовувати. Розуміння роботи бота обов"язково тут повністю згоден, але дійсно прибуткові боти не будуть повністю розкривати свій алгоритм (інтелектуальна власність, як не як). Розробити бота самотужки — це роки досліджень, проб і помилок.
