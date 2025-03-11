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11 марта 2025, 13:30 Читати українською

Инвесторы Solana и Pi Network обратили внимание на XYZVerse, после разочарований

После неудач с Solana и Pi Network инвесторы переключают свое внимание на XYZVerse. Потенциал пятикратной прибыли привлекает интерес тех, кто ищет лучшие возможности. XYZVerse становится перспективным вариантом для получения больших доходов. Что делает эту новую платформу такой привлекательной и может ли она принести прибыль, на которую рассчитывают инвесторы?

Після невдач з Solana і Pi Network інвестори переключили свою увагу на XYZVerse.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который вы не можете пропустить!

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск на спортивную революцию, вызванную мемами. Считайте, что это MVP экосистемы XYZVerse, где криптоэнтузиасты могут сорвать большой куш на растущем спросе на мемы-монеты.

Изображение выглядит как мультфильм, Человеческое лицо, одежда, снимок экранаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Но каждой революции нужен герой — тот, кто готов бороться с трудностями и продвигать токен $XYZ на вершину.

Таким героем стал XYZepe, боец в маске, истинный верующий, неутомимый держатель $XYZ, чья миссия — вывести XYZVerse на первое место на CoinMarketCap. Его цель — доказать, что аутсайдеры могут достичь величия.

С миллионами спортивных фанатов, готовых выйти на поле, экосистема XYZVerse будет продолжать расширяться, а ваши вознаграждения будут стремительно расти!

А вот и самый яркий момент: XYZVerse был официально признан лучшим новым проектом в области мемов — это звание подчеркивает его взрывной потенциал на арене мемов.

Предпродажа XYZ — это ваш первый шанс попасть в игру до начала умопомрачительного взрыва!

Мемные монеты — бесспорные чемпионы в мире криптовалют, и XYZ намерен сокрушить конкурентов. В настоящее время цена $0,0025, $XYZ остается недооцененной криптовалютой, способной вырасти до $0,1 на финальной стадии предпродажи.

Но победа не приходит в одночасье — она требует самоотверженности, стратегии и бойца, готового пройти дистанцию. XYZepe знает, что ему предстоит битва, но благодаря сообществу, которое стоит за ним, он возводит $XYZ в ранг легенды.

Благодаря предстоящему листингу на основных платформах CEX и DEX, надежной защите в виде проверенных смарт-контрактов и полностью проверенной команде, XYZ уже опережает всех. Преимущество первого участника — ключевой момент здесь: входите в игру до того, как толпа начнет штурмовать поле, и вы получите гораздо большую прибыль!

XYZepe борется за славу — будете ли вы с ним?

Pi Network (PI)

В последнее время цены на акции Pi Network (PI) значительно снизились. За последнюю неделю цена снизилась на 26,55 %. За последний месяц она упала на 96,81%, а за шесть месяцев — на 95,76%. В настоящее время PI торгуется в диапазоне от $1,10 до $1,87.

Исходя из этих тенденций, прогноз выглядит медвежьим. Последовательное снижение предполагает продолжение понижательного давления. Индекс относительной силы находится на уровне 42,40, ниже нейтрального уровня 50, что указывает на потенциал дальнейшего снижения. MACD имеет отрицательное значение -0,0357, что указывает на медвежий импульс. Однако стохастический осциллятор находится на уровне 55,68, немного выше средней точки, что может говорить о возможном развороте или консолидации.

Важно учитывать ключевые ценовые уровни. Ближайший уровень поддержки находится на отметке $0,78, примерно на 29 % ниже текущей цены. Если цена пробьет этот уровень, то следующая поддержка будет находиться гораздо ниже — на уровне $0,009100. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на уровне $2,32, примерно на 70% выше текущего уровня. Если цена поднимется выше этой отметки, она может нацелиться на второе сопротивление на уровне $3,09, что означает потенциальную прибыль более 150 %. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся на уровнях $1,43 и $1,70 соответственно. Поскольку текущая цена находится ниже этих средних, в ближайшей перспективе они могут выступать в качестве уровней сопротивления.

Solana (SOL)

В последнее время цены на акции Solana (SOL) заметно снизились. За последнюю неделю цена упала почти на 29 %, а за последний месяц — примерно на 34 %. За шесть месяцев снижение составило около 6%. В настоящее время Solana торгуется между $108 и $162, что свидетельствует о недавней волатильности рынка.

Технические индикаторы проливают свет на тренд Solana. 10-дневная простая скользящая средняя составляет $127, ниже 100-дневной средней $139, что указывает на краткосрочную медвежью тенденцию. Индекс относительной силы находится на уровне 35,28, приближаясь к уровню перепроданности. MACD имеет отрицательное значение -2,349, сигнализируя о сохранении нисходящего импульса.

Будущее движение цены может зависеть от ключевых уровней поддержки и сопротивления. Ближайший уровень поддержки находится на отметке $89,78, примерно на 17% ниже текущего минимума. С другой стороны, впереди находится сопротивление на уровне $197,90, что требует роста цены на 83 % от текущего диапазона. Пробитие этого сопротивления может стать сигналом к бычьему развороту. Трейдеры следят за этими уровнями в поисках признаков изменения рыночной тенденции.

Вывод

Хотя PI и SOL обладают большим потенциалом, инвесторы тяготеют к XYZVerse за ее уникальную экосистему спортивных мемкоинов и амбициозную цель роста на бычьем рынке в 2025 году.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

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