Какая криптовалюта будет расти в ближайшее время — вопрос, который в 2025 году задают себе и новички, и люди с многолетним опытом на крипторынке. Формально выбор огромный. По разным оценкам, существует от 17 тыс. активно торгуемых криптовалют до десятков миллионов выпущенных токенов, из которых большинство давно никому не интересно. На практике же львиная доля денег по-прежнему крутится в нескольких десятках активов.

В ноябре 2025 года весь рынок криптовалют оценивается примерно в $3,5 — 3,6 трлн. При этом больше половины капитализации по-прежнему держит биткоин, а еще около 12% — Ethereum. Сам биткоин торгуется в районе $100 — $106 тыс., перетекая то выше, то ниже этого коридора.

Картина усложняется тем, что крупные держатели монет фиксируют прибыль. А часть аналитиков пишет осторожные прогнозы по дальнейшему росту биткоина. Это подтверждают исследования CryptoQuant: долгосрочные инвесторы продают активы волнами, но при этом общий объем вложений в BTC продолжает расти. Одни видят в этом угрозу обвала, другие — здоровую перезагрузку рынка перед новым этапом развития.

В связи с этим вопрос уже не в том, какая монета покажет рост, а в том, какие проекты действительно являются основой для развития. Инвесторы больше обращают внимание не на «одноразовые всплески», а на проекты, которые имеют потенциал для развития инфраструктуры.

Например, сети, которые поддерживают децентрализованные финансовые приложения, смарт-контракты, кошельки и сервисы, такие как Best Wallet — некастодиальный криптокошелек, где пользователь полностью контролирует свои активы.

В следующих разделах разберем, какие криптовалюты и инфраструктурные проекты в 2025 году выглядят перспективнее остальных и почему на них стоит обратить внимание, если вы думаете об инвестициях до конца года.

Топ-10 криптовалют с инфраструктурным потенциалом в декабре 2025

Когда рынок находится в состоянии неопределенности, новости сменяют друг друга с высокой скоростью. Инфраструктура — это единственное, что остается незыблемым.

Под инфраструктурой мы подразумеваем не хайп и не мемы, а настоящие проекты, на которых строятся DeFi-приложения, смарт-контракты и кошельки.

Ниже десять криптовалют, за которыми сейчас наблюдают аналитики и инвесторы.

1. Bitcoin (BTC)

В нашем списке это, скорее, «позиция номер ноль». Неоспоримый лидер и основа всего рынка. По версии Coindcx это первый выбор среди крупных криптовалют по капитализации. Он продолжает служить «цифровым золотом» с устоявшейся инфраструктурой, вокруг которой происходят инвестиции и к которой приковано внимание институциональных инвесторов. Покупая биткоин, вы покупаете крипторынок вместе со всей его «начинкой».

2. Ethereum (ETH)

Основная площадка для смарт-контрактов и DeFi-приложений. Без нее крипторынок был бы значительно беднее. Учитывая подготовку к выходу ethereum 2.0, рост потенциала остается значительным.

3. Solana (SOL)

Сеть с высокой пропускной способностью, привлекательная для приложений и сервисов с плотным пользовательским трафиком. В списках «лучших криптовалют» на 2025 год она фигурирует стабильно.

4.Binance Coin (BNB)

Токен крупнейшей биржи в мире. На нем держатся тысячи приложений и сервисов, от торговых площадок до собственных блокчейнов BNB Smart Chain. Любое движение экосистемы Binance напрямую влияет на курс монеты и на рынок в целом.

Проект, за которым стоит академический подход Чарльза Хоскинсона — одного из сооснователей Ethereum. Команда делает ставку на устойчивость и формальную проверку кода. Это не самая быстрая криптовалюта, зато одна из самых продуманных с точки зрения архитектуры.

6. Avalanche (AVAX)

Платформа, которая позволяет запускать собственные блокчейны под конкретные задачи — от DeFi-приложений до корпоративных решений. В 2025 году интерес к AVAX вырос благодаря низким комиссиям и высокой скорости сети.

7. Bitcoin Hyper (HYPER)

Новый взгляд на масштабирование биткоина. Проект объединяет стабильность BTC с производительностью сетей уровня Ethereum 2.0 или Solana. В основе — интеграция Solana Virtual Machine, которая позволяет запускать смарт контракты прямо в экосистеме биткоина.

8. Ripple (XRP)

Несмотря на судебные споры, Ripple остается одним из ключевых игроков в сфере международных платежей. Крупные банки по-прежнему тестируют его решения для трансграничных переводов. Это значит, что потенциал роста сохраняется.

9. Best Wallet

Следующий этап в развитии пользовательской инфраструктуры. Best Wallet — это экосистема для управления активами, где под одной оболочкой собраны кошелек, аналитика и инструменты инвестирования. Можно хранить токены, отслеживать рост портфеля и подключаться к DeFi-приложениям. Простота интерфейса делает его удобным даже для тех, кто только осваивает криптовалюту.

10. Near Protocol (NEAR)

Проект, сделанный для всех, а не для инженеров. Near упрощает работу со смарт-контрактами, снижает порог входа для разработчиков и пользователей. Благодаря этому вокруг него растет экосистема приложений и сервисов, ориентированных на массовый рынок.

Почему внимание инвесторов сместилось к инфраструктуре

Если присмотреться к топу выше, становится ясно: почти все проекты из списка связаны с инфраструктурой. Одни строят сети для смарт-контрактов, другие создают площадки для DeFi-приложений. А третьи — вообще кошельки, которые делают вход в крипту проще. В 2025 году именно эта часть рынка стала двигателем роста.

Пару лет назад было иначе. В топах были мемкоины и шумные токены. Их покупали ради хайпа, на котором можно было заработать в моменте. В 2025 году все изменилось. После серии падений рынок стал взрослее.

Если раньше цель была «поймать рост монеты на 200% за неделю», то теперь вопрос звучит иначе — «что останется через год?». Инвесторы чаще вкладываются в экосистемы, а не в отдельные токены. В фокусе — скорость сети, комиссии, масштабируемость, а также собственная инфраструктура проекта.

Инфраструктурные криптовалюты — это то, на чем сейчас держится весь крипторынок. Без них не будет ни DeFi-приложений, ни смарт контрактов, ни кошельков, через которые пользователи взаимодействуют с сетью. Поэтому внимание инвесторов и переключилось на активы, которые создают базу для всего остального: Ethereum, Solana, Near, Bitcoin Hyper. Как это работает, рассказываем дальше.

Какая криптовалюта будет расти на плечах биткоина

В топе инфраструктурных монет у нас не случайно появился Bitcoin Hyper. Это Layer-2-проект для биткоина, который пытается решить сразу три старые проблемы сети. Скорость, комиссии и отсутствие смарт контрактов. По сути, команда предлагает превратить биткоин из «просто хранилища стоимости» в базу для DeFi-приложений и других сервисов.

Как это работает. Bitcoin Hyper — отдельная сеть поверх биткоина. Транзакции и смарт контракты выполняются во второй сети, а итоговое состояние периодически закрепляют в биткоин-блокчейне. За скорость отвечает Solana Virtual Machine: та же логика, что у Solana, только привязана к биткоину.

Это дает высокую пропускную способность, низкие комиссии и поддержку сложных смарт контрактов — того, чего самому биткоину не хватает.

Цифры на ноябрь 2025 года выглядят так. По данным пресейл-площадок, проект уже собрал около 26,9 млн долларов при цене $HYPER около $0,013255 за токен. При этом команда продвигает стейкинг-программу с доходностью порядка 43% годовых для ранних участников.

Для многих инвесторов это выглядит как ставка на инфраструктурный актив с повышенным риском и высоким потенциалом. Рост здесь зависит не только от цен на биткоин, но и от того, насколько активно разработчики будут пользоваться сетью и запускать проекты.

Другими словами, это проект, который работает за счет самой популярной монеты в мире на данный момент. А это значит, что проект стабилен и имеет будущее.

Как инвесторы работают с инфраструктурой

Когда появляются новые Layer 2-сети вроде Bitcoin Hyper, пользователям нужен инструмент, который позволяет быстро покупать токены, подключаться к DeFi-приложениям и следить за доходностью. Здесь может помочь мультикошелек, например Best Wallet, который уже стал одним из заметных инфраструктурных решений 2025 года.

Крупные кошельки вроде MetaMask, биржевые приложения и железки вроде Ledger закрывают базовые задачи хранения и перевода монет. Но почти не помогают с инвестициями в пресейлы и DeFi-приложения. Плюс часть решений жестко завязана на централизованные компании. Best Wallet делает ставку на мобильный формат, мультичейн и работу с пресейлами прямо в приложении.

Токен $BEST — центр этой истории. Им оплачивают комиссии в экосистеме. Через него открывают доступ к повышенным процентам за стейкинг. На ноябрь 2025 года пресейл уже привлек около $17,7 млн, а цена на стадии предпродажи держится в районе $0,026005 за токен. Для ранних держателей включили агрессивную программу стейкинга: партнерские пулы дают доходность до 78%, что и привлекает охотников за ростом капитала в ближайшее время.

С точки зрения пользователя, Best Wallet работает как «главный экран» по криптовалюте. В одном приложении лежат активы на разных сетях, доступны кроссчейн-свопы, подключение к DeFi-приложениям и мониторинг портфеля.

При этом токен $BEST сам по себе остается отдельным активом с собственными перспективами роста к 2025 году. Спрос на кошельки и сервисы хранения растет вместе с крипторынком, а вместе с этим растет интерес инвесторов к инфраструктурным монетам такого типа.





Дальше осталось собрать картину целиком: какие криптовалюты из нашего топа реально могут показать рост до конца года и как смотреть на прогнозы, если хочется сохранить голову холодной.

Важно! Пресейл токена $BEST заканчивается уже 28 ноября. У инвесторов остаются буквально часы, чтобы успеть купить его по ценам пресейла. Далее токен может улететь в космос: планируется его листинг сразу на двух крупных биржах, MEXC и KuCoin. Спрос может оказаться ажиотажным, да и команда кошелька, вероятно, выложила на стол не все сюрпризы для инвесторов.

Какая криптовалюта будет расти до конца 2025 года

Мы уже разобрали топ инфраструктурных монет и два конкретных проекта — Bitcoin Hyper и Best Wallet. Теперь логичный вопрос: какая криптовалюта будет расти до конца года и как на это смотрят эксперты.

По биткоину картина такая. Осенью BTC держится в районе $100 — $110 тыс., ходит в широком коридоре после локального пика выше $120 тыс. Эксперты «РБК-Крипто» допускают рост курса до $160 тыс. при благоприятной ситуации на рынке. Эфир — до $6,5 тыс. в 2025 году. Другие аналитики называют диапазон $105 — $120 тыс. к концу 2025 года с шансом увидеть и более высокий уровень при сильном спросе со стороны фондов.

Grayscale в обзорах по секторам отмечает рост капитализации крипторынка и внимание институциональных инвесторов к BTC и Ethereum как к базовым активам.

Если собрать эти точки зрения, итог выходит такой:

в первую очередь эксперты смотрят на BTC — базовый актив, от которого отталкиваются все остальные монеты;

среди альткинов чаще всего называют Ethereum, который после перехода на «proof of stake» и обновлений в духе Ethereum 2.0 остается центром для смарт контрактов и DeFi-приложений;

в топе прогнозов по росту до 2025 года регулярно мелькают Solana (SOL), Ripple (XRP), иногда Binance Coin (BNB). А также инфраструктурные токены кошельков и Layer-2-проектов. Сюда как раз попадают $HYPER и $BEST.

Но любые прогнозы по криптовалюте — это в первую очередь сценарии. Поэтому инвестору важнее понять, какие криптовалюты он считает сильными по фундаменталу.

Как выбирать криптовалюту с потенциалом в 2025 году

Чтобы не бегать за каждой новой монетой, проще держать в голове простую рамку. Она помогает оценить и классические активы вроде BTC или Ethereum, и более свежие проекты уровня Bitcoin Hyper, Solana или Best Wallet.

1. Роль в инфраструктуре

Монета стоит внимания, если вокруг нее растут сети и приложения. Ethereum и Solana дают площадку для смарт контрактов и DeFi-приложений, а Layer-2-решения типа Bitcoin Hyper или Arbitrum разгружают базовый слой и снижают комиссии. Чем больше проектов в экосистеме, тем выше шанс устойчивого роста.

2. Пользователи и комиссии

Смотрим на количество пользователей, активность кошельков, уровень комиссий в сети и удобство для приложений. Там, где комиссии падают, а приложений и токенов становится больше, рынок обычно видит потенциал к росту, а не случайный всплеск.

3. Команда, дорожная карта и риски

Cardano с Чарльзом Хоскинсоном, проекты, за которыми стоят крупные компании или фонды вроде Grayscale, вызывают больше доверия, чем анонимные мем-токены. Но даже сильный проект не дает гарантий дохода — крипторынок остается волатильным.

4. Место в портфеле

Даже самые перспективные криптовалюты лучше рассматривать как часть набора активов. Часть портфеля можно держать в биткоине и эфире, часть — в инфраструктурных монетах и токенах с понятными перспективами развития в 2025 году. А небольшую долю отвести под рискованные истории вроде Doge или других мем-монет.

Резюме

В 2025 году выбирать криптовалюту — это не просто гнаться за быстрой выгодой. Нужно искать надёжные проекты. Рынок становится более зрелым, и люди, которые раньше покупали токены просто потому, что слышали о них, теперь смотрят глубже.

Инвесторы изучают суть проекта, стабильность экосистемы и честность команды. В этом смысл инвестиций в крипту — вкладывать деньги не в обещания, а в то, что поможет развитию рынка в будущем.

FAQ

Какая крипта может взлететь в 2026?

Если смотреть на тренды к этому времени лидерами по росту могут стать проекты, которые развивают инфраструктуру. Layer-2-сети, мультичейновые кошельки и DeFi-платформы. Среди них Bitcoin Hyper, Ethereum и Solana, которые к 2026 году должны завершить крупные обновления и расширение экосистем.

Какая крипта может взлететь в 2025?

Аналитики чаще всего называют биткоин, Ethereum, Solana и новые инфраструктурные токены вроде $HYPERи $BEST. Все они объединены одной чертой — за ними стоит не только хайп, но и настоящие технологии, и растущее количество пользователей.

Какая мем-монета «взорвется» в 2025 году?

Прогнозировать поведение мем-монет почти невозможно: все решает сообщество и вирусность. Среди кандидатов на рост называют Shiba Inu и Dogecoin — старые игроки, которые уже получили обновления экосистем и продолжают жить не только за счет мемов, но и за счет приложений.

Какая крипта взлетит до 2030 года?

В долгосрочной перспективе ставку делают на фундаментальные проекты: Bitcoin, Ethereum, Solana, а также экосистемы, где развивается децентрализация и низкие комиссии. Вероятно, к этому времени именно инфраструктурные активы зададут новый стандарт рынка.

Какая крипта может стать «новым Ethereum»?

Пока ближе всех к этому статусу Solana и решения второго уровня вроде Bitcoin Hyper. Они уже предлагают производительность и масштабируемость, с которыми Ethereum когда-то начинал свой путь. Если им удастся удержать рост и сообщество, рынок получит несколько центров силы вместо одного.