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20 июня 2025, 10:19 Читати українською

FIFA переходит в Web3: собственный блокчейн, NFT и мобильная игра FIFA Rivals

В июне 2025 года Международная федерация футбола завершила миграцию своей NFT-платформы FIFA Collect из блокчейна Algorand на Avalanche. Это не просто техническое обновление, а стратегический переход в собственную Web3-экосистему. Что это значит для футбольных болельщиков, и какие еще блокчейн-проекты готовит для них FIFA, расскажет «Минфин».

В июне 2025 года Международная федерация футбола завершила миграцию своей NFT-платформы FIFA Collect из блокчейна Algorand на Avalanche.

Новую блокчейн-систему под названием Avalanche Subnet FIFA представила в мае 2025 года. Платформа FIFA Collection позволяет пользователям покупать и торговать футбольными моментами на основе NFC. Она была запущена накануне клубного чемпионата мира по футболу 2023 года в Саудовской Аравии в Algorand. По данным платформы FIFA Collect.Info, в обращении сейчас находится около 1 217 092 NFT, принадлежащих примерно 75 283 владельцам. Суммарно по ним проведено более 2,33 млн транзакций на сумму около $22,1 млн.

Решение FIFA создать собственный блокчейн с использованием Algorand можно объяснить несколькими причинами. Главные — получение FIFA контроля над инфраструктурой, возможность блокчейна обслуживать больше пользователей и подключаться к другим системам.

Предыдущий Algorand предлагал экономически эффективные и экологически чистые операции, но был достаточно изолирован. Теперь FIFA контролирует уровень протокола, поскольку создала свой блокчейн. Это означает, что организация может решать, как создавать активы, интегрировать игры и управлять взаимодействием пользователей со своими продуктами, не полагаясь на посторонние решения.

Аналитики подчеркивают, что такой шаг является стратегическим не только для FIFA, но и для всего спортивного Web3 — он формирует новый стандарт масштабируемых цифровых решений для миллионной фан-базы.

Почему Avalanche: технические преимущества и совместимость с EVM

Хотя на Algorand FIFA успешно создавала и продавала NFT, используя стандарт ASA, инфраструктура оставалась сложной для массового пользователя. Проект не мог полноценно масштабироваться из-за слабой совместимости с внешними сервисами, отсутствия DeFi-интеграций и лимитированного пула кошельков и маркетплейсов.

Главным ограничением стало отсутствие поддержки Ethereum Virtual Machine (EVM), что делало невозможным интеграцию с популярными кошельками — MetaMask, WalletConnect и т. д. Это делало вход для массового пользователя более сложным, особенно в условиях глобальных событий с высокой нагрузкой. При этом Avalanche Subnets совместимы с EVM по умолчанию, что открывает простое и понятное взаимодействие для миллионов пользователей.

Технология Subnet позволяет FIFA создать отдельную, независимую цепь с высокой пропускной способностью (до 6 500 транзакций/сек), субсекундной финализацией, низкими комиссиями и гибкими правилами управления. Для фаната это означает, что даже во время массовых событий — финалов, трансляций или дропов — платформа не будет «ложиться», не будет тормозить и не будет нуждаться в сложной техподдержке. Транзакции проходят почти мгновенно, без зависаний и с минимальными затратами, а правила взаимодействия будут легко адаптироваться под событие.

Кроме того, в отличие от Algorand, где FIFA вынуждена была адаптироваться к общим условиям платформы, Subnet-архитектура Avalanche предоставила ей полный протокольный суверенитет. То есть теперь FIFA сама определяет правила функционирования цепи, выбирает валидаторов, настраивает смарт-контракты и обновления без зависимости от посторонних решений. Такая гибкость позволяет вводить усиленные политики безопасности, масштабироваться без потерь производительности и оперативно адаптировать инфраструктуру под глобальные события.

Эту протокольную гибкость дополняет Snowman — консенсусный механизм, исключающий возможность разветвления цепей и гарантирующий стабильную финальность даже в случае манипуляций. Это повышает безопасность и целостность цифровых активов фанатов.

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Что изменилось для фанатов: функциональные NFT и более простой доступ

На обновленной платформе FIFA Collect фанаты по-прежнему могут покупать и обменивать самые лучшие моменты турниров в виде NFT (в частности, Club World Cup и предстоящий ЧМ). Но теперь у этих цифровых объектов есть дополнительная функциональность: например, право на участие в закрытых дропах, бонусные подарки (например, футболки Adidas или продукция других партнеров), или возможность выиграть билеты на матчи.

Среди инноваций — коллекции с механикой RTB, встроенные фан-челенджи и серии карточек, которые можно обменять на реальные призы. Всё это переводит NFT из разряда сувениров в категорию активов с функциональностью и ценностью в реальном мире.

По словам представителя Modex — платформы, которая курирует FIFA Collect, акцент сделан на ценность, которую фанат может использовать, вместо простой коллекции.

Вместе с переосмыслением NFT, как функционального актива, FIFA обновила и техническую оболочку, чтобы взаимодействие стало интуитивным даже для новичка. Именно поэтому в новой версии платформы UX стал проще — пользователь подключается к кошельку за несколько секунд, а транзакции проводятся мгновенно и с минимальными комиссиями.

FIFA выходит в блокчейн-гейминг: запуск мобильной игры FIFA Rivals

Цифровая трансформация не ограничивается коллекционными активами — следующим шагом стала интеграция игровых сценариев, позволяющих фанатам взаимодействовать с футболом в новом формате. 12−13 июня состоялся глобальный запуск мобильной игры FIFA Rivals — аркадной PvP/PvE-игры с элементами коллекционирования NFT.

FIFA Rivals — это не типичный футбольный симулятор. Игра ориентирована на динамичный аркадный геймплей с фантазийными элементами. Кроме классического фан-опыта, FIFA Rivals сочетает и DeFi-механики: пользователи собирают цифровые карты игроков в виде NFT, формируют собственные команды, участвуют в матчах в реальном времени и могут торговать полученными активами. Это обеспечивает подлинное владение предметами игры, которые можно использовать за ее пределами.

И хотя игра построена на Mythos-чейне (Polkadot), блокчейн интегрирован в фоновом режиме — для пользователя он практически незаметен. То есть пользователи могут торговать предметами во внутреннем маркетплейсе и получать полноценную цифровую собственность без опыта в Web3.

Все это создает гибридный формат прибыли, где спортивные события начинают работать как экономические триггеры, подобно новостям в традиционных финансах. VentureBeat называет игру «сочетанием высокой динамики с собственностью в Web3», а обозреватели на CCN отмечают: проект избегает чрезмерного хайпа, фокусируясь на настоящем игровом опыте.

Токен FUTBOL и переход к экосистемам, управляемым фанатами

В июне FIFA также запустила платформу 0xFutbol на Avalanche, построенную вокруг фанатского токена FUTBOL.

Этот токен используется в prediction markets, квестах, вознаграждениях за участие, голосованиях — что дает фанатам реальное влияние на цифровые активности клубов и платформ.

Платформа 0xFútbol является многослойным Web3-хабом, включающим несколько продуктов: футбольный симулятор MetaSoccer, мини-игру Wonderkid для Telegram с более чем 160 тысячами пользователей, phygital-платформу Ultras в сотрудничестве с фанатскими сообществами и предстоящий сервис FútbolPM для монетизации прогнозов.

Все эти элементы объединяет токен FUTBOL, который также в этом месяце уже прошел IDO (продажа токенов на децентрализованных биржах для привлечения средств в криптовалютные проекты) и привлек $250 тыс. Токен циркулирует в экосистеме с рыночной капитализацией около $2 млн, используется во всех игровых и социальных функциях, а разработчики открыто поощряют его дальнейшую интеграцию посторонними платформами через инструмент FutbolPad.

Среди партнеров — Protocol Labs, ConsenSys Mesh, Techstars, AWS Startups и Microsoft Startups, подчеркивающий амбицию проекта охватить глобальную фан-базу футбола и превратить ее в полноценную цифровую экономику участия.

Фундамент для глобального рынка цифровых прав и цифрового участия

Постепенное развитие FIFA Blockchain демонстрирует: Web3 в спорте — не мода, а стратегическое направление с реальными механизмами действия. Шаг за шагом FIFA выстраивает инфраструктуру, расширяющую возможности взаимодействия фанатов со спортом, а также формирует новый тип рынка — рынок цифровых прав. Речь идет не только о NFT-картах, но и о доступе к билетам, мерчу, внутриигровым активам, а впоследствии — и правам на трансляции или участию в голосованиях.

Это переход от «зрителя» к «участнику с долей влияния». И это не просто концепция, а реальная модель, которая сочетает спортивные эмоции с цифровой собственностью. Фанаты получают возможность владеть частичкой событий и превращают свое взаимодействие в активное участие в формировании новой спортивной экономики.

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