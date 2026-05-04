Фейковый Маск, настоящие потери: как дипфейки меняют криптомошенничество

В марте 2026 года миллионы пользователей соцсетей купились на видео, где Илон Маск якобы «раздает» криптовалюту, и за несколько часов потеряли тысячи долларов . На самом деле это была очередная волна дипфейк-скама — мошенничества, которое с развитием ИИ стало быстрее, дешевле и гораздо убедительнее. Как работают такие схемы, почему люди на них ведутся и как защитить свои деньги? Рассказываем дальше.

Илон Маск как любимая маска криптомошенников

Фигура Илона Маска уже давно стала для криптомошенников настоящим «золотым ключиком». Благодаря его тесной связи с криптовалютами, а также репутации эпатажного визионера, злоумышленникам не приходится придумывать сложные легенды — аудитория и так привыкла ждать от него самых дерзких технологических инициатив.

Еще весной 2024 года, когда качество ИИ-видео было значительно ниже нынешнего, YouTube накрыла волна фейковых стримов, посвященных запуску SpaceX Starship. Пока настоящая ракета готовилась к старту, «цифровой Маск» в параллельных трансляциях заманивал зрителей в ловушку с удвоением криптодепозитов. И хотя подделка была заметной, магия знакомого лица и громкого инфоповода сделала свое дело: люди массово переводили средства злоумышленникам, веря в обещанное чудо.

Со временем аппетиты мошенников только выросли. Уже в июне того же года сеть всколыхнул фейковый «Tesla-стрим», где дипфейк-версия миллиардера снова обещала мгновенно удвоить любой депозит в биткоине или Ethereum. Ситуацию усложняло то, что трансляция велась через верифицированный канал с галочкой, что вводило в заблуждение даже опытных пользователей. На пике эфир собрал более 30 000 зрителей и принес мошенникам десятки тысяч долларов всего за несколько часов «работы».

Позже под видом выступлений на конференциях вроде Bitcoin 2024 или через ролики о Neuralink мошенники продолжали эксплуатировать образ «человека из будущего» для выманивания денег у жертв.

В марте 2026 года эта схема снова сработала — уже на фоне значительно более сильных ИИ-инструментов. В соцсетях распространялись фейковые посты и видео, где Маск якобы рекламировал криптоказино и обещал пользователям бонусы. Людей заводили на поддельные сайты, показывали им «выигрыш» или подарок, но для вывода средств требовали сначала внести депозит в крипте. После перевода деньги исчезали, а сайт или аккаунт переставал отвечать.

Почему мы ведемся на дипфейки?

Со стороны такие схемы кажутся довольно примитивными: знакомое лицо, обещание «золотых гор», искусственная спешка и просьба отправить крипту. Однако именно в этой простоте и скрывается главная ловушка, ведь мошенники не придумывают ничего нового, а просто используют наши древнейшие инстинкты. Мы привыкли доверять голосу и взгляду, ведь на протяжении тысячелетий это были наши главные ориентиры, чтобы отличить своего от чужака.

ИИ превратил эту эволюционную привычку в нашу главную уязвимость. Исследование Софи Найтингейл и Хани Фарида, на которое ссылался World Economic Forum, подтверждает тревожный парадокс: мы не только плохо различаем цифровые подделки, но и склонны доверять им больше, чем настоящим людям. Проблема не только в технологии, а в том, что синтетические лица часто выглядят «идеальнее» и привлекательнее реальных, а потому кажутся нам убедительнее.

Поэтому, когда с экрана к нам обращается «Маск» или CEO крупной биржи, мозг автоматически ставит галочку: «Это он, я его знаю». Критическое мышление включается с опозданием, когда человек уже успел принять импульсивное решение.

Еще один фактор успеха таких афер — промышленный масштаб. Как отмечает The Guardian, дипфейки перестали быть эксклюзивным инструментом для сложных атак. Теперь это буквально масс-маркет: мошенники покупают готовые скрипты, арендуют мощности для генерации голосов и запускают десятки кампаний одновременно. Одна и та же схема может параллельно работать на разных языках, с разными лицами и на разных платформах.

Основные дипфейк-схемы в криптомошенничестве

Сгенерированная ИИ «звезда» раздает крипту

Схема, которую так любят использовать с Маском, до сих пор остается одной из самых эффективных. Мошенники берут известного человека, привязывают его к громкому инфоповоду и запускают видео или стрим, где обещают уникальную возможность быстро заработать.

В октябре 2025 года так же использовали CEO Nvidia Дженсена Хуанга. Во время конференции GTC на YouTube появился фейковый эфир с его дипфейк-версией, которая продвигала криптоинициативу. Стрим собрал почти 100 000 зрителей и даже обогнал реальную трансляцию Nvidia, которую смотрели около 12 000 человек. Дальше все работало по готовой схеме: QR-код, обещание раздачи, перевод монет и навсегда потерянная крипта.

Фейковый знакомый в видеозвонке

Этот тип скама отчасти даже опаснее публичных стримов, потому что здесь дипфейк работает не как реклама со знаменитостью, а как подмена действительно знакомого вам человека.

Злоумышленники пишут в мессенджер от имени знакомого контакта и приглашают на «рабочую встречу», где появляется цифровой клон реального человека — например, CEO партнерского проекта. Вы уверены, что общаетесь с партнером, но за этой маской скрываются хакеры, которым вы сами же открываете доступ к своим активам.

В феврале 2026 года команда кибербезопасности Google Cloud описала такую атаку группы UNC1069 на криптосектор. Мошенники использовали дипфейки руководителей компаний, чтобы под предлогом «технических проблем» заставить жертв установить вредоносное ПО. Во время звонка злоумышленники получали полный контроль над устройством и браузерными сессиями, что позволяло им похитить все активы из криптокошельков и учетных записей.

Романтический скам с ИИ-аватаром

Этот сценарий менее технологичен, но часто бьет по жертве гораздо больнее. Все начинается не с предложений заработать, а с симпатии и внимания в приложениях для знакомств или мессенджерах. Если раньше мошенники в этой сфере всячески избегали видеозвонков, то теперь дипфейки быстро закрывают этот пробел. «Привлекательная девушка» или «успешный инвестор» могут появиться на экране на несколько минут, улыбнуться и сказать несколько фраз — и этого момента обычно достаточно, чтобы окончательно развеять сомнения жертвы.

Несмотря на простоту аферы, ее масштабы впечатляют. Так, в январе 2025 года полиция Гонконга задержала группировку из 31 человека, которая через ИИ-аватары и поддельные криптоплатформы выманила у жителей Азии почти $4,5 млн. Похожий синдикат раскрыли и осенью 2024-го — тогда через «цифровую любовь» пользователей заставляли инвестировать в фейковые токены.

Фейковые платформы с гуру-аналитиками

Самые коварные схемы — те, где дипфейк становится лишь входом в целую экосистему обмана. Здесь мошенники не просто показывают видео, а выстраивают декорации «настоящего» бизнеса: с личными кабинетами, графиками, нарисованной прибылью, Telegram-каналами, другими инвесторами и даже поддельными статьями на копиях известных медиа. Знакомое лицо в дипфейк-ролике, например известный инвестор, трейдер или аналитик, служит только первым крючком, а дальше веру в проект поддерживает имитация реальной инфраструктуры.

Такие платформы часто работают неделями, позволяя жертве почувствовать вкус «успеха» и даже вывести первую небольшую сумму. Ловушка захлопывается только тогда, когда пользователь вносит значительный депозит и пытается его забрать.

Именно по такой логике работала сеть TXEX. Это был целый «инвестиционный мир» с выдуманными гуру-аналитиками, коучами и ассистентами, которые ежедневно давали торговые сигналы и обещали огромную прибыль. Все было построено так, чтобы каждый новый элемент — от сообщения в группе до баланса в кабинете — подтверждал реальность проекта, пока человек окончательно не терял бдительность.

Как не попасть в ловушку дипфейков

Многим кажется, что на дипфейк ведутся лишь единицы. Однако статистика говорит об обратном. По данным McAfee, в 2025 году 72% американцев сталкивались с фейковой рекламой с участием знаменитостей, а каждый десятый понес из-за нее финансовые потери. И хотя в криптосфере такие манипуляции заметнее всего, поддельные образы используют повсюду — от кредитных схем до псевдоновостей.

С развитием ИИ эти подделки становятся дешевле, массовее и убедительнее, поэтому перед тем как переходить по ссылке, регистрироваться или переводить деньги, стоит проверять базовые вещи:

Оценить обещание: гарантированная прибыль, удвоение депозита, большой бонус или «раздача» от знаменитости почти всегда сигнализируют о ловушке.

гарантированная прибыль, удвоение депозита, большой бонус или «раздача» от знаменитости почти всегда сигнализируют о ловушке. Не поддаваться спешке: ограниченное время, «места заканчиваются» и призывы действовать немедленно часто нужны для того, чтобы вы не успели проверить детали.

ограниченное время, «места заканчиваются» и призывы действовать немедленно часто нужны для того, чтобы вы не успели проверить детали. Проверить первоисточник: откройте официальный сайт или верифицированный аккаунт вручную, а не через ссылку из рекламы, видео или чата.

откройте официальный сайт или верифицированный аккаунт вручную, а не через ссылку из рекламы, видео или чата. Проанализировать платформу: проверьте домен, лицензию, приложение, историю компании и независимые отзывы на крупных площадках.

проверьте домен, лицензию, приложение, историю компании и независимые отзывы на крупных площадках. Будьте осторожны с группами в мессенджерах: «аналитики», «наставники», «ассистенты» и участники, которые постоянно показывают прибыль, могут быть частью одной воронки.

«аналитики», «наставники», «ассистенты» и участники, которые постоянно показывают прибыль, могут быть частью одной воронки. Не подписывайте транзакции вслепую: подключение кошелька к неизвестному сайту или одна неосторожная подпись могут открыть мошенникам доступ к активам.

В конечном счете дипфейки делают мошенничество убедительнее, но не меняют главного правила: чем сильнее предложение давит на жадность, спешку, страх упущенной выгоды (FOMO) или доверие к известному лицу, тем внимательнее его нужно проверять.