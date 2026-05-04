Доллар стабилизировался: рынки ожидают сигналов ФРС и развития конфликта на Ближнем Востоке

Доллар стабилизировался в азиатских торгах в понедельник, в то время как азиатские валюты оставались в узком диапазоне на фоне неопределенности вокруг войны на Ближнем Востоке и траектории процентных ставок США, что держит рынки в напряжении, пишет Investing.

Низкая активность торгов

Праздничные дни в Японии и материковом Китае сохраняли общие объемы торгов приглушенными. Иена укрепилась после сообщений о государственной интервенции, которая значительно поддержала валюту на прошлой неделе.

Австралийский доллар держался вблизи четырехлетних максимумов перед широко ожидаемым повышением процентных ставок Резервным банком во вторник.

Валюты в целом показали ограниченную реакцию на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США начнут операцию по оказанию помощи судам, проходящим через Ормузский пролив, и что непрямые переговоры с Ираном продолжаются.

Позиция ФРС

Индекс доллара и фьючерсы на индекс доллара стабилизировались чуть выше 98 пунктов в понедельник.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в воскресенье, что затяжной конфликт с Ираном повышает риск роста инфляции, ограничивая способность центрального банка предоставлять четкие прогнозы.

Кашкари сказал, что не может сигнализировать о каких-либо снижениях ставок, а также поднял вопрос о возможности повышения процентных ставок из-за неопределенности вокруг войны.

Президент ФРБ Миннеаполиса был среди необычно большой группы несогласных на заседании ФРС на прошлой неделе, проголосовав против смягчающего уклона ФРС. Заседание также было воспринято как более жесткое, чем ожидали рынки.

Война с Ираном не показала признаков ослабления на этой неделе, поскольку отношения между Тегераном и Вашингтоном остаются напряженными и зашли в тупик. Опасения по поводу влияния войны на цены на нефть и инфляцию стали основной точкой поддержки для доллара.

Австралийский доллар

Австралийский доллар стабилизировался в понедельник, при этом пара AUD/USD оставалась близко к своему самому сильному уровню почти за четыре года.

Широко ожидается, что РБА повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов во вторник — это будет третье такое повышение в этом году — поскольку он работает над сдерживанием возобновления инфляции в конце 2025 года.

Ожидается, что это возобновление усугубится инфляционными шоками от войны с Ираном — сценарий, о котором центральный банк неоднократно предупреждал. Повышение во вторник также полностью отменит краткий цикл смягчения, предпринятый РБА в 2025 году.

Однако аналитики ожидают продолжительной паузы в отношении ставок после повышения во вторник, поскольку РБА теперь имеет достаточный запас прочности, чтобы подождать и понаблюдать за последствиями войны с Ираном для экономики.

Что с азиатскими валютами

Азиатские валюты в целом были в основном стабильны. Пара USD/KRW южнокорейской воны снизилась на 0,2%, в то время как пара USD/SGD сингапурского доллара упала на 0,1%.

Пара USD/INR индийской рупии была стабильна, держась чуть ниже 94 рупий и рекордных максимумов, достигнутых в апреле.

Оффшорная пара USD/CNH китайского юаня снизилась на 0,1%, в то время как пара USD/JPY японской иены показала лучший результат, упав на 0,5%.

Иена резко укрепилась на прошлой неделе после сообщений о валютной интервенции со стороны Токио, особенно после того, как USDJPY пересек внимательно отслеживаемый уровень в 160 иен.

