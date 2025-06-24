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24 июня 2025, 18:00 Читати українською

Этот новый Layer 1 называется «следующим Solana» — смотрите Kaanch

Kaanch быстро завоевывает признание как революционный блокчейн Layer 1, предлагающий высокопроизводительную альтернативу существующим сетям. В настоящее время Kaanch находится на 7-м этапе предпродажи, его цена составляет 0,64 доллара за токен, и на данный момент собрано более 2,47 миллиона долларов. Этот импульс подпитывается передовыми технологиями и ориентацией на реальные активы, что делает его привлекательным выбором для инвесторов, ищущих лучшие возможности в сфере криптовалют. Предстоящие листинги на BitMart, LBank и xT с фиксированной ценой листинга в 30 долларов усиливают растущий интерес к Kaanch.

Kaanch быстро завоевывает признание как революционный блокчейн Layer 1, предлагающий высокопроизводительную альтернативу существующим сетям.

Почему 1,4 млн TPS Kaanch превосходит Ethereum и Solana — присоединяйтесь, пока не взлетел!

Kaanch обеспечивает исключительную пропускную способность в 1,4 млн транзакций в секунду (TPS) и время финализации всего 0,8 секунды. Эта производительность превосходит многих конкурентов, включая Ethereum, благодаря мгновенному исполнению транзакций и бесперебойному выполнению смарт-контрактов. Практически нулевые комиссии за газ делают его очень экономичным для децентрализованных приложений, микротранзакций и повседневных платежей. Благодаря децентрализованной сети из 3600 узлов Kaanch гарантирует безопасные и мгновенные транзакции как для бизнеса, так и для частных лиц, позиционируя себя как лучшее решение Crypto Layer 1 по масштабируемости и скорости.

7-й этап предпродажи по цене 0,64 доллара — последний шанс купить Kaanch до того, как он достигнет 30 долларов!

Предварительная продажа Kaanch предлагает инвесторам возможность купить токены за ETH и USDT с привлекательными бонусами, такими как до 30% годовой доходности на этапе предварительной продажи. Общий объем предложения ограничен 58 миллионами токенов, а ограниченная доступность в сочетании с быстрым прогрессом проекта создают сильный эффект FOMO. Веб-сайт предварительной продажи — рекомендуемое место для инвесторов, желающих воспользоваться этой быстро меняющейся возможностью. Проверенная SpyWolf и VerifyLab, инфраструктура Kaanch гарантирует прозрачность и безопасность, укрепляя свой статус лучшего криптовалютного инвестиционного проекта в сфере Layer 1.

Токенизация реальных активов, как нигде больше — Kaanch — это будущее блокчейна!

Kaanch разработан с учетом потребностей предприятий и разработчиков и предлагает бесшовную интеграцию блокчейна для массового внедрения. Его платформа поддерживает токенизацию реальных активов, обеспечивая безопасные и мгновенные транзакции, которые отвечают требованиям бизнеса и частных лиц. Модель управления проектом, основанная на участии сообщества, включает в себя панель управления стейкингом, которая дает пользователям возможность влиять на будущее сети. Этот инклюзивный подход в сочетании с надежными техническими характеристиками подчеркивает, почему Kaanch считается следующим Solana и одним из главных претендентов на звание лучшей криптовалюты.

Ведущие аналитики говорят, что Kaanch — следующий Solana — ранние покупатели могут получить 40-кратную прибыль!

Ожидания вокруг Kaanch еще больше усиливаются благодаря его скорой листингу на крупных биржах, таких как BitMart, xT и Lbank. Ожидается, что эти листинги откроют новые каналы ликвидности и повысят доступность токенов, при этом цена листинга будет фиксирована на уровне 30 долларов. Аналитики, которые ранее предсказывали рост XRP, теперь называют Kaanch следующим Solana, проводя параллели с ранней ценой Solana, которая составляла менее 1 доллара, прежде чем она взлетела до 260 долларов. Благодаря передовым технологиям и ориентации на реальные приложения, Kaanch выделяется как лучший проект Crypto Layer 1, готовый к значительному росту.

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