Экономия на комиссиях: как платить меньше за сделки на криптобиржах

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 сентября 2025, 7:30 Читати українською

Экономия на комиссиях: как платить меньше за сделки на криптобиржах

Трейдеры часто считают только прибыль, но редко учитывают расходы по комиссии. На первый взгляд, 0,1% кажется пустяком, но даже при относительно небольшом обороте эти расходы быстро накапливаются и могут «съедать» сотни долларов в год. Для торгующих большими объемами это уже десятки тысяч, а в скальпинге даже небольшая комиссия может забирать большую часть прибыли.

Трейдеры часто считают только прибыль, но редко учитывают расходы по комиссии.

Как отмечает Викторас Карапетьянц, финансовый трейдер с более чем 20-летним опытом и автор финансового портала Traders Union, для начинающего криптотрейдера комиссии — это «тихие убийцы» прибыли. Понимание того, как их минимизировать, — первый шаг к профессиональному уровню. Поэтому в статье рассмотрим, как устроены комиссии на крупнейших биржах и какие инструменты помогают снизить расходы.

Базовые комиссии на биржах: Maker vs. Taker, и разные типы торговли

Любая биржа берет комиссию за сделку, но ее размер часто зависит от того, добавляет ли трейдер ликвидность в книгу заявок, или забирает ее. Если ордер выполняется сразу по имеющимся заявкам, трейдер становится Taker и платит более высокую комиссию. Это касается не только рыночных (market), но и лимитных (limit) ордеров, если они выставлены по совпадающей с рынком цене и срабатывают мгновенно. А при условии, что лимитный ордер попадает в книгу заявок и ожидает выполнения, трейдер выступает как Maker — в таком случае ставка в основном ниже.

«Maker — это когда ты создаешь заявку и добавляешь ее в стакан ордеров, например, лимитный ордер. Ты будто ставишь свой товар на полку в магазине: «Я готов продать/купить по такой-то цене». За это биржа благодарна, ведь ты добавляешь ликвидность. Поэтому комиссия для Maker всегда ниже, а на высоких уровнях она может быть даже отрицательной — тебе возвращают часть комиссии.

Taker — это когда ты забираешь уже готовую заявку из стакана, например, нажимаешь «купить по рынку» или ставишь лимит, который сразу совпадает с чужим ордером. То есть ты не добавляешь ликвидность, а забираешь ее. Поэтому платишь больше.

Чтобы случайно не попасть в Taker, в терминале есть функция Post Only. Если ее включить, твой ордер никогда не выполнится мгновенно — он станет в очередь и точно будет Maker", — объясняет Викторас Карапетьянц.

Самые большие комиссии трейдеры платят на спотовом рынке. В среднем ставки на ведущих биржах составляют 0,08−0,1%. Для примера: на OKX комиссия для Taker равна 0,1%, а для Maker чуть меньше — 0,08%. Binance и WEEX используют стандартные 0,1% и для Maker, и для Taker. А вот на Bybit условия зависят от региона: в ЕС и США это те же 0,1%, тогда как для Украины комиссия для Maker составляет 0,1%, а для Taker — аж 1,8%.

В деривативах базовые тарифы обычно ниже и четко зависят от роли — Maker или Taker. Например, на Binance и OKX это 0,02% и 0,05% соответственно, на WEEX — 0,02% и 0,08%, а на Bybit для украинских аккаунтов — 0,036% и 0,1%.

Но главный подводный камень появляется тогда, когда речь заходит о маржинальной торговле. По словам Карапетьянца, одна из самых распространенных ошибок новичков — недооценка реальной стоимости сделки с плечом:

«Комиссия рассчитывается не по марже, а по всей позиции. Если у тебя $1 000 и ты используешь плечо x50, то она считается с $50 000. Одна сделка может съесть 2−3% от депозита только на комиссиях. Дополнительно следует учитывать и funding rate, который взимается каждые 4−8 часов».

Как экономить: Maker-ордера и Post Only

Самый простой способ оптимизировать комиссии на ордерах — выбор биржи с прозрачными и более низкими ставками, что снижает расходы уже на старте.

Еще один действенный инструмент — лимитные ордера с опцией Post Only, которая гарантирует, что сделка останется в категории Maker. В WEEX прямо отмечают, что с этой опцией «заявка никогда не выполнится мгновенно по рынку, если могла бы пересечься с противоположной стороной книги, система ее отменит». Таким образом биржа защищает трейдера от случайного перехода в Taker даже в моменты резких движений рынка.

Дополнительно WEEX поддерживает разные режимы Time-in-Force: GTC, IOC, FOK. В этом контексте GTC (Good-Till-Canceled) позволяет удерживать заявку в книге до ее выполнения, тогда как IOC/FOK по своей природе более агрессивны и чаще выполняются как Taker.

Аналитики биржи также подчеркивают, что после срабатывания триггер-ордер может создать как рыночную, так и лимитную заявку — все зависит от настроек. Если цель трейдера в сохранении роли Maker, нужно, чтобы триггер генерировал именно лимитный ордер с Post Only.

Следует учитывать, что Post Only защищает от перехода в Taker, но в то же время часть заявок может быть отменена. В WEEX отмечают, что во время волатильности в таких случаях целесообразно использовать автоперевыставление — оно позволяет быстро повторно выставить заявку и сохранить роль Maker.

Для средних и длинных таймфреймов это удобное решение. Однако в скальпинге, где решают доли процента и скорость входа, даже автоперевыставление не спасает: такой подход часто не работает, и трейдеры реже пользуются опцией Post Only и выбирают другие способы выполнения.

Дополнительно следует контролировать леверидж и учитывать периоды начисления funding rate. На WEEX объясняют, что фандинг нужен, чтобы цена бессрочных фьючерсов (perpetual contracts) не сильно отклонялась от спотовой. Если фьючерсы торгуются дороже спота — ставка становится положительной, и лонги платят шортам, чтобы снизить перегрев вверх. Если дешевле — ставка отрицательная, и уже шорты платят лонгам, чтобы подтянуть цену вверх. По сути, это балансировочный механизм, который держит рынок фьючерсов «привязанным» к реальной цене актива.

Начисления происходят несколько раз в день (например, на WEEX — трижды: 00:00, 08:00, 16:00 UTC+8). Расчет очень простой: берется полный размер позиции и умножается на ставку фандинга, кредитное плечо здесь роли не играет. Если ставка положительная — платят те, кто в лонге, если отрицательная — те, кто в шорте. На практике это означает: если знаешь, что вскоре придется платить — можно снизить позицию или закрыть ее, а если наоборот — более выгодно подержать до начисления.

VIP-уровни: как биржи снижают комиссии для активных трейдеров

Не все трейдеры платят одинаковые комиссии. На многих биржах работает система VIP-уровней: чем больше оборот сделок за последние 30 дней, тем ниже ставка. Это простой принцип, мотивирующий торговать большими объемами и удерживать капитал на платформе.

На Binance уже при обороте от $1 млн за 30 дней и наличии более 25 BNB на счету инвестор становится участником VIP-программы. В этом случае комиссия на спотовой торговле для Maker-ордеров снижается до 0,09% (вместо стандартных 0,1%), тогда как для Taker-ордеров ставка остается 0,1%.

VIP-программа на Binance охватывает не только трейдеров с большими объемами, но и холдеров BNB, институциональных инвесторов и пользователей маржинальных сервисов. То есть статус открывает доступ к более широкому спектру возможностей, чем просто сниженные комиссии.

Как подчеркивают в Binance: «VIP-программа [требования и более подробная информация описаны на сайте] предназначена для всех, кто хочет торговать на споте или фьючерсах, хранить цифровые активы или добавлять их в стейкинг, брать займы с помощью маржи или платформы криптозаймов. Как VIP-пользователи Binance, инвесторы получают эксклюзивные преимущества, в частности, сниженные торговые комиссии для спотовой и фьючерсной торговли и процентные ставки, более высокие лимиты займов и лимиты на частоту API-ордеров, базовые услуги по работе с ключевыми клиентами, субаккаунты и доступ к VIP-порталу».

На WEEX VIP-уровне определяются по месячному обороту, удержанию токенов биржи (WXT) и среднему балансу за 5 дней. Уже на уровне VIP-1 на фьючерсах ставки снижаются до 0,018% Maker и 0,072% Taker (против базовых 0,02% и 0,08%), а на самом высоком уровне VIP-8 они достигают 0,006% и 0,024% соответственно.

Также на WEEX есть альтернативный путь: при регистрации необходимо ввести код minfin. В таком случае трейдер сразу получает уровень VIP2 на 60 дней без необходимости держать 50 000 WXT, а также пожизненный кешбэк в 20% от всех комиссий.
По факту это позволяет начать торговать со ставками, близкими к 0,048% Taker и 0,012% Maker, что соответствует условиям VIP4.

Сетка VIP-уровней на WEEX

VIP-уровень Оборот (30 дней, USDT) Холд WXT (1 день) Средний баланс (5 дней, USDT) Комиссия Taker Комиссия Maker Комиссия Taker с minfin (-20%) Комиссия Maker с minfin (-20%)
V0 ≥ 0 0 0 0,080% 0,020% 0,064% 0,016%
V1 ≥ 2 000 000 ≥ 5 000 ≥ 10 000 0,072% 0,018% 0,058% 0,014%
V2 ≥ 5 000 000 ≥ 50 000 ≥ 30 000 0,060% 0,015% 0,048% 0,012%
V3 ≥ 10 000 000 ≥ 250 000 ≥ 50 000 0,052% 0,013% 0,042% 0,010%
V4 ≥ 20 000 000 ≥ 2 500 000 ≥ 100 000 0,048% 0,012% 0,038% 0,010%
V5 ≥ 50 000 000 ≥ 1 000 000 ≥ 200 000 0,044% 0,011% 0,035% 0,009%
V6 ≥ 100 000 000 ≥ 1 500 000 ≥ 500 000 0,040% 0,010% 0,032% 0,008%
V7 ≥ 200 000 000 ≥ 2 500 000 ≥ 1 000 000 0,032% 0,008% 0,026% 0,006%
V8 ≥ 500 000 000 ≥ 3 500 000 ≥ 2 000 000 0,024% 0,006% 0,019% 0,005%

В конце концов, для активных трейдеров VIP-статус — не просто престиж, а настоящая экономия. По данным аналитики Binance:

«Чем выше уровень VIP-пользователя, тем ниже комиссии: со стандартных 0,1% на споте комиссию можно снизить до 0,01%, а на фьючерсах — с 0,02−0,05% до 0−0,017%. В итоге при больших объемах экономия на комиссиях будет более чем существенной: комиссии могут быть в 5−10 раз меньше, по сравнению с базовыми ставками».

На этом фоне сформировалась и неформальная практика: трейдеры пытаются «нагнать» оборот искусственно, в частности, и в результате нескольких крупных сделок или автоматического алгоритма, чтобы быстрее получить доступ к VIP-ставкам, а затем торговать с действительно низкими комиссиями.

Скидки через оплату комиссий во внутренних токенах биржи

Еще один распространенный способ уменьшить расходы на торговлю — использовать внутренний токен биржи. В основном эта опция активируется в настройках аккаунта и работает автоматически: комиссия списывается не в USDT или другой валюте, а в токенах платформы.

На Binance достаточно иметь BNB на счету и активировать опцию Pay with BNB: это дает стабильную скидку — 25% на споте и 10% на фьючерсах. Здесь неважно, сколько токенов на балансе: даже минимальное количество работает (но большие объемы BNB уже влияют на VIP-статус).

На WEEX внутренний токен WXT является ключом к снижению издержек на фьючерсах. Именно его содержание открывает доступ к разным VIP-уровням: достаточно даже 1-дневного холда нужного количества токенов, чтобы подтвердить статус. К примеру, от базовых ставок 0,080%/0,020% (Maker/Taker) можно постепенно снижать комиссии до минимальных 0,024%/0,006% на уровне VIP8 — это экономия около 70%.

Уровень Сколько держать WXT Комиссия Taker Комиссия Maker Экономия vs VIP0
VIP0 0 0,080% 0,020%
VIP1 5 000 WXT 0,072% 0,018% ~10%
VIP2 50 000 WXT 0,060% 0,015% ~25%
VIP3 250 000 WXT 0,052% 0,013% ~35%
VIP4 500 000 WXT 0,048% 0,012% ~40%
VIP5 1 000 000 WXT 0,044% 0,011% ~45%
VIP6 1 500 000 WXT 0,040% 0,010% ~50%
VIP7 2 500 000 WXT 0,032% 0,008% ~60%
VIP8 3 500 000 WXT 0,024% 0,006% ~70%

Таким образом, WXT на WEEX работает вдвойне: как инструмент постепенного роста в VIP-программе через холд токенов и как бонусный канал доступа к скидкам благодаря партнерским промоакциям.

Важно, что такие скидки действуют вне зависимости от классических VIP-уровней. Поэтому даже трейдеры с небольшим месячным оборотом могут оптимизировать расходы, используя токен биржи как утилитарный инструмент, а не только как спекулятивный актив.

Секрет в дисциплине: как сочетать VIP-уровни, токены и акции

Комиссии на биржах — нестатический показатель. Кроме базовых ставок и VIP-уровней, постоянно действуют временные механики: кешбэки, бонусы за регистрацию или приглашение новых пользователей, а иногда даже полная отмена сборов на выбранных торговых парах.

На Binance такие предложения обновляются почти еженедельно: «на платформе для VIP-пользователей представлен полный список акций и кампаний, доступных на данный момент». Это означает, что активные трейдеры получают не только скидки на стандартных условиях, но и постоянный доступ к специальным предложениям.

На WEEX, например, кроме скидок за токен WXT или повышенного VIP, новые пользователи могут получить купоны и бонусы, которые возмещают часть комиссий или используются в качестве маржи, фактически уменьшая стартовые расходы.
Вместе это создает эффективную ставку ниже стандартных VIP-уровней: комиссия падает до уровня даже ниже VIP2, поскольку часть расходов компенсируется бонусами и купонами. А если учесть еще и кешбэк по промокоду minfin, нагрузка по комиссиям становится минимальной уже с первого соглашения.

Тип ордера Базовые ставки (VIP0) VIP2 VIP2 + minfin (эффективно) Экономия vs VIP0
Taker 0,080% 0,060% 0,048% — 40%
Maker 0,020% 0,015% 0,012% — 40%

Финансовый трейдер Виторас Карапетьянц добавляет: «Биржи регулярно проводят акции: снижают комиссии, временно дают повышенный VIP-уровень или полностью отменяют сборы на определенных рынках. Это хороший инструмент снижения расходов, особенно на старте. Следить за такими акциями можно через официальные сайты или Telegram-каналы бирж».

Читайте также: Как торгуют звездные криптоблогеры: 3 рабочих стратегии для криптовалют

В итоге краткосрочные промо способны сделать торговлю более выгодной, чем у VIP-клиентов, но работают ограниченное время. Поэтому ключ для трейдера — не упускать момент, когда комиссии снижаются до минимума или исчезают совсем. И, как заключает Карапетьянц:

«Никакого секрета здесь нет, есть только дисциплина. Используй Maker-ордера с Post Only, включи оплату токеном, следи за промо и акциями, а при росте оборотов переходи на VIP-уровни. В совокупности это снижает затраты в 2−5 раз и определяет, удастся ли только „едва выйти в плюс“, или стабильно показывать результат».

Автор:
Киевская Мира
Киевская Мира
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами