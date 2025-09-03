Экономия на комиссиях: как платить меньше за сделки на криптобиржах

Трейдеры часто считают только прибыль, но редко учитывают расходы по комиссии. На первый взгляд, 0,1% кажется пустяком, но даже при относительно небольшом обороте эти расходы быстро накапливаются и могут «съедать» сотни долларов в год. Для торгующих большими объемами это уже десятки тысяч, а в скальпинге даже небольшая комиссия может забирать большую часть прибыли.

Как отмечает Викторас Карапетьянц, финансовый трейдер с более чем 20-летним опытом и автор финансового портала Traders Union, для начинающего криптотрейдера комиссии — это «тихие убийцы» прибыли. Понимание того, как их минимизировать, — первый шаг к профессиональному уровню. Поэтому в статье рассмотрим, как устроены комиссии на крупнейших биржах и какие инструменты помогают снизить расходы.

Базовые комиссии на биржах: Maker vs. Taker, и разные типы торговли

Любая биржа берет комиссию за сделку, но ее размер часто зависит от того, добавляет ли трейдер ликвидность в книгу заявок, или забирает ее. Если ордер выполняется сразу по имеющимся заявкам, трейдер становится Taker и платит более высокую комиссию. Это касается не только рыночных (market), но и лимитных (limit) ордеров, если они выставлены по совпадающей с рынком цене и срабатывают мгновенно. А при условии, что лимитный ордер попадает в книгу заявок и ожидает выполнения, трейдер выступает как Maker — в таком случае ставка в основном ниже.

«Maker — это когда ты создаешь заявку и добавляешь ее в стакан ордеров, например, лимитный ордер. Ты будто ставишь свой товар на полку в магазине: «Я готов продать/купить по такой-то цене». За это биржа благодарна, ведь ты добавляешь ликвидность. Поэтому комиссия для Maker всегда ниже, а на высоких уровнях она может быть даже отрицательной — тебе возвращают часть комиссии.

Taker — это когда ты забираешь уже готовую заявку из стакана, например, нажимаешь «купить по рынку» или ставишь лимит, который сразу совпадает с чужим ордером. То есть ты не добавляешь ликвидность, а забираешь ее. Поэтому платишь больше.

Чтобы случайно не попасть в Taker, в терминале есть функция Post Only. Если ее включить, твой ордер никогда не выполнится мгновенно — он станет в очередь и точно будет Maker", — объясняет Викторас Карапетьянц.

Самые большие комиссии трейдеры платят на спотовом рынке. В среднем ставки на ведущих биржах составляют 0,08−0,1%. Для примера: на OKX комиссия для Taker равна 0,1%, а для Maker чуть меньше — 0,08%. Binance и WEEX используют стандартные 0,1% и для Maker, и для Taker. А вот на Bybit условия зависят от региона: в ЕС и США это те же 0,1%, тогда как для Украины комиссия для Maker составляет 0,1%, а для Taker — аж 1,8%.

В деривативах базовые тарифы обычно ниже и четко зависят от роли — Maker или Taker. Например, на Binance и OKX это 0,02% и 0,05% соответственно, на WEEX — 0,02% и 0,08%, а на Bybit для украинских аккаунтов — 0,036% и 0,1%.

Но главный подводный камень появляется тогда, когда речь заходит о маржинальной торговле. По словам Карапетьянца, одна из самых распространенных ошибок новичков — недооценка реальной стоимости сделки с плечом:

«Комиссия рассчитывается не по марже, а по всей позиции. Если у тебя $1 000 и ты используешь плечо x50, то она считается с $50 000. Одна сделка может съесть 2−3% от депозита только на комиссиях. Дополнительно следует учитывать и funding rate, который взимается каждые 4−8 часов».

Как экономить: Maker-ордера и Post Only

Самый простой способ оптимизировать комиссии на ордерах — выбор биржи с прозрачными и более низкими ставками, что снижает расходы уже на старте.

Еще один действенный инструмент — лимитные ордера с опцией Post Only, которая гарантирует, что сделка останется в категории Maker. В WEEX прямо отмечают, что с этой опцией «заявка никогда не выполнится мгновенно по рынку, если могла бы пересечься с противоположной стороной книги, система ее отменит». Таким образом биржа защищает трейдера от случайного перехода в Taker даже в моменты резких движений рынка.

Дополнительно WEEX поддерживает разные режимы Time-in-Force: GTC, IOC, FOK. В этом контексте GTC (Good-Till-Canceled) позволяет удерживать заявку в книге до ее выполнения, тогда как IOC/FOK по своей природе более агрессивны и чаще выполняются как Taker.

Аналитики биржи также подчеркивают, что после срабатывания триггер-ордер может создать как рыночную, так и лимитную заявку — все зависит от настроек. Если цель трейдера в сохранении роли Maker, нужно, чтобы триггер генерировал именно лимитный ордер с Post Only.

Следует учитывать, что Post Only защищает от перехода в Taker, но в то же время часть заявок может быть отменена. В WEEX отмечают, что во время волатильности в таких случаях целесообразно использовать автоперевыставление — оно позволяет быстро повторно выставить заявку и сохранить роль Maker.

Для средних и длинных таймфреймов это удобное решение. Однако в скальпинге, где решают доли процента и скорость входа, даже автоперевыставление не спасает: такой подход часто не работает, и трейдеры реже пользуются опцией Post Only и выбирают другие способы выполнения.

Дополнительно следует контролировать леверидж и учитывать периоды начисления funding rate. На WEEX объясняют, что фандинг нужен, чтобы цена бессрочных фьючерсов (perpetual contracts) не сильно отклонялась от спотовой. Если фьючерсы торгуются дороже спота — ставка становится положительной, и лонги платят шортам, чтобы снизить перегрев вверх. Если дешевле — ставка отрицательная, и уже шорты платят лонгам, чтобы подтянуть цену вверх. По сути, это балансировочный механизм, который держит рынок фьючерсов «привязанным» к реальной цене актива.

Начисления происходят несколько раз в день (например, на WEEX — трижды: 00:00, 08:00, 16:00 UTC+8). Расчет очень простой: берется полный размер позиции и умножается на ставку фандинга, кредитное плечо здесь роли не играет. Если ставка положительная — платят те, кто в лонге, если отрицательная — те, кто в шорте. На практике это означает: если знаешь, что вскоре придется платить — можно снизить позицию или закрыть ее, а если наоборот — более выгодно подержать до начисления.

VIP-уровни: как биржи снижают комиссии для активных трейдеров

Не все трейдеры платят одинаковые комиссии. На многих биржах работает система VIP-уровней: чем больше оборот сделок за последние 30 дней, тем ниже ставка. Это простой принцип, мотивирующий торговать большими объемами и удерживать капитал на платформе.

На Binance уже при обороте от $1 млн за 30 дней и наличии более 25 BNB на счету инвестор становится участником VIP-программы. В этом случае комиссия на спотовой торговле для Maker-ордеров снижается до 0,09% (вместо стандартных 0,1%), тогда как для Taker-ордеров ставка остается 0,1%.

VIP-программа на Binance охватывает не только трейдеров с большими объемами, но и холдеров BNB, институциональных инвесторов и пользователей маржинальных сервисов. То есть статус открывает доступ к более широкому спектру возможностей, чем просто сниженные комиссии.

Как подчеркивают в Binance: «VIP-программа [требования и более подробная информация описаны на сайте] предназначена для всех, кто хочет торговать на споте или фьючерсах, хранить цифровые активы или добавлять их в стейкинг, брать займы с помощью маржи или платформы криптозаймов. Как VIP-пользователи Binance, инвесторы получают эксклюзивные преимущества, в частности, сниженные торговые комиссии для спотовой и фьючерсной торговли и процентные ставки, более высокие лимиты займов и лимиты на частоту API-ордеров, базовые услуги по работе с ключевыми клиентами, субаккаунты и доступ к VIP-порталу».

На WEEX VIP-уровне определяются по месячному обороту, удержанию токенов биржи (WXT) и среднему балансу за 5 дней. Уже на уровне VIP-1 на фьючерсах ставки снижаются до 0,018% Maker и 0,072% Taker (против базовых 0,02% и 0,08%), а на самом высоком уровне VIP-8 они достигают 0,006% и 0,024% соответственно.

Также на WEEX есть альтернативный путь: при регистрации необходимо ввести код minfin. В таком случае трейдер сразу получает уровень VIP2 на 60 дней без необходимости держать 50 000 WXT, а также пожизненный кешбэк в 20% от всех комиссий.

По факту это позволяет начать торговать со ставками, близкими к 0,048% Taker и 0,012% Maker, что соответствует условиям VIP4.

Сетка VIP-уровней на WEEX

VIP-уровень Оборот (30 дней, USDT) Холд WXT (1 день) Средний баланс (5 дней, USDT) Комиссия Taker Комиссия Maker Комиссия Taker с minfin (-20%) Комиссия Maker с minfin (-20%) V0 ≥ 0 0 0 0,080% 0,020% 0,064% 0,016% V1 ≥ 2 000 000 ≥ 5 000 ≥ 10 000 0,072% 0,018% 0,058% 0,014% V2 ≥ 5 000 000 ≥ 50 000 ≥ 30 000 0,060% 0,015% 0,048% 0,012% V3 ≥ 10 000 000 ≥ 250 000 ≥ 50 000 0,052% 0,013% 0,042% 0,010% V4 ≥ 20 000 000 ≥ 2 500 000 ≥ 100 000 0,048% 0,012% 0,038% 0,010% V5 ≥ 50 000 000 ≥ 1 000 000 ≥ 200 000 0,044% 0,011% 0,035% 0,009% V6 ≥ 100 000 000 ≥ 1 500 000 ≥ 500 000 0,040% 0,010% 0,032% 0,008% V7 ≥ 200 000 000 ≥ 2 500 000 ≥ 1 000 000 0,032% 0,008% 0,026% 0,006% V8 ≥ 500 000 000 ≥ 3 500 000 ≥ 2 000 000 0,024% 0,006% 0,019% 0,005%

В конце концов, для активных трейдеров VIP-статус — не просто престиж, а настоящая экономия. По данным аналитики Binance:

«Чем выше уровень VIP-пользователя, тем ниже комиссии: со стандартных 0,1% на споте комиссию можно снизить до 0,01%, а на фьючерсах — с 0,02−0,05% до 0−0,017%. В итоге при больших объемах экономия на комиссиях будет более чем существенной: комиссии могут быть в 5−10 раз меньше, по сравнению с базовыми ставками».

На этом фоне сформировалась и неформальная практика: трейдеры пытаются «нагнать» оборот искусственно, в частности, и в результате нескольких крупных сделок или автоматического алгоритма, чтобы быстрее получить доступ к VIP-ставкам, а затем торговать с действительно низкими комиссиями.

Скидки через оплату комиссий во внутренних токенах биржи

Еще один распространенный способ уменьшить расходы на торговлю — использовать внутренний токен биржи. В основном эта опция активируется в настройках аккаунта и работает автоматически: комиссия списывается не в USDT или другой валюте, а в токенах платформы.

На Binance достаточно иметь BNB на счету и активировать опцию Pay with BNB: это дает стабильную скидку — 25% на споте и 10% на фьючерсах. Здесь неважно, сколько токенов на балансе: даже минимальное количество работает (но большие объемы BNB уже влияют на VIP-статус).

На WEEX внутренний токен WXT является ключом к снижению издержек на фьючерсах. Именно его содержание открывает доступ к разным VIP-уровням: достаточно даже 1-дневного холда нужного количества токенов, чтобы подтвердить статус. К примеру, от базовых ставок 0,080%/0,020% (Maker/Taker) можно постепенно снижать комиссии до минимальных 0,024%/0,006% на уровне VIP8 — это экономия около 70%.

Уровень Сколько держать WXT Комиссия Taker Комиссия Maker Экономия vs VIP0 VIP0 0 0,080% 0,020% — VIP1 5 000 WXT 0,072% 0,018% ~10% VIP2 50 000 WXT 0,060% 0,015% ~25% VIP3 250 000 WXT 0,052% 0,013% ~35% VIP4 500 000 WXT 0,048% 0,012% ~40% VIP5 1 000 000 WXT 0,044% 0,011% ~45% VIP6 1 500 000 WXT 0,040% 0,010% ~50% VIP7 2 500 000 WXT 0,032% 0,008% ~60% VIP8 3 500 000 WXT 0,024% 0,006% ~70%

Таким образом, WXT на WEEX работает вдвойне: как инструмент постепенного роста в VIP-программе через холд токенов и как бонусный канал доступа к скидкам благодаря партнерским промоакциям.

Важно, что такие скидки действуют вне зависимости от классических VIP-уровней. Поэтому даже трейдеры с небольшим месячным оборотом могут оптимизировать расходы, используя токен биржи как утилитарный инструмент, а не только как спекулятивный актив.

Секрет в дисциплине: как сочетать VIP-уровни, токены и акции

Комиссии на биржах — нестатический показатель. Кроме базовых ставок и VIP-уровней, постоянно действуют временные механики: кешбэки, бонусы за регистрацию или приглашение новых пользователей, а иногда даже полная отмена сборов на выбранных торговых парах.

На Binance такие предложения обновляются почти еженедельно: «на платформе для VIP-пользователей представлен полный список акций и кампаний, доступных на данный момент». Это означает, что активные трейдеры получают не только скидки на стандартных условиях, но и постоянный доступ к специальным предложениям.

На WEEX, например, кроме скидок за токен WXT или повышенного VIP, новые пользователи могут получить купоны и бонусы, которые возмещают часть комиссий или используются в качестве маржи, фактически уменьшая стартовые расходы.

Вместе это создает эффективную ставку ниже стандартных VIP-уровней: комиссия падает до уровня даже ниже VIP2, поскольку часть расходов компенсируется бонусами и купонами. А если учесть еще и кешбэк по промокоду minfin, нагрузка по комиссиям становится минимальной уже с первого соглашения.

Тип ордера Базовые ставки (VIP0) VIP2 VIP2 + minfin (эффективно) Экономия vs VIP0 Taker 0,080% 0,060% 0,048% — 40% Maker 0,020% 0,015% 0,012% — 40%

Финансовый трейдер Виторас Карапетьянц добавляет: «Биржи регулярно проводят акции: снижают комиссии, временно дают повышенный VIP-уровень или полностью отменяют сборы на определенных рынках. Это хороший инструмент снижения расходов, особенно на старте. Следить за такими акциями можно через официальные сайты или Telegram-каналы бирж».

В итоге краткосрочные промо способны сделать торговлю более выгодной, чем у VIP-клиентов, но работают ограниченное время. Поэтому ключ для трейдера — не упускать момент, когда комиссии снижаются до минимума или исчезают совсем. И, как заключает Карапетьянц:

«Никакого секрета здесь нет, есть только дисциплина. Используй Maker-ордера с Post Only, включи оплату токеном, следи за промо и акциями, а при росте оборотов переходи на VIP-уровни. В совокупности это снижает затраты в 2−5 раз и определяет, удастся ли только „едва выйти в плюс“, или стабильно показывать результат».