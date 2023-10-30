Девять признаков того, что вы выбрали правильный криптообменник

Криптообменники — самый простой способ покупки биткоина или других криптовалют. Среди их преимуществ: удобство использования и быстрота транзакций. В то же время, не все компании способны предоставлять действительно качественный и надежный сервис. Вместе с компанией 1654.exchange «Минфин» разбирался, на какие признаки следует обратить внимание, чтобы понять, что вы выбрали именно тот обменник , который вам нужен.

Что такое криптообменник

Криптообменники — это сервисы, которые обеспечивают обмен фиатных денег на криптовалюты, или позволяют обменивать различные криптовалюты. Принцип работы таких компаний прост. Если торговля проходит онлайн, клиент указывает, какой актив хочет купить, и номер кошелька для его зачисления. После этого он перечисляет свои средства и получает купленные.

Основное отличие обменников от криптобирж состоит в том, что они не обеспечивают хранение криптовалюты своих клиентов. Пользователь самостоятельно открывает счет там, где ему удобно, и получает на него денежные средства. Такой способ хранения активов считается более надежным, поскольку к кошельку нет доступа ни у кого, кроме его владельца.

Кроме этого, обменники, как правило, гораздо более простые в использовании, поскольку не обременены функционалом, в котором легко запутаться. Ключевой доход криптобирж заключается в активной торговле клиентов — когда те часто покупают и продают монеты. Для того, чтобы подтолкнуть к такой торговле, биржи часто предлагают рискованную торговлю в кредит. В обменниках таких функций нет, они сосредоточены на отдельных операциях.

Через биржу сложнее купить активы из-за требования обязательной регистрации, часто с предоставлением копий документов. При этом на криптообменниках регистрация проще, а иногда операцию можно провести и без нее.

В последнее время популярность криптообменников выросла из-за нескольких факторов. В частности, введенные Нацбанком ограничения фактически сделали невозможной покупку или продажу криптовалюты через биржи. Кроме того, громкое банкротство биржи FTX продемонстрировало риски хранения крипты в компаниях, у которых есть доступ к активам клиентов.

Во время полномасштабной войны популярность криптовалют в Украине растет. Если раньше они воспринимались преимущественно как инструмент для обогащения, а инвесторы ожидали их удорожания, то сейчас особое значение имеет легкость переводов, в том числе и за границу, а также надежность сбережения средств. Блокчейн, на котором хранится критовалюта, практически невозможно сломать.

При нынешних условиях количество украинцев, которые используют услуги криптообменников, растет, но стоит знать, как не ошибиться с выбором сервиса.

Как выбрать криптообменник

Удобство

Как правило, у криптообменников достаточно простой функционал. Это может быть буквально несколько окошек на главной странице сайта, где можно выбрать активы на покупку и продажу, проверить стоимость сделки и подтвердить ее.

Остальные функции их клиентам редко требуются. В то же время, если сайт обменника запутан, на нем сложно найти нужную информацию или понять, как он работает, — это должно настораживать. С одной стороны, даже если у сервиса нет злого умысла, клиент может сам не разобраться во всех особенностях и совершить ошибочную операцию. Отменить же ее не удастся, ведь блокчейн в принципе этого не предусматривает. Кроме того, сложность и запутанность сервиса могут свидетельствовать о том, что обменник пытается скрыть какую-либо информацию или навязать дополнительные услуги.

Как может выглядеть сайт криптообменника — рассмотрим на примере сервиса 1654.exchange.

Первое, что сразу видит пользователь на портале — список активов для продажи и покупки. Выбрав нужные, клиент сразу может провести операцию.

Комиссии

Криптобменники устанавливают курс купли и продажи криптовалют подобно традиционным валютным обменникам: покупают дешевле, продают дороже. Кроме того, может быть дополнительная комиссия за проведение операции.

Прежде чем провести операцию, клиенту следует проверить, сколько он получит нужной криптовалюты. Кроме того, чтобы не переплачивать, следует проверить курсы на других обменниках, а также на сервисах, которые отслеживают стоимость крипты, хотя сами ею не торгуют, вроде Coinmarketcap или Investing.

Для примера: 1654.exchange указывает не только курс, по которому будет проведена операция, но и сумму перевода с учетом стоимости блокчейна. Если сервис не предоставляет такие данные, это повод задуматься, не скрывает ли он дополнительные платежи.







Репутация

Для того, чтобы не попасться на мошенников или просто на обменник, не способный обеспечить качественную работу, стоит проверить, как долго он на рынке и какая у него репутация. Для этого можно воспользоваться сервисами, которые составляют рейтинги таких сервисов и собирают информацию о них, например, obmify.com или bestchange.com.

Также стоит ознакомиться с репутацией обменника на сервисах отзывов. Что пишут о компании клиенты можно узнать, в частности, на trustpilot.com или mywot.com.

Выбор криптовалют

Самые популярные криптовалюты, которые покупают украинцы, — это биткоин и эфириум, также спросом пользуется стейблкоин USDT. Купить их можно в большинстве обменников.

В то же время, если пользователя интересует широкий перечень альткоинов — его может предложить далеко не каждый сервис, и соответствующую площадку еще нужно поискать. У ряда криптовалют значительно лучший потенциал роста, чем у уже привычных монет, хотя и риски с ними более высокие.

Варианты покупки

Криптообменники могут проводить операции онлайн, через свой сайт или офлайн — за наличные. Выбирая компанию, клиенту следует понимать, какой именно вариант ему нужен, ведь далеко не каждый сервис предполагает обе возможности.

Есть и исключения. Так, в 1654.exchange можно провести операцию как дистанционно, так и в офисе компании. Сервис поддерживает переводы как с карт украинских банков, так и переводы на них после продажи криптовалюты, несмотря на ограничение этих процессов на биржах. В то же время, у компании есть свои офисы во всех областных центрах Украины, а забрать наличные деньги после перевода можно в абсолютном большинстве стран мира.

Резерв валют

Подобно тому, как валютные обменники держат определенное количество наличных денег в резерве, так и у криптовалютных сервисов есть монеты в запасе для проведения операции. Если клиент планирует приобрести биткоин на несколько сотен долларов, то вероятность, что достаточного количества крипты на сервисе не окажется, крайне маленькая. Однако, когда речь идет о значительных суммах — такая ситуация реальна.

«Вполне возможно, что сервис откажет клиенту в выполнении заявки из-за отсутствия необходимого объема актива. Обычно, это характерно для сервисов, которые занимают очень маленькую долю рынка или чья специализация заключается в работе с мелкими транзакциями, но с очень высокой комиссией», — объясняют в 1654.exchange.

Как отмечают в компании, у них такая ситуация невозможна, поскольку есть ряд механизмов для привлечения ликвидности в любом объеме, в частности, через сервисы-партнеры.

Безопасность

Покупая криптовалюту, всегда есть риск попасть на мошенников, поэтому стоит убедиться не только в том, что выбранный сервис надежен, но и что вы действительно обратились именно к его представителям.

Фишинговые или фейковые мошеннические сайты практически не встречаются в сфере обменников, ведь сделать и поддерживать их достаточно дорого. Значительно больший риск создают поддельные аккаунты в телеграмм или других социальных сетях. Чтобы избежать угрозы, через них обменник лучше не искать.

«Мошенники мимикрируют под наш сервис с целью завладеть деньгами клиентов, неопытному пользователю отличить оригинал от фейка практически невозможно. Поэтому делать заявки на обмен необходимо исключительно на официальном сайте», — объясняют в 1654.exchange.

Если же клиент все же производит обмен через телеграмм, лучше попросить официальное подтверждение через онлайн-чат на сайте или электронную почту сервиса.

Активность в соцсетях

Значение активности криптообменника в социальных сетях состоит далеко не только в том, что клиенты могут получать полезную информацию. Это говорит о том, что сервис готов инвестировать в свое развитие и не планирует исчезнуть, заработав на 1−2 операциях. Информационная активность — это всегда о привлечении аудитории на длительный срок.

К примеру, 1654.exchange развивает свой телеграмм-канал, в котором публикует свежие новости крипторынка и актуальные курсы обмена криптовалют. Благодаря этому клиент может легко сравнить стоимость активов на разных платформах и выбрать более выгодную цену. Сервис присутствует и в instagram, где также есть яркий и полезный для подписчиков контент.

Поддержка

У клиентов могут возникать различные вопросы, касающиеся особенностей покупки крипты, уточнения данных и т. д. Чтобы избежать подобных проблем, следует обращаться к обменникам, у которых есть украиноязычная служба поддержки. Например, с работниками 1654.exchange можно связаться удобным способом — как в онлайн-чате, так и в телеграмме, или по электронной почте. При необходимости можно приехать и в офис.

У разныъ клиентов потребности при покупке криптовалюты могут отличаться. Поэтому, учитывая это и понимая, как биржа может их удовлетворить, можно подобрать сервис, который будет удобен именно вам.