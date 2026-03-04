Цена биткоина держится только на вере в следующего покупателя

Почему о биткоине столько разговоров и откуда у него такая популярность среди желающих быстро разбогатеть? Свой вариант ответа на эти вопросы и разбор популярных мифов о криптовалюте в колонке для NV дает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Немного истории. Биткойн существует уже семнадцать лет, его концепцию в 2008 году опубликовал некто Сатоши Накамото, то ли отдельное лицо, то ли группа людей, этого до сих пор никто не знает, а добыча первой монеты состоялась 3 января 2009 года. Первая неофициальная оценка стоимости биткоина появилась 5 октября 2009 года, когда биржа New Liberty Standard оценила один доллар США в 1309,03 биткоина, или примерно $0,00076 за один биткоин. С тех пор стоимость одной монеты выросла до нынешних $65 тысяч, что, конечно, впечатляет и вызывает непреодолимое желание вернуться в прошлое и купить биткойнов хотя бы на какие-то $10 и стать современным миллиардером. Но прошлое не вернуть, и все, что нам остается — это поразмыслить над тем, что делать с биткойном дальше и правда ли все то, что о нем говорят?

Тезис 1 (или, может, миф?) — «новое золото». За годы существования одним из главных аргументов в пользу биткоина был тот, что это новое цифровое золото, покупка которого позволит вам защитить капитал в бурные времена. Теоретически, озвученный тезис имел смысл, но вот наступили сложные времена, и за прошедший год, с момента, когда в Белый дом заселился новый хозяин, цена на настоящее старое блестящее золото удвоилась, а вот цена «нового» упала на 36%. И это при том, что новая американская власть проявила просто чудеса содействия адаптации криптовалют, а гиганты Wall Street признали их новым официальным классом инвестиционных активов. Да и даже сейчас, после начала бомбардировок Ирана, цена на золото выросла, а на биткоин упала.

Не похоже, чтобы инвесторы искали безопасности для своих капиталов в дебрях криптомира. Итак, как видите, утверждение о «новом золоте» вряд ли соответствует действительности.

Тезис 2 — «ограниченное количество». Одним из важных аргументов в пользу биткоина его адепты считают то, что количество монет, которые можно создать, ограничено 21 миллионом, что должно защитить криптовалюту от обесценивания. Теоретически, да — ограниченность предложения при растущем или хотя бы постоянном спросе способствует росту цены. Вот только авторы концепции не учли креативность криптофинансового мира.

Во-первых, за последнее десятилетие в дополнение к биткоину было создано сотни других криптовалют, поэтому по сути ограничить предложение не удалось. Во-вторых, в дополнение к биткоину криптомир предлагает немало деривативных инструментов: срочные и бессрочные фьючерсы, свопы, опционы, контракты на изменение цены. Для тех, кто не хочет торговать биткойном напрямую, а предпочитает традиционные ценные бумаги, Wall Street создала инвестиционные фонды (ETF) как на спотовый биткойн, так и на фьючерсные контракты. А дальше уже знакомая цепочка — опционы, фьючерсы и другие деривативы, как на сами ETF, так и на все возможные индексы, воспроизводящие динамику цены. Как вы сами догадались, все это вместе существенно расширяет предложение биткоина и разрушает еще один миф о его ограниченности. Да и даже если бы предложение было действительно ограниченным, то для роста цены нужен еще и спрос, который в последнее время становится все меньше.

Тезис 3 — «простота расчетов». За годы существования биткоин так и не стал эффективным механизмом для расчетов. Вспомните, когда в последний раз вы платили или получали деньги в биткоинах. Уверен, что самым популярным будет ответ — «Никогда!». Но речь даже не о нас с вами. На развитых рынках биткойн уже давно уступил первенство стейблкоинам, и сегодня вряд ли кто-то верит, что биткойн когда-нибудь действительно станет популярным механизмом расчетов.

Тезис 4 — «анонимность и валюта свободы». Вряд ли можно верить в свободу и независимость инструмента, который официально признан государством и стал частью ландшафта Wall Street. К тому же, говорят, что не так уж сложно отследить транзакции, осуществленные в биткойне, и даже налоговые службы многих стран и другие регулирующие органы тоже уже научились это делать.

Тезис 5 — «эффективный инструмент спекуляций». Сомнительный аргумент для настоящего инвестора, но в мире есть десятки миллионов трейдеров, для которых финансовые и крипторынки являются огромным игровым столом. Является ли биткойн выбором номер один для искателей острых ощущений? Не уверен… Ведь существуют Meme-акции, цена на которые взлетает и падает со скоростью гиперзвуковой ракеты, перехватить которую не способен даже Patriot, 0DTE, опционы, срок погашения которых наступает в тот же день, а если этого мало, то к вашим услугам Polymarket и Kalshi, самые популярные в мире платформы на рынке предсказаний, позволяющие людям ставить деньги на результат реальных событий — политика, экономика, спорт, погода, собственно, что угодно, а цены контрактов отражают коллективную вероятность события, рассчитанную как «мудрость толпы». Все просто — бинарный результат, «выиграл или проиграл», расчет на месте. Дофамин — пророк, а желающие быстро и легко заработать — его верные апостолы! Какой там биткойн?!

И в дополнение к сказанному, одна антитеза — «отсутствие стоимости». Кто бы и что ни говорил о биткойне, но за годы его существования так никто и не научился определять его фундаментальную стоимость, как это делается с другими классами активов. Почему? Потому что фундаментальной стоимости нет — биткойн ничего не создает, абсолютно ни-че-го! Его цена держится только на вере, что найдется кто-то, кто впоследствии заплатит более высокую цену. Апологеты биткоина могут возразить, что-то же самое с золотом, которое тоже ничего не создает, разве что из него делают украшения и иногда используют в производстве электроники. Но золото — это продукт общественного договора, признающего блестящий металл средством сохранения стоимости, и договор этот существует уже не одну тысячу лет. Кто знает, может, в каком-то тысячелетии, пятом или седьмом, и биткоину удастся достичь таких высот. Вот только боюсь, что человечество с его недальновидностью и плохими манерами так долго не продержится…

Означает ли все написанное, что биткоину конец? Точно нет, все-таки актив с капитализацией в $1 триллион так просто не исчезает, и на рынке есть немало «верующих», которые будут с пеной у рта доказывать, что все, что вы только что прочитали, — это полный бред. К какому лагерю примкнуть — решать вам, только перед тем, как принять решение, все же обратите внимание на то, что популярность биткоина, родоначальника и короля криптомира, постепенно падает. По данным Bloomberg, в последнее время инвесторы более активно забирают деньги из ETF, которые инвестируют в биткойн, чем вкладывают в них. И эта тенденция продолжается уже не один месяц…