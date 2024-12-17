Минфин - Курсы валют Украины

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17 декабря 2024, 8:50 Читати українською

ChatGPT, сможет ли Ripple обогнать Ethereum, и ответ тревожный для инвесторов ETH

Последние аналитические данные от ChatGPT указывают на неожиданный поворот в мире криптовалют. Существует вероятность, что XRP от Ripple сможет обогнать ETH от Ethereum в текущем рыночном цикле. Этот неожиданный сценарий ставит под сомнение ожидания многих инвесторов и вызывает вопросы о будущем основных криптовалют.

DOGEN празднует свой момент: победа Трампа отправит токен «на Луну»

Догадайтесь, кто вскоре присоединится к лунной миссии Илона Маска?

DOGEN, самый смелый мем-койн для альфа-самцов, готовится к старту. Победа Дональда Трампа на недавних выборах в США вызвала эйфорию на крипторынке, особенно среди мем-токенов.

Дональд и Илон — лучшие друзья мем-койнов

Любовь Дональда Трампа к криптовалютам давно не секрет — в своей кампании он пообещал сделать США мировым лидером в этой области. Ему присоединился Илон Маск, главный поклонник Dogecoin (DOGE), который активно поддерживает криптовалютное движение и даже сблизился с республиканцами в этом году. С этими двумя иконами мем-койны ждёт невероятный взлёт!

DOGE вырос на 130% всего за неделю! DOGEN станет следующей звездой с ростом на 500%

После выборов в США Dogecoin (DOGE) показывает устойчивый рост: с $0.15 до $0.39 всего за одну неделю.

DOGEN следует той же тенденции, начав с $0.0003 и теперь торгуясь за $0.0011, что означает впечатляющий скачок на 300%.

У DOGEN запланировано 13 этапов предпродажи, а к моменту генерации токенов (TGE) цена вырастет до $0.0019, что составляет рост на 500% от начальной стоимости.

Любите стиль DOGE? Купите DOGEN сейчас и наблюдайте, как он вырастет на 500%!

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Токен, ориентированный на сообщество, с реферальной программой

Основой DOGEN является сильное и активное сообщество — энергичная группа инвесторов, готовых воспользоваться следующей крупной возможностью. Уже собрано почти $3,000,000, что доказывает привлекательность DOGEN среди криптоэнтузиастов.

DOGEN предлагает уникальную многоуровневую реферальную программу, которая стимулирует участие в сообществе:

  • 7% в USDT за прямые рефералы
  • 2% за рефералов второго уровня
  • 1% за рефералов третьего уровня

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Станьте частью сообщества победителей с DOGEN, где элитные инвесторы получают доступ к эксклюзивным кампаниям, эпическим бонусам и лучшим сделкам.

Живите роскошной жизнью, которую вы заслужили: роскошные автомобили, пачки денег и незабываемые приключения ждут тех, кто рискнёт и вложится в DOGEN. Не соглашайтесь на обычное, когда вы можете получить всё!

Flex Hard, Earn Big — DOGEN — ваш ход к успеху!

Ethereum: эволюция и будущий потенциал в технологии блокчейн

Ethereum — это пионер среди блокчейн-платформ, который внедрил смарт-контракты, обеспечив экосистему децентрализованных приложений (dApps) и финансов (DeFi). Основанный Виталиком Бутериным в 2013 году и запущенный в 2015 году, Ethereum перешёл на механизм Proof-of-Stake после обновления Merge в 2022 году, что повысило его эффективность.

Решения второго уровня, такие как Arbitrum и Polygon, улучшают скорость транзакций и снижают комиссии. Будущие разработки, включая шардинг, направлены на повышение масштабируемости и снижение затрат. ETH, нативная криптовалюта, используется для транзакций и является активом для торговли.

XRP: быстрая, недорогая и безграничная криптовалюта на базе XRP Ledger

XRP поддерживается XRP Ledger и создан для быстрых, недорогих и безграничных транзакций. Его разработали Джед МакКалеб, Артур Бритто и Дэвид Шварц. XRP работает на децентрализованной системе без центрального управления, что делает транзакции необратимыми и безопасными.

XRP нацелен на обеспечение бесшовных переводов между различными валютами, предлагая цифровую родную валюту, которая программируема и устойчива к цензуре или подделкам.

Вывод

Хотя Ethereum и Ripple демонстрируют ограниченный краткосрочный потенциал, DOGEN создан для тех, кто стремится к роскоши и успеху. Ожидается, что его стоимость вырастет на 700% к концу предпродажи. DOGEN создаёт сообщество лидеров, предоставляя реальные выгоды и эксклюзивные преимущества для ранних инвесторов.

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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 декабря 2024, 9:54
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Існує імовірність, що… Взагалі-то, існує імовірність будь-якої події.
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