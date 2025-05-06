BTC показывает сигналы— какие альткойны могут последовать за ним

Биткойн делает шаги, которые могут сигнализировать о смене рынка. Эти события могут намекать на возможности не только для ведущей криптовалюты, но и для других. Какие альтернативные монеты могут воспользоваться этим моментом? Ответы могут удивить всех, кто внимательно следит за цифровыми валютами.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 13 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые ищут следующую крупную мем-монету.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право возглавить CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse все решают участники сообщества. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества.

Solana (SOL)

За последнюю неделю Solana (SOL) снизилась на 0,74%. Несмотря на это небольшое падение, за последний месяц монета выросла на 19,77%. Однако за шесть месяцев SOL снизилась на 11,89%, продемонстрировав некоторую волатильность.

SOL в настоящее время торгуется в диапазоне от 138,48 до 151,93 доллара. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 159,70 доллара, а ближайший уровень поддержки — на отметке 132,80 доллара. Если SOL пробьет сопротивление, он может достичь второго уровня сопротивления на отметке 173,15 доллара, что означает рост примерно на 14%. Падение ниже уровня поддержки может подтолкнуть его ко второму уровню поддержки в 119,35 доллара, что означает снижение примерно на 14%.

Технические индикаторы дают смешанные сигналы. 10-дневная простая скользящая средняя составляет 145,57 доллара, что немного ниже 100-дневной SMA в 148,31 доллара, что указывает на краткосрочную консолидацию. Индекс относительной силы находится на уровне 54,53, что указывает на то, что SOL не является ни перекупленным, ни перепроданным. Стохастик находится на высоком уровне 80,21, что может сигнализировать о коррекции цены. MACD является отрицательным на уровне -0,1473, что указывает на медвежий импульс. На основании этих данных цена SOL может вырасти до уровней сопротивления или упасть до уровней поддержки в зависимости от настроений рынка.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) в последнее время демонстрирует заметные колебания. За последнюю неделю его цена упала на 2,41%, установившись в диапазоне от 0,65 до 0,72 доллара. Однако за последний месяц она выросла на 4,09%. Впечатляет, что за последние шесть месяцев цена ADA подскочила на 105,69%.

Анализ данных показывает, что индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 49,86, что указывает на нейтральную позицию рынка. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние составляют 0,68 и 0,70 доллара соответственно, что свидетельствует о небольшом краткосрочном снижении по сравнению с долгосрочной тенденцией. Уровень MACD находится на отметке -0,003904, что указывает на потенциальный медвежий импульс.

В перспективе, если ADA пробьет ближайший уровень сопротивления в 0,75 доллара, он может нацелиться на второй уровень сопротивления в 0,82 доллара, что будет означать рост примерно на 14%. С другой стороны, если цена упадет ниже поддержки на уровне 0,63 доллара, следующая поддержка будет на уровне 0,56 доллара, что означает потенциальное падение примерно на 11%. С показателем Stochastic на уровне 70,75, приближающимся к зоне перекупленности, трейдеры могут ожидать скорого разворота цены.

Ripple (XRP)

За последние шесть месяцев цена XRP взлетела на 322% и в настоящее время торгуется в диапазоне от 2,07 до 2,31 доллара. За последний месяц криптовалюта выросла на 2,21%, хотя за последнюю неделю она упала на 3,36%. Эти колебания отражают как ее потенциал роста, так и волатильность рынка.

Технические индикаторы показывают смешанный прогноз. Индекс относительной силы находится на уровне 49,12, что свидетельствует о нейтральной позиции. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние близки друг к другу, на уровне 2,17 и 2,20 доллара, что указывает на стабильное движение цены. Осциллятор Стохастик находится на уровне 63,24, что указывает на умеренный бычий импульс.

XRP приближается к уровню сопротивления в 2,45 доллара, а более сильный барьер находится на отметке 2,69 доллара. Прорыв этих уровней может привести к значительному росту. С другой стороны, поддержка находится на уровне 1,98 доллара и далее на 1,75 доллара, что может предотвратить резкое падение цен. Подъем выше ближайшего уровня сопротивления может привести к росту цены примерно на 6%, а падение до ближайшего уровня поддержки может означать снижение примерно на 5%.

Вывод

В то время как SOL, ADA и XRP демонстрируют многообещающие результаты, XYZVerse (XYZ) выделяется объединением спорта и мем-культуры, стремясь к росту в этом бычьем цикле.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io