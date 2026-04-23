Битва за депозиты: смогут ли криптоплатформы отобрать у банков деньги вкладчиков

Апрельские надежды криптоиндустрии на законодательную определенность в США не оправдались. Сенатор Том Тиллис подтвердил, что рассмотрение ключевого законопроекта CLARITY Act, который должен был дать рынку цифровых активов четкие правила игры, скорее всего переносится на май 2026 года. Главный спор уже разворачивается не столько вокруг абстрактной «ясности» для рынка, сколько вокруг куда более приземленного вопроса — смогут ли криптоплатформы платить доходность по стейблкоинам.

Что такое CLARITY Act и зачем он рынку

Американский крипторынок уже несколько лет живет в режиме правовой неопределенности: одни и те же активы могут годами находиться между статусом ценной бумаги и биржевого товара, а правила для бирж, токенов и посредников складываются скорее из споров и претензий регуляторов, чем из единой системы. Именно это и должен изменить Digital Asset Market Clarity Act — законопроект, призванный собрать разрозненные нормы в единую систему, где каждый актив и каждый посредник четко понимает, кто за ним надзирает — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) или Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

На бумаге CLARITY Act выглядит как классический закон о рыночной структуре: он должен разграничить юрисдикцию регуляторов, установить правила для бирж, брокеров, дилеров, кастодианов и DeFi-инфраструктуры, а также снизить правовую неопределенность, которая годами тормозила американский крипторынок. Проще говоря, речь идет о попытке заменить хаотичное «регулирование через наказание» понятной системой надзора и требований.

Но политически этот закон уже давно вышел за рамки чисто рыночной реформы и постепенно превратился в куда более широкий разговор — о том, кто будет контролировать долларовую ликвидность в цифровой форме и кому в будущем достанутся деньги вкладчиков.

Почему стейблкоины стали яблоком раздора?

В центре спора оказались стейблкоины, а вместе с ними и более широкий вопрос — могут ли они быть не только цифровым платежным инструментом, но и реальной альтернативой банковскому депозиту.

Пока стейблкоин выполняет роль удобного цифрового доллара, он не разрушает привычную финансовую логику. Но как только пользователь может держать его на бирже или в кошельке и получать за это вознаграждение, граница между криптопродуктом и депозитом начинает размываться. Для банков это уже не просто новый формат платежа, а прямой конкурент в борьбе за деньги клиентов.

Попытку частично закрыть эту проблему США предприняли ранее. GENIUS Act, принятый в 2025 году, ввел для стейблкоинов полное резервирование, регулярное раскрытие резервов и жесткие правила для эмитентов, включая запрет на выплату доходности за сам факт владения токеном. Именно вокруг этой лазейки и разворачивается вся борьба.

Банки против криптоплатформ

В определенном смысле нынешний спор вокруг CLARITY Act — это уже не столько про крипторынок, сколько про будущую архитектуру доллара в цифровой экономике.

Банки не выступают против самого движения к блокчейну. Напротив, они готовы встроить стейблкоины в современную платежную инфраструктуру, но так, чтобы не разрушить базовую финансовую модель. То есть использовать технологические преимущества новой системы без главного для себя риска — потери депозитной базы, на которой держится кредитование. По сути, речь идет о попытке провести изменения без реального изменения правил игры: модернизировать старую модель, но не допустить, чтобы цифровой доллар начал конкурировать с банковским счетом за деньги клиентов. В своих материалах они прямо предупреждают о риске масштабного перетока средств из банков в стейблкоины, а в одном из писем в Сенат ссылаются на оценку, согласно которой под угрозой могут оказаться $6,6 трлн банковских депозитов.

Крипторынок, включая Coinbase и торговую ассоциацию The Digital Chamber, напротив, продвигает совершенно иную логику. Для него стейблкоин — это не просто криптодоллар, а базовый элемент новой финансовой инфраструктуры, где пользователь держит ликвидность не на банковском счете, а внутри цифровой экосистемы — на бирже, в кошельке, в платежном приложении или в сети DeFi. Поэтому вознаграждения за удержание стейблкоинов для криптоплатформ важны не просто как бонус, а как способ сохранить жизнеспособность модели.

По сути, обе стороны борются за один и тот же ресурс — дешевые и стабильные долларовые остатки пользователя. Но будущее экономики они видят по-разному. Банки хотят использовать блокчейн (который годами популяризировали именно криптоплатформы), чтобы улучшить старую систему без потери контроля над депозитами. Биржи и криптоплатформы хотят, чтобы новая инфраструктура наконец признала их полноценными игроками на традиционном рынке и дала не только роль проводника денег, но и право удерживать эти деньги внутри своей экосистемы. Но компромисса между этими подходами до сих пор нет.

Спор продолжается — рынок страдает

Парадокс в том, что из-за спора о доходности стейблкоинов зависает гораздо более широкая реформа. CLARITY Act должен был дать рынку то, чего ему действительно не хватает годами — четкую классификацию активов, понятную логику надзора и единые правила игры для бирж, токенов и посредников. Вместо судебных споров и разночтений между SEC и CFTC появилась бы системная рамка, в которой каждый участник понимает свои обязанности и риски.

Речь идет не только о структуре рынка, но и о базовых вещах для пользователя. Закон закладывает разделение клиентских и собственных средств платформ, более прозрачные условия работы бирж и обязательные элементы финансового контроля — от AML-процедур до отчетности. Отдельно он создает более определенное поле для DeFi, фактически отделяя действительно децентрализованную инфраструктуру от управляемых сервисов. А ужесточение требований к крупным посредникам усложняет использование легальных каналов для санкционных и серых потоков — что, в частности, имеет практическое значение и для Украины.

То есть из-за текущего спора зависает большая конструкция, которая могла бы сделать рынок более предсказуемым. Вместо этого он и дальше будет жить в режиме фрагментарного регулирования, где статус одних активов выясняется через суды, статус других — через политические торги, а правила для ключевых игроков складываются не в единую систему, а в набор отдельных решений, исключений и прецедентов.

Для трейдеров и инвесторов это означает продолжение знакомого состояния — рваного, нервного и волатильного рынка, где каждое новое судебное дело, каждое очередное решение по классификации токена или полномочиям регулятора и дальше будут работать как отдельный триггер для переоценки рисков.

Проиграть в Америке — не значит проиграть везде

Если смотреть шире, CLARITY Act — это часть гораздо более длинного процесса, в котором крипторынок постепенно приобретает знакомую банковскую логику: четкие роли, понятные правила, прозрачная ответственность. И даже без закона это движение никуда не исчезнет — просто вместо одного большого системного решения рынок получит еще несколько лет точечных изменений.

Но если криптоиндустрия проиграет спор о стейблкоинах в Америке — это не значит, что она проиграет его везде. Модели с доходностью на стейблкоины могут спокойно развиваться в других юрисдикциях: там, где регулирование мягче, где есть аппетит к эксперименту или где просто нет мощного банковского лобби, готового их заблокировать. В таком случае американские пользователи получат не запрет как таковой — а лишь локальную версию продукта, тогда как остальной мир будет пользоваться полной — до тех пор, пока не изменятся правила в других юрисдикциях.

Ведь чем плотнее регулируемая часть рынка приближается к банковской модели, тем заметнее выделяется все то, что сознательно выбирает оставаться вне ее. Это уже хорошо видно на примере анонимных монет, спрос на которые растет именно тогда, когда давление на основную инфраструктуру усиливается.

Есть и другой эффект, который часто остается вне внимания: когда крупные юрисдикции закрепляют широкую регуляторную рамку, другие страны начинают двигаться следом — не из идейных соображений, а из простого расчета, что оставаться на периферии дороже, чем принять ее правила. Европа во многих аспектах опередила США — MiCA заработала еще с 2024 года, но и она оказалась неполной, особенно в отношении DeFi, поэтому Еврокомиссия уже планирует ее пересмотр в 2027 году. Для Украины это тоже лишь вопрос времени.