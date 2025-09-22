Multi от Минфин
22 сентября 2025, 10:56 Читати українською

Трамп прогнозирует «шатдаун» правительства США с 1 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство, скорее всего, прекратит работу («уйдет в шатдаун») с 1 октября из-за глубоких разногласий между его партией и демократами по поводу временного финансирования. Перспектива шатдауна значительно возросла после того, как Сенат провалил голосование за конкурирующие планы и разошелся на перерыв до конца сентября. Об этом пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство, скорее всего, прекратит работу («уйдет в шатдаун») с 1 октября из-за глубоких разногласий между его партией и демократами по поводу временного финансирования.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Суть конфликта: здравоохранение против «чистого» бюджета

Причиной патовой ситуации стало требование демократов включить в любой законопроект о временном финансировании дополнительные расходы на здравоохранение. В частности, они настаивают на постоянном продлении налоговых субсидий программы Obamacare и отмене сокращения расходов на Medicaid, которое республиканцы приняли летом.

Республиканцы, со своей стороны, отказываются от этих требований и настаивают на принятии «чистого» законопроекта, который просто продлит финансирование правительства на текущих уровнях до 21 ноября.

Провал в Сенате и риск шатдауна

В пятницу оба предложения провалили процедурное голосование в Сенате, не набрав необходимых 60 голосов. После этого сенаторы разошлись до 29 сентября, что оставляет крайне мало времени для поиска компромисса до конечного срока — 1 октября.

Возможные экономические последствия

Хотя финансовые рынки обычно сдержанно реагируют на угрозы шатдауна, считая их политической риторикой, аналитики отмечают, что на этот раз позиции сторон более жесткие. По оценкам Bloomberg Economics, краткосрочный шатдаун будет иметь ограниченное влияние, однако затяжной, продолжительностью в месяц, может снизить квартальный рост ВВП на 0,4 процентного пункта.

Что такое «шатдаун» правительства США и как он работает?

«Шатдаун» (Government Shutdown) — это частичное прекращение работы федеральных органов власти США, которое наступает, когда Конгресс не может согласовать и принять бюджет на следующий финансовый год (который начинается 1 октября).

Почему это происходит? В отличие от многих стран, законодательство США прямо запрещает государственным учреждениям тратить деньги, которые не были выделены Конгрессом.

Что происходит во время шатдауна:

  • «Несущественные» госслужащие отправляются в неоплачиваемый отпуск. Закрываются национальные парки, музеи, большинство правительственных офисов.
  • «Критически важные» сотрудники (военные, авиадиспетчеры, пограничники, агенты ФБР) обязаны продолжать работать, но не получают заработной платы до завершения шатдауна.
  • Социальные выплаты, такие как пенсии, обычно продолжают поступать, но могут быть задержки.

Шатдаун используется как мощный инструмент политического давления, поскольку партия, которую общественность обвинит в прекращении работы правительства, рискует понести значительные репутационные потери.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
