Биткоин демонстрирует хорошие результаты, но мемкоины крадут у него шоу

В то время как ведущая криптовалюта продолжает расти, внимание привлекают игровые токены, демонстрирующие поразительный рост. Некоторые из этих монет за короткое время выросли на 1000%. Что стоит за этой удивительной тенденцией и что советуют трейдеры?

Узнайте, что способствует этому замечательному росту, и что говорят эксперты о самых популярных активах этого лета.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 14 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов.

$XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей крупной мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право занять вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Атмосфера, ориентированная на сообщество

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Источник: TradingView

Shiba Inu (SHIB) в последнее время пережил изменения цен. За последнюю неделю цена упала на 1,11%. За последний месяц показатель снизился на 19,78%. За шесть месяцев стоимость SHIB снизилась на 46,63%, что указывает на нисходящий тренд.

В настоящее время SHIB торгуется в диапазоне от 0,000009666 до 0,000011937 доллара. Ближайшее сопротивление находится на уровне 0,000013263 доллара, затем 0,000015533 доллара. Ближайшая поддержка находится на уровне 0,000008723 доллара, затем 0,000006453 доллара. 10-дневная простая скользящая средняя (SMA) составляет 0,000011649 доллара, что немного выше 100-дневной SMA в 0,000011292 доллара, что указывает на краткосрочную медвежью тенденцию. Технические индикаторы показывают RSI на уровне 43,83, что ниже нейтрального уровня, что указывает на перепроданность.

Стохастик составляет 25,64, что близко к уровню перепроданности. MACD отрицателен (-1,7709e-9), что сигнализирует о медвежьих настроениях. Исходя из этого, SHIB может столкнуться с дополнительным давлением, но прорыв выше сопротивления может сигнализировать о росте. Рост выше ближайшего сопротивления будет означать повышение примерно на 11% от текущих уровней.

Bonk (BONK)

Источник: TradingView

Bonk (BONK) пережил значительное падение. За последние шесть месяцев его цена упала на 57,56%. За последний месяц она упала на 32,54%, а за последнюю неделю — на 4,89%. В настоящее время монета торгуется в диапазоне от 0,0000103 до 0,0000150 доллара и находится вблизи недавних минимумов.

Технические индикаторы показывают смешанные сигналы. Индекс относительной силы находится на уровне 40,96, приближаясь к зоне перепроданности. Осциллятор Стохастик находится на уровне 20,51, близком к уровням перепроданности. MACD отрицателен (-6,666e-8), что указывает на медвежий импульс. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся около 0,0000135 доллара, что указывает на то, что цена немного ниже этих средних значений.

Для потенциального отскока BONK необходимо пробить ближайший уровень сопротивления в 0,00001781 доллара, что означает рост примерно на 37%. Если цена упадет, она может протестировать ближайшую поддержку на уровне 0,000008373 доллара, что означает падение примерно на 36%. Преодоление второго сопротивления на уровне 0,00002253 доллара может сигнализировать о дальнейшем росте. Однако падение ниже второй поддержки на уровне 0,000003653 доллара будет означать дальнейшее снижение. Недавний нисходящий тренд монеты может продолжиться, если она не наберет восходящий импульс.

FLOKI (FLOKI)

Источник: TradingView

За последние шесть месяцев цена FLOKI значительно упала, снизившись на 59,47%. Только за последний месяц она снизилась на 27,43%, а за последнюю неделю — на 5,13%. Текущая цена колеблется между 0,00005478 и 0,00007745 доллара, что указывает на продолжающуюся волатильность. Технические индикаторы указывают на медвежий тренд. Индекс относительной силы находится на уровне 42,74, что свидетельствует о слабом импульсе. Уровень MACD отрицательный (-0,0000003285), что усиливает нисходящую траекторию.

10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние близки друг к другу и составляют 0,00007178 и 0,00006963 доллара США соответственно, что отражает последовательное снижение.

Если цена продолжит падение, она может протестировать ближайший уровень поддержки на отметке 0,00004572 доллара США, что примерно на 17% ниже текущего нижнего ценового диапазона. Дальнейшее падение может привести к второму уровню поддержки на отметке 0,00002305 доллара. В качестве альтернативы, если FLOKI отскочит, он может столкнуться с сопротивлением на отметке 0,00009106 доллара, что примерно на 18% выше текущего верхнего ценового диапазона. Преодоление этого уровня может открыть путь к второму уровню сопротивления на отметке 0,0001137 доллара, что будет сигнализировать о возможном восстановлении.

Fartcoin (FART)

Источник: TradingView

Fartcoin (FART) в настоящее время торгуется в диапазоне от 0,71 до 1,23 доллара. За последние шесть месяцев он вырос на 10,46%. Однако за последний месяц его цена упала на 30,50%, включая снижение на 13,95% за последнюю неделю. Это недавнее снижение указывает на медвежью тенденцию.

Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 35,76, что указывает на приближение FART к зоне перепроданности. Стохастик составляет 12,87, что также указывает на потенциальную перепроданность. Уровень MACD составляет -0,0177, что свидетельствует о негативной динамике. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней находятся на уровне 0,98 доллара, что соответствует текущему ценовому диапазону.

Если FART отскочит и пробьет ближайший уровень сопротивления в 1,54 доллара, он может нацелиться на второй уровень сопротивления в 2,06 доллара. Это будет рост более чем на 67% от текущего максимума. С другой стороны, если он упадет ниже ближайшей поддержки в 0,49 доллара, он может протестировать более низкие уровни. Трейдеры внимательно следят за этими ключевыми уровнями в поисках признаков следующего движения.

Заключение

Несмотря на хорошие показатели SHIB, BONK, FLOKI и FART, XYZVerse (XYZ) стремится к росту, объединяя спортивных фанатов в экосистеме, основанной на сообществе и сочетающей мем-культуру и спорт.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/