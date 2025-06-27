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27 июня 2025, 16:30 Читати українською

Биткоин демонстрирует хорошие результаты, но мемкоины крадут у него шоу

В то время как ведущая криптовалюта продолжает расти, внимание привлекают игровые токены, демонстрирующие поразительный рост. Некоторые из этих монет за короткое время выросли на 1000%. Что стоит за этой удивительной тенденцией и что советуют трейдеры?

В то время как ведущая криптовалюта продолжает расти, внимание привлекают игровые токены, демонстрирующие поразительный рост.

Узнайте, что способствует этому замечательному росту, и что говорят эксперты о самых популярных активах этого лета.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 14 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов.

$XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей крупной мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право занять вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

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Атмосфера, ориентированная на сообщество

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Shiba Inu (SHIB)

Chart SHIB

Источник: TradingView

Shiba Inu (SHIB) в последнее время пережил изменения цен. За последнюю неделю цена упала на 1,11%. За последний месяц показатель снизился на 19,78%. За шесть месяцев стоимость SHIB снизилась на 46,63%, что указывает на нисходящий тренд.

В настоящее время SHIB торгуется в диапазоне от 0,000009666 до 0,000011937 доллара. Ближайшее сопротивление находится на уровне 0,000013263 доллара, затем 0,000015533 доллара. Ближайшая поддержка находится на уровне 0,000008723 доллара, затем 0,000006453 доллара. 10-дневная простая скользящая средняя (SMA) составляет 0,000011649 доллара, что немного выше 100-дневной SMA в 0,000011292 доллара, что указывает на краткосрочную медвежью тенденцию. Технические индикаторы показывают RSI на уровне 43,83, что ниже нейтрального уровня, что указывает на перепроданность.

Стохастик составляет 25,64, что близко к уровню перепроданности. MACD отрицателен (-1,7709e-9), что сигнализирует о медвежьих настроениях. Исходя из этого, SHIB может столкнуться с дополнительным давлением, но прорыв выше сопротивления может сигнализировать о росте. Рост выше ближайшего сопротивления будет означать повышение примерно на 11% от текущих уровней.

Bonk (BONK)

Chart BONK

Источник: TradingView

Bonk (BONK) пережил значительное падение. За последние шесть месяцев его цена упала на 57,56%. За последний месяц она упала на 32,54%, а за последнюю неделю — на 4,89%. В настоящее время монета торгуется в диапазоне от 0,0000103 до 0,0000150 доллара и находится вблизи недавних минимумов.

Технические индикаторы показывают смешанные сигналы. Индекс относительной силы находится на уровне 40,96, приближаясь к зоне перепроданности. Осциллятор Стохастик находится на уровне 20,51, близком к уровням перепроданности. MACD отрицателен (-6,666e-8), что указывает на медвежий импульс. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся около 0,0000135 доллара, что указывает на то, что цена немного ниже этих средних значений.

Для потенциального отскока BONK необходимо пробить ближайший уровень сопротивления в 0,00001781 доллара, что означает рост примерно на 37%. Если цена упадет, она может протестировать ближайшую поддержку на уровне 0,000008373 доллара, что означает падение примерно на 36%. Преодоление второго сопротивления на уровне 0,00002253 доллара может сигнализировать о дальнейшем росте. Однако падение ниже второй поддержки на уровне 0,000003653 доллара будет означать дальнейшее снижение. Недавний нисходящий тренд монеты может продолжиться, если она не наберет восходящий импульс.

FLOKI (FLOKI)

Chart FLOKI

Источник: TradingView

За последние шесть месяцев цена FLOKI значительно упала, снизившись на 59,47%. Только за последний месяц она снизилась на 27,43%, а за последнюю неделю — на 5,13%. Текущая цена колеблется между 0,00005478 и 0,00007745 доллара, что указывает на продолжающуюся волатильность. Технические индикаторы указывают на медвежий тренд. Индекс относительной силы находится на уровне 42,74, что свидетельствует о слабом импульсе. Уровень MACD отрицательный (-0,0000003285), что усиливает нисходящую траекторию.

10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние близки друг к другу и составляют 0,00007178 и 0,00006963 доллара США соответственно, что отражает последовательное снижение.

Если цена продолжит падение, она может протестировать ближайший уровень поддержки на отметке 0,00004572 доллара США, что примерно на 17% ниже текущего нижнего ценового диапазона. Дальнейшее падение может привести к второму уровню поддержки на отметке 0,00002305 доллара. В качестве альтернативы, если FLOKI отскочит, он может столкнуться с сопротивлением на отметке 0,00009106 доллара, что примерно на 18% выше текущего верхнего ценового диапазона. Преодоление этого уровня может открыть путь к второму уровню сопротивления на отметке 0,0001137 доллара, что будет сигнализировать о возможном восстановлении.

Fartcoin (FART)

Chart FART

Источник: TradingView

Fartcoin (FART) в настоящее время торгуется в диапазоне от 0,71 до 1,23 доллара. За последние шесть месяцев он вырос на 10,46%. Однако за последний месяц его цена упала на 30,50%, включая снижение на 13,95% за последнюю неделю. Это недавнее снижение указывает на медвежью тенденцию.

Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 35,76, что указывает на приближение FART к зоне перепроданности. Стохастик составляет 12,87, что также указывает на потенциальную перепроданность. Уровень MACD составляет -0,0177, что свидетельствует о негативной динамике. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней находятся на уровне 0,98 доллара, что соответствует текущему ценовому диапазону.

Если FART отскочит и пробьет ближайший уровень сопротивления в 1,54 доллара, он может нацелиться на второй уровень сопротивления в 2,06 доллара. Это будет рост более чем на 67% от текущего максимума. С другой стороны, если он упадет ниже ближайшей поддержки в 0,49 доллара, он может протестировать более низкие уровни. Трейдеры внимательно следят за этими ключевыми уровнями в поисках признаков следующего движения.

Заключение

Несмотря на хорошие показатели SHIB, BONK, FLOKI и FART, XYZVerse (XYZ) стремится к росту, объединяя спортивных фанатов в экосистеме, основанной на сообществе и сочетающей мем-культуру и спорт.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/

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