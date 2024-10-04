Binance и новая эра инвестиций: как криптовалюты становятся неотъемлемой частью портфелей

Ещё несколько лет назад криптовалюты в основном считались инструментом для айтишников и ритейл инвесторов. Однако в 2024 году они стали важной частью портфелей крупнейших финансовых учреждений и небанковских корпораций. Что стало причиной этого перехода? От нишевого инструмента к стратегическому активу — криптовалюты уверенно занимают своё место в инвестиционных портфелях по всему миру.

Данные за второй квартал 2024 года (отчёты 13F) показали, что ведущие финансовые учреждения США, такие как Goldman Sachs и Morgan Stanley, значительно увеличили свои инвестиции в криптовалюту. Эти гиганты Уолл-стрит приобрели спотовые биткоин-ETF на сумму более 600 миллионов долларов, что отражает глобальный тренд: традиционные финансовые учреждения, семейные офисы и нефинансовые публичные компании признают потенциал цифровых активов.

Но почему актив, который когда-то считался рискованным, теперь привлекает внимание самых консервативных инвесторов?

Уникальные преимущества криптовалют

Криптовалюты, такие как биткоин (BTC) и эфир (ETH), обладают уникальными характеристиками, которые делают их привлекательными для инвестиций. Как рискованные активы, они чувствительны к макроэкономическим факторам, но в то же время могут значительно улучшить соотношение риск/доходность в портфеле. Это особенно актуально на фоне ожидаемых изменений денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая стимулирует инвесторов искать новые возможности для сохранения капитала.

Восприятие криптовалют кардинально изменилось за последние несколько лет. Ранее они были на периферии внимания инвесторов, но сегодня становятся легитимным инструментом взаимодействия с капиталом благодаря важным регуляторным шагам, таким как одобрение SEC спотовых биткоин-ETF и эфир-ETF. В то же время низкая корреляция криптовалют с традиционными активами делает их важным элементом диверсификации портфеля.

Согласно данным отчёта CCData, биткоин и эфир за последний год показали высокие показатели доходности, что делает их интересными дополнениями к традиционным инвестициям.

Исследования также подтверждают, что даже небольшая доля криптовалют в диверсифицированном портфеле способна значительно улучшить его общую доходность при пониженной волатильности.

Например, портфель с включенными цифровыми активами может показывать годовую доходность 17,5% при волатильности 6,25%, тогда как традиционные портфели без криптовалют демонстрируют более высокую волатильность — 7,46% при тех же показателях дохода.

Это свидетельствует о том, что криптовалюты способны не только улучшить доходность портфеля, но и снизить общие риски, предоставляя инвесторам возможность настраивать портфели в соответствии с их собственной толерантностью к риску.

Институциональные игроки всё больше доверяют криптовалютам

Участие таких игроков, как Goldman Sachs и JPMorgan, — это лишь начало. Семейные офисы, управляющие капиталами чрезвычайно состоятельных клиентов, также активно входят на крипторынок. Согласно данным отчёта BNY Mellon, криптовалюты уже занимают около 5% портфелей семейных офисов. Такой рост популярности цифровых активов среди консервативных инвесторов ещё десять лет назад был бы невозможен.

Хотя несовершенство регуляторной базы остаётся одним из ключевых барьеров для инвестирования, принятие новых правил, таких как регламент MiCA в ЕС и одобрение криптовалютных ETF в США, создаёт предсказуемую и стабильную среду для развития рынка цифровых активов.

Интерес к криптовалютам растёт не только среди финансовых институтов. Публичные компании вне финансового сектора, такие как MicroStrategy и Block (бывшая Square), обладают значительными криптовалютными резервами. Кстати, MicroStrategy ещё в 2020 году первой среди публичных компаний, кто сделал ставку на биткоин как на основной резервный актив, а сегодня компания владеет 226,331 BTC, стоимость которых оценивается примерно в 14 миллиардов долларов.

Эти компании используют криптовалюту как инструмент для защиты от инфляции и снижения покупательной способности фиатных валют, а также как средство для долгосрочного накопления капитала. Такой стратегический подход позволяет им оптимизировать свои финансовые показатели в условиях нестабильной экономики.

Надёжная и удобная платформа для профессионального управления цифровыми активами

Рост популярности криптовалют среди институциональных инвесторов делает важным выбор платформы для управления цифровыми активами. Binance, как ведущая глобальная криптобиржа, предлагает широкий спектр инструментов и выделяется своими инновационными решениями для управления активами, включая деривативы, фьючерсные контракты и стекинг. Это позволяет инвесторам максимизировать потенциал своих портфелей в любых рыночных условиях. Кроме того, платформа предоставляет доступ к широкому ассортименту инструментов, включая биткоин-ETF, обеспечивая максимальную гибкость в управлении активами.

Благодаря строгим системам безопасности, передовым технологиям мониторинга транзакций в реальном времени и сотрудничеству с регуляторными органами, Binance гарантирует высокий уровень защиты активов инвесторов. Такой подход позволяет профессиональным игрокам рынка минимизировать риски и сосредоточиться на долгосрочных стратегиях роста.

Институциональный и корпоративный интерес к криптовалютам продолжает расти, указывая на то, что цифровые активы уже перешагнули границы нишевого инструмента и стали частью мейнстрима. Это подтверждается ростом инвестиций в биткоин-ETF, развитием регуляторной базы и активным участием ведущих финансовых институтов.

В ближайшие годы цифровые активы будут играть всё более важную роль в глобальных финансовых стратегиях. Интеграция криптовалют в традиционные инвестиционные портфели позволит инвесторам лучше управлять рисками, повышать уровень диверсификации и открывать новые возможности для роста в условиях быстро меняющегося рынка.