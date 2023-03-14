Atompix — торговая платформа для новых и опытных брокеров. Что она умеет?

Выбор правильной торговой площадки и терминала — важный вопрос для каждого трейдера. Во многом от их функционала, инструментария и гибкости настроек зависит успешность торгов. В этой статье мы расскажем о современной платформе Atompix и назовем 7 причин, чтобы воспользоваться ее услугами.

Интернет-трейдинг открывает перед инвесторами куда большие перспективы для заработка, чем депозиты или инструменты фондового рынка. Трейдеров привлекают разнообразие активов, волатильность рынков, возможность видеть картину в реальном времени и контролировать ситуацию. Ведь за несколько часов можно совершить десятки сделок и заработать десятки/сотни/тысячи в разных валютах. Впрочем, можно и потерять. Результат, в первую очередь, зависит от знаний и умений самого трейдера.

Но многое также зависит и от платформы, на которой он торгует. Разнообразие активов, скорость исполнения сделок, удобство терминала, гибкость его настроек, возможность работать на разных устройствах — все это влияет на заработок. Одним из примеров того, какой должна быть современная торговая площадка является платформа Atompix. Мы расскажем, что она из себя представляет.

Что такое Atompix

Atompix — торговая платформа, которая обладает широким функционалом для совершения сделок. Торговать на ней можно самыми ликвидными активами, среди которых валюты, крипта, акции, сырьевые товары и индексы, и много чего еще.

Гибкие настройки и большой инструментарий площадки привлекает клиентов со всего мира. Ее преимущества уже оценили более 160 000 пользователей из США, Азии, Европы, Австралии и других стран.

Миссия платформы состоит в том, чтобы облегчить предоставление брокерских услуг для развивающихся компаний. Клиенты atompix.com — прежде всего, брокеры. Начинающие или состоявшиеся. Компания предлагает им В2В-сотрудничество в формате White Label. То есть компания Atompix создала платформу (программное обеспечение), которую те могут покупать, настраивать под себя, брендировать и потом использовать для работы уже непосредственно с трейдерами, предоставляя тем свои услуги. Брокерам это позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными инвестициями получить доступ к разным рынкам и зарабатывать, оказывая услуги уже своим клиентам.

Для успешных трейдеров это отличная возможность стать брокером и превратить свое хобби в прибыльный бизнес. Уже работающим брокерам Atompix дает возможность перейти на торговую платформу премиум-класса и предоставлять своим клиентам сервис соответствующего качества. Вот 7 причин и тем, и другим пользоваться именно нею.

1. Настраиваемый интерфейс

Atompix позволяет трейдеру настроить торговый терминал полностью под себя.

Как и полагается в таких программах, рабочее пространство разделено на блоки, в которых видны графики с котировками активов, рыночная информация и торговый раздел, где можно совершать сами сделки.

Их можно скрывать/отображать, менять местами, корректировать размеры окон. Ведь для кого-то важен график с одним активом, и окно с ним должно быть крупнее, и находиться на самом видном месте. Кто-то ведет активную торговлю и ему важнее пространство для управления ордерами. Кто отслеживает больше инструментов и на его экране много места занимает вочлист.

2. Богатый инструментарий

Atompix дает доступ к более чем 1500 инструментам на 16 рынках, включая некоторые из самых популярных криптовалют, такие как Биткоин и Эфириум, а также акции крупнейших мировых корпораций. Вочлист, кстати, также можно кастомизировать под свои потребности, убрав лишнее или добавив то, чего не хватает. Найти нужный актив не составит труда, так как все они наглядно распределены по категориям. Кроме того, есть удобный поиск.





3. Инструменты технического анализа

Чтобы торговля была проще и более прогнозируемой, существует технический анализ. Трейдеры используют его для понимания стоимости актива в будущем и, исходя из этого, корректировки своих стратегий. Atompix предлагает самые сильные инструменты для результативного анализа. Среди них, например, трендовые индикаторы, которые помогают определиться с будущим направлением рынка и его разворотом. Они используются в различных стратегиях торговли по тренду. Или осцилляторы — опережающие инструменты, которые помогают спрогнозировать движение цены через конкретное время. Они хорошо выполняют свою задачу, когда отсутствует выраженный тренд.

Общее число доступных по умолчанию индикаторов превышает 100. Среди них есть как хорошо известная классика технического анализа, так и более новые разработки. Все это представлено в удобном формате, пользователи без проблем могут найти нужный.

4. Торговля в один клик

В Atompix реализована функция торговли в один клик, которая позволяет быстро открывать и закрывать сделки прямо с графика без дополнительного подтверждения. Крайне полезная вещь в ситуациях, когда реагировать нужно оперативно. Часто используется при скальпинговых стратегиях, при которых важна именно скорость.

5. Мультиязычная поддержка пользователей

Тут у Atompix тоже все хорошо. Служба поддержки работает 24/5 и общается с клиентами на удобном для тех языке. Сейчас доступны английский, итальянский, французский, португальский, русский. А совсем скоро платформа планирует добавить еще больше языков.

6. Доступность на разных системах и устройствах

Рабочее пространство трейдера одинаково информативно, и является гибким для настройки, независимо от того, на каком устройстве оно используется, и установленной там операционной системы и браузера. Atompix.com — легко интегрируемая платформа, которая позволяет торговать с телефонов, планшетов и ПК с ОС Windows, Linux и macOS.

7. Возможность открыть демо-счет

Прежде чем устанавливать Atompix, клиент может открыть демо-счет, который позволяет опробовать весь функционал и торговый инструментарий платформы. Для этого достаточно отправить запрос, заполнив простую форму, который будет рассмотрен в кратчайшие сроки.